وصل سام كوفي إلى إنجلترا كلاعب من الطراز العالمي، لكن مانشستر سيتي سيتحدى نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات ليصبح أكثر "تقلبًا"

مع غياب هاسيغاوا حالياً عن كأس آسيا، فإن التأثير قصير المدى واضح. حصلت كوفي على أول مشاركة لها في الدوري الإنجليزي للسيدات في المباراة الأخيرة، مما زاد من دقائق لعبها لتكون جاهزة للعب دور أكثر بروزاً في غياب اللاعبة الدولية اليابانية. وحتى بعد عودة هاسيغاوا، فإن الخبرة التي ستضيفها كوفي، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية وبطلة الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، ستكون حيوية في سعي سيتي للفوز بلقبه الثاني في الدوري.
على المدى الطويل، يبدو أن انضمام كوفي سيكون أكثر قيمة. هذا فريق اعتمد على هاسيغاوا بشكل كبير منذ وصولها قبل أربع سنوات، ويمكن لاعبة خط وسط المنتخب الأمريكي أن تساعد ليس فقط في تقليل بعض هذا الاعتماد، ولكن أيضًا في تحسين العمق عالي الجودة في فريق سيتي الذي يسعى للوصول إلى المستوى التالي.
وسط كل ذلك، هناك إمكانية أن ترتقي كوفي بمستواها إلى آفاق جديدة ومختلفة في دور سيستفيد من قدراتها الهجومية بشكل أكبر.