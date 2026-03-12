وصل سام كوفي إلى إنجلترا كلاعب من الطراز العالمي، لكن مانشستر سيتي سيتحدى نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات ليصبح أكثر "تقلبًا"

لكن كوفي ليست في مانشستر فقط لدعم هاسيغاوا. لا تنفق كل هذا المال على لاعبة من الطراز العالمي لتبقى على مقاعد البدلاء، كما أن هاسيغاوا لاعبة جيدة ومؤثرة للغاية بحيث لا يمكن أن تجلس على مقاعد البدلاء كل أسبوع. إذن، كيف يمكنهما العمل معًا؟

لقد رأينا لمحات من ذلك في الفوز على ليستر سيتي الشهر الماضي، عندما لعبت اللاعبتان جنبًا إلى جنب للمرة الأولى، والوحيدة حتى الآن. غطت كوفي إلى حد كبير المناطق العميقة وأعطت هاسيغاوا منصة لتتألق أكثر في الأمام، حيث سجلت اللاعبة الدولية اليابانية هدفًا واحدًا وصنعت آخر في مباراة شهدت قيامها بأربع تمريرات حاسمة وخلق فرصتين كبيرتين.

كان هذا تغييرًا مثيرًا للاهتمام عن الطريقة التي عملت بها هاسيغاوا وبليندكيلد براون معًا، حيث تبادلتا الأدوار في العمق والأعلى، مما يعني أن كلاهما كان له تأثير في الشوطين. عندما سُئل عما إذا كان الأمر سيختلف مع كوفي، وعما إذا كانت ستشغل دورًا أعمق في كثير من الأحيان بدلاً من الأدوار الشاملة التي تلعبها هاسيغاوا وبليندكيلد براون، كان رد جيجلرتز مثيرًا للاهتمام.

قال: "هذا ما اعتادت عليه، لكنني أتحداها قليلاً أيضاً. أعتقد أنه لكي لا يكون الفريق متوقعاً للغاية، يجب أن يكون اللاعبون الذين يلعبون في تلك المراكز المركزية قادرين على لعب أدوار هجومية ودفاعية على حد سواء، سواء كانوا في المراكز السادسة السفلية أو العليا. أعتقد أن هذه هي طبيعتها، فهي أكثر [دفاعية]، وبالطبع يجب أن نستغل ذلك، ولكن في الوقت نفسه، أريدها أيضًا أن تكون قادرة على اللعب في مراكز أعلى إذا لزم الأمر، لأن ذلك سيجعل الفريق أكثر صعوبة في التنبؤ".