Getty Images Sport
ترجمه
وصف بايرن ميونيخ بـ"أقوى فريق في العالم" في الوقت الذي توقع فيه المهاجم السابق فوز هاري كين وزملائه بدوري أبطال أوروبا
بايرن يسيطر على الساحة الألمانية والأوروبية
في حديثه مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، أعرب ريبيري عن إعجابه الشديد بفريق بايرن ميونيخ بعد مشاهدته لقيادة الدوري الألماني وهي تسحق أتالانتا بنتيجة 6-1 في مباراة الذهاب من الدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي. ويعتقد الفرنسي أنه مع وجود لاعبين مثل هاري كين ومايكل أوليسي في أفضل حالاتهم، فإن التشكيلة الحالية للفريق لا مثيل لها على مستوى القارة: «في الوقت الحالي، هم أقوى فريق على الإطلاق، بلا شك. إنهم في المستوى الأعلى في كل شيء: من الناحية الفنية والتكتيكية والبدنية. إنهم في مستوى آخر، وقد رأى الجميع ذلك."
المرشحون للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا
ويثق الجناح السابق، الذي حصد 25 لقباً خلال 12 موسمًا قضاها في بافاريا، في قدرة النادي على حصد لقب أوروبي آخر. وقد أشار ريبيري صراحةً إلى أن الفريق في طريقه لتحقيق المجد، قائلاً: "بايرن ليس قوياً فحسب، بل إنه يقدم أداءً جيداً أيضاً. في رأيي، هم المرشحون الأوفر حظاً للفوز بدوري أبطال أوروبا".
وفي معرض حديثه عن حقبة مجده الخاصة، التي تضمنت الثلاثية الشهيرة في عام 2013، سلط الفرنسي الضوء على البيئة الفريدة التي تولد مثل هذا النجاح المستمر. وشرح قائلاً: "إنهم يفوزون لأن لديهم ثقافة رائعة، وهناك مستوى عالٍ من الاحترافية، وفي الوقت نفسه، فإن الأمر يشبه العائلة تماماً. أنا سعيد لأن جماهيرهم تعتبرني أسطورة؛ لقد صنعنا التاريخ بكل ما فزنا به. حققنا ذلك معاً لأننا كنا نتمتع بقيم عظيمة آنذاك، كما هو الحال الآن."
كفاءة لا تشوبها شائبة
يتوافق هذا التقييم مع آراء حارس مرمى بايرن ميونيخ السابق والرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان، الذي وصف النادي بأنه القوة الأولى في أوروبا. وفي حديث له مؤخرًا مع قناة "سكاي سبورت"، أكد الأسطورة الألمانية أن العمق الهائل في تشكيلة الفريق يعد نذيرًا تاريخيًا بالفوز بالألقاب الكبرى، مشيرًا إلى أن مستوى الجودة لا ينخفض تقريبًا بغض النظر عن التناوب في التشكيلة. "لن أذهب إلى حد القول إن بايرن سيفوز بدوري أبطال أوروبا بسهولة؛ فالأمر ليس كذلك. لكن في الوقت الحالي، بالنسبة لي، هم أفضل فريق في أوروبا، بالنظر إلى الطريقة التي يلعبون بها كرة القدم"، قال كاهن. وأضاف أن الفريق يلعب حاليًا "بشكل شبه متناسق"، رغم أنه حذر من قلة التحديات في الآونة الأخيرة.
ما هي الخطوة التالية لبايرن ميونيخ؟
يحوّل لاعبو كومباني تركيزهم الليلة إلى مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا. وعلى الصعيد المحلي، يحتلون صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق مريح برصيد 67 نقطة، متقدمين بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني. وتستمر مسيرتهم في الدوري بمباراة على أرضهم ضد يونيون برلين يوم السبت، تليها رحلتان إلى فرايبورغ وسانت باولي في أبريل. تنتظرهم مباراة حاسمة على أرضهم ضد شتوتغارت صاحب المركز الرابع قبل أن يسافروا لمواجهة باير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا يوم 22 أبريل، في إطار سعيهم لتحقيق ثلاثية تاريخية.
إعلان