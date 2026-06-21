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وصف المقارنة مع ميسي بالخطأ .. مدرب إسبانيا: يامال عبقري مثل هذا الثنائي الإسباني والإيطالي!
رفض المقارنة مع ميسي
في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لمواجهتها مع السعودية في أتلانتا، لا تزال الأحاديث تتركز على نجمها البالغ من العمر 18 عامًا لامين يامال.
بعد مشاركته المحدودة في المباراة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل أمام الرأس الأخضر، تتزايد الضغوط على دي لا فوينتي لإشراك الجناح منذ البداية، على الرغم من أن المدرب مصمم على إدارة التوقعات ومراقبة التعافي البدني للاعب.
خلال مؤتمر صحفي، سُئل دي لا فوينتي عما إذا كان الدور الحالي ليامال داخل المنتخب الإسباني يعكس المسؤوليات القيادية التي كان يتحملها مارادونا وميسي في السابق مع المنتخب الأرجنتيني. وسارع المدرب إلى رفض مثل هذه المقارنات الضخمة. وقال: «سيكون من الخطأ مقارنة [يامال] بأي شخص آخر. إنه يبلغ من العمر 18 عامًا، وهو في مرحلة التطور والنضج... علينا أن نتركه يسير في طريقه. هذا النوع من اللاعبين، الذين يتمتعون بشيء مميز، جاهزون لذلك. إنهم عباقرة، مثل سلفادور دالي أو مايكل أنجلو. ما يبدو استثنائياً بالنسبة لنا، ليس كذلك بالنسبة لهم".
- AFP
إدارة اللياقة البدنية لنجم من الطراز الأول
دخل يامال البطولة وهو في طريقه لاستعادة لياقته البدنية الكاملة بعد إصابة عضلية تعرض لها في أبريل. ولم يشارك سوى لمدة 20 دقيقة في المباراة الافتتاحية، ورغم أن وصيف جائزة الكرة الذهبية متحمس للمساهمة، إلا أنه اعترف بأنه ليس مستعدًا بعد لخوض مباراة كاملة.
أما دي لا فوينتي، فقد التزم الصمت بشأن ما إذا كان الجناح سيبدأ المباراة المقبلة ضد السعودية. وقال المدرب: «سنقيّم الوضع. أفضل خبر هو أنه موجود هنا. لامين يمر بفترة جيدة. وسواء لعب 55 أو 58 أو 63 دقيقة، فسيتوقف ذلك على سير المباراة. سنفكر في مساهمته للفريق، وما هو الأفضل له... سترون غدًا".
لا داعي للذعر في المعسكر الإسباني
على الرغم من الإحباط الناجم عن خسارة نقاط أمام منافس أقل شأناً في المباراة الافتتاحية، أصر دي لا فوينتي على عدم وجود خلافات داخل الفريق. ورفض التكهنات التي تشير إلى أن الاهتمام الإعلامي المكثف بيامال قد يؤدي إلى إبعاد اللاعبين الكبار الآخرين داخل غرفة الملابس، مؤكداً أن المجموعة لا تزال متحدة رغم الضجة الخارجية.
وأكد المدرب قائلاً: "تسود أجواء صحية بيننا. نحن جميعاً ندرك مدى أهمية كل اللاعبين. نحن نفهم دور لامين تماماً، وكذلك زملاؤه. الفريق يشعر بالمرارة، وأحياناً تكون الانتقادات دافعاً للتحفيز. اللاعبون يقرؤون ما يُنشر، وهم غاضبون، ومن المؤكد أن مباراة الغد ستكون مختلفة تماماً".
- Getty Images Sport
نظرة متحدية
تواجه إسبانيا الآن مباراة حاسمة ضمن المجموعة H ضد السعودية، حيث تتساوى جميع الفرق الأربعة في المجموعة حالياً برصيد نقطة واحدة.
ويقع الضغط على عاتق القوة الأوروبية الكبرى لتحقيق الفوز وتجنب الوقوع في موقف حرج قبل خوض مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد أوروجواي في 27 يونيو.
على الرغم من الإحباط الذي ساد في الجولة الافتتاحية، ظل يامال متفائلاً بفرص إسبانيا في تحقيق هدفها النهائي. وكتب نجم برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي: «هذه أول مباراة لنا في كأس العالم وقد حصدنا نقطة واحدة. نحن نعلم أن هذه بطولة طويلة وأن هدفنا لا يزال بعيد المنال، لكننا سنواصل العمل الجاد وستسير الأمور كما نأمل تماماً - لا شك في ذلك».