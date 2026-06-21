وصف المقارنة مع ميسي بالخطأ .. مدرب إسبانيا: يامال عبقري مثل هذا الثنائي الإسباني والإيطالي!

في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لمواجهتها مع السعودية في أتلانتا، لا تزال الأحاديث تتركز على نجمها البالغ من العمر 18 عامًا لامين يامال.

بعد مشاركته المحدودة في المباراة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل أمام الرأس الأخضر، تتزايد الضغوط على دي لا فوينتي لإشراك الجناح منذ البداية، على الرغم من أن المدرب مصمم على إدارة التوقعات ومراقبة التعافي البدني للاعب.

خلال مؤتمر صحفي، سُئل دي لا فوينتي عما إذا كان الدور الحالي ليامال داخل المنتخب الإسباني يعكس المسؤوليات القيادية التي كان يتحملها مارادونا وميسي في السابق مع المنتخب الأرجنتيني. وسارع المدرب إلى رفض مثل هذه المقارنات الضخمة. وقال: «سيكون من الخطأ مقارنة [يامال] بأي شخص آخر. إنه يبلغ من العمر 18 عامًا، وهو في مرحلة التطور والنضج... علينا أن نتركه يسير في طريقه. هذا النوع من اللاعبين، الذين يتمتعون بشيء مميز، جاهزون لذلك. إنهم عباقرة، مثل سلفادور دالي أو مايكل أنجلو. ما يبدو استثنائياً بالنسبة لنا، ليس كذلك بالنسبة لهم".