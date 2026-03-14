لم تكن هذه النتيجة مجرد استمرار لنزيف النقاط للسيتي الذي تجمد رصيده عند 61 نقطة في المركز الثاني ليتسع الفارق مع آرسنال المتصدر، بل كانت النقطة بمثابة "طوق النجاة" الحقيقي لوست هام. فقد رفع الفريق اللندني رصيده إلى 29 نقطة، لينجح أخيراً في الهروب من شبح مراكز الهبوط المظلمة، قافزاً إلى المركز السابع عشر، وتاركاً المركز الثامن عشر لفريق نوتينجهام فورست (28 نقطة)، ليتنفس الصعداء في مرحلة حاسمة من عمر الموسم.
وست هام ضد مانشستر سيتي | لقب البريميرليج في مهب الريح.. جوارديولا "يقهر" مرموش وهالاند يخذله!
هيمنة عقيمة
جسدت المباراة درساً كروياً في التناقض بين "السيطرة المطلقة" و"الفعالية القصوى". فقد فرض مانشستر سيتي حصاراً هجومياً خانقاً من طرف واحد، مستحوذاً على الكرة بنسبة كاسحة بلغت 71%، وتناقل لاعبوه الكرة في 738 مناسبة، ليشنوا وابلاً من الهجمات أسفر عن 24 تسديدة (منها 6 بين القائمين والعارضة) والحصول على 15 ركلة ركنية، مع معدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 2.06. ورغم هذه الترسانة الهجومية، عجز الفريق عن ترجمة أفضليته إلى أهداف إضافية، واصطدم باستماتة دفاعية وحارس متألق هو مادس هيرمانسن الذي تصدى لخمس كرات حاسمة.
في المقابل، قدم وست هام مباراة دفاعية بحتة، معتمداً على تضييق المساحات واللعب على المرتدات والكرات الثابتة. وتبرز لغة الأرقام مدى شراسة وفاعلية هذا الأسلوب؛ فالفريق اللندني لم يسدد سوى كرة واحدة فقط طوال الـ 90 دقيقة، ولم يحصل سوى على ركلة ركنية يتيمة، وبمعدل أهداف متوقعة (xG) توقف عند 0.54 فقط. والمثير للدهشة أن هذه التسديدة الوحيدة وتلك الركنية اليتيمة هما ما نتج عنهما هدف التعادل الثمين برأسية مافروبانوس، ليثبت وست هام أنك لا تحتاج إلى 24 تسديدة لتسجل، بل تحتاج فقط لاستغلال فرصتك الوحيدة ببراعة تامة لتحبط بطل الدوري وتنجو من دوامة الهبوط.
ووجد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، نفسه مقيداً وعاجزاً تماماً عن التدخل المؤثر أو إيجاد حلول تكتيكية من مكانه في المدرجات، بعد أن عوقب بالإيقاف لمباراتين نتيجة حصوله على الإنذار السادس هذا الموسم في مواجهة نيوكاسل السابقة بكأس الاتحاد الإنجليزي.
مرموش المظلوم دائمًا
قدم النجم المصري عمر مرموش أداءً ديناميكياً لافتاً ومؤثراً خلال الـ 60 دقيقة التي خاضها، قبل أن يغادر الملعب تاركاً مكانه للبديل ريان شرقي، وتجلى الإسهام الأبرز في تقديمه تمريرة حاسمة، جاء منها هدف فريقه الوحيد بلمسة عبقرية من زميله برناردو سيلفا.
تحليلياً، لم يكن مرموش مجرد محطة هجومية تقليدية، بل كان شعلة نشاط أرهقت دفاعات وست هام؛ فقد انخرط في اللعب بشكل مستمر محققاً 34 لمسة للكرة، كما أظهر دقة ممتازة في توزيع اللعب بنسبة نجاح بلغت 81% (13 تمريرة صحيحة من 16)، تضمنت تمريرة مفتاحية واحدة.
وتبرز شراسة مرموش البدنية والتكتيكية في تفوقه الكاسح في الثنائيات، حيث كسب 6 التحامات أرضية من أصل 8، وأجبر المدافعين على ارتكاب 4 أخطاء ضده لإيقاف خطورته، وذلك رغم فقدانه الاستحواذ في 11 مناسبة قبل أن يغادر الملعب محبطًا من قرار مدربه.
لم يكن مشهد حزن مرموش لحظة مغادرته مجرد انفعال عابر، بل كان انعكاساً طبيعياً لتراكمات موسم معقد، فإذا عدنا بالذاكرة أياماً قليلة للوراء؛ ففي موقعة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ورغم تأخر مانشستر سيتي في النتيجة (3-0) وحاجته الماسة لأي حل هجومي لتقليص الفارق، أبقى جوارديولا النجم المصري حبيساً لمقاعد البدلاء حتى الدقيقة 82، ليمنحه 8 دقائق فقط لم تكن كافية لإحداث أي تأثير يذكر، رغم أنه كان بطل التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد بتسجيله هدفيه في موقعة نيوكاسل السابقة.
هذا التجاهل الأوروبي جعل مرموش يدخل مباراة وست هام الليلة بدوافع مضاعفة لإثبات الذات، وهو ما نجح فيه بالفعل، لكن قرار استبداله والإبقاء على إرلينج هالاند -الذي يعيش أسوأ فتراته- يفسر تماماً استياء النجم المصري المكتوم. فاللاعب يعاني بشدة لانتزاع ثقة جوارديولا هذا الموسم؛ حيث لم يتجاوز إجمالي مشاركاته في "البريميرليج" 573 دقيقة موزعة على 17 مباراة (بمتوسط 33 دقيقة تقريباً للمباراة الواحدة).
هالاند يخذل جوارديولا
لم يظهر الثنائي هالاند ومرموش أي تجانس خلال تواجدهما معًا طوال 60 دقيقة على أرض الملعب، كان مرموش أكثر نشاطًا بينما اختفى هالاند تمامًا في أحضان مدافعي وست هام، إذ اكتفى بتستيدة واحدة خارج الشباك، ولم يشارك كثيراً في بناء اللعب حيث لمس الكرة 15 مرة فقط، وفقد الاستحواذ 5 مرات، وأرسل 6 تمريرات صحيحة من أصل 8 في نصف ملعب الخصم، ونجح في تقديم تمريرة مفتاحية واحدة، وتفوق في التحامين من أصل ثلاثة.
حاول جوارديولا تضييق الخناق على وست هام في نصف الساعة الأخير، لذا أشرك لاعبين مهاريين على الأطراف والعمق "ريان شرقي - جيريمي دوكو"، على أمل صناعة المزيد من الفرص لهالاند، وكان له ما أراد.
حصل النجم النرويجي على أكثر من فرصة، وأنهى المباراة بتسديد 4 كرات، واحدة منها فقط بين القائمين والعارضة، وارتفع معدل أهدافه المتوقعة (xG) إلى 0.43، لكنه خذل مدربه وفشل في هز الشباك.
اكتفى هالاند بـ 21 لمسة للكرة طوال المباراة، مع دقة تمرير بلغت 80% من إجمالي 10 تمريرات (2 منها فقط بعد خروج مرموش)، مما يؤكد غيابه شبه التام عن المنظومة الجماعية وعملية بناء اللعب لفريقه.
مارس الأسود
يعيش مانشستر سيتي كابوساً حقيقياً وانهياراً على كافة الأصعدة منذ بدء شهر مارس الجاري، إذ دخل الفريق السماوي في نفق مظلم بالدوري الإنجليزي بدأ بتعثر مفاجئ عبر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نوتينجهام فورست، ثم تلاه تعادل محبط آخر أمام وست هام يونايتد، ليفقد الفريق أربع نقاط ثمينة في صراع الصدارة.
لم يتوقف الانهيار عند حدود الدوري، بل تلقى الفريق صفعة قارية مدوية بالسقوط بثلاثية نظيفة خارج دياره أمام ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ليصبح مطالباً بصنع معجزة حقيقية في مباراة الإياب لتجنب الخروج الأوروبي.
وقد انعكس هذا الانهيار على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. فقد أحكم آرسنال قبضته على الصدارة مبتعداً برصيد 70 نقطة جمعها من 31 مباراة (حقق 3 انتصارات في مارس)، ليوسع الفارق إلى تسع نقاط كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف، الذي تجمد رصيده عند 61 نقطة من 30 مباراة. ورغم امتلاك كتيبة جوارديولا لمباراة مؤجلة، إلا أن الفجوة النقطية، مدعومة بالفوارق الفنية والنفسية الحالية، تجعل آرسنال المرشح الأبرز بلا منازع لمعانقة اللقب، بينما يغرق مانشستر سيتي في أزمة ثقة عميقة قد تعصف بما تبقى من موسمه.