وست هام ضد مانشستر سيتي | لقب البريميرليج في مهب الريح.. جوارديولا "يقهر" مرموش وهالاند يخذله!

جسدت المباراة درساً كروياً في التناقض بين "السيطرة المطلقة" و"الفعالية القصوى". فقد فرض مانشستر سيتي حصاراً هجومياً خانقاً من طرف واحد، مستحوذاً على الكرة بنسبة كاسحة بلغت 71%، وتناقل لاعبوه الكرة في 738 مناسبة، ليشنوا وابلاً من الهجمات أسفر عن 24 تسديدة (منها 6 بين القائمين والعارضة) والحصول على 15 ركلة ركنية، مع معدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 2.06. ورغم هذه الترسانة الهجومية، عجز الفريق عن ترجمة أفضليته إلى أهداف إضافية، واصطدم باستماتة دفاعية وحارس متألق هو مادس هيرمانسن الذي تصدى لخمس كرات حاسمة.

في المقابل، قدم وست هام مباراة دفاعية بحتة، معتمداً على تضييق المساحات واللعب على المرتدات والكرات الثابتة. وتبرز لغة الأرقام مدى شراسة وفاعلية هذا الأسلوب؛ فالفريق اللندني لم يسدد سوى كرة واحدة فقط طوال الـ 90 دقيقة، ولم يحصل سوى على ركلة ركنية يتيمة، وبمعدل أهداف متوقعة (xG) توقف عند 0.54 فقط. والمثير للدهشة أن هذه التسديدة الوحيدة وتلك الركنية اليتيمة هما ما نتج عنهما هدف التعادل الثمين برأسية مافروبانوس، ليثبت وست هام أنك لا تحتاج إلى 24 تسديدة لتسجل، بل تحتاج فقط لاستغلال فرصتك الوحيدة ببراعة تامة لتحبط بطل الدوري وتنجو من دوامة الهبوط.

ووجد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، نفسه مقيداً وعاجزاً تماماً عن التدخل المؤثر أو إيجاد حلول تكتيكية من مكانه في المدرجات، بعد أن عوقب بالإيقاف لمباراتين نتيجة حصوله على الإنذار السادس هذا الموسم في مواجهة نيوكاسل السابقة بكأس الاتحاد الإنجليزي.