وزير إيراني يقول إن المنتخب لا يمكنه المشاركة في كأس العالم، لكن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يقول إنهم مرحب بهم

كان دونيامالي حازماً في موقفه.

وقال دونيامالي، وفقًا لتصريحات بثتها وسائل الإعلام الحكومية: "بالنظر إلى أن هذا النظام الفاسد اغتال زعيمنا، لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف المشاركة في كأس العالم". وأضاف أن شروط المشاركة "غير متوفرة".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وأثارت صراعًا إقليميًا أوسع نطاقًا.

أُدرجت إيران في المجموعة G من البطولة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا. ومن المقرر أن تقام جميع مباريات الفريق الثلاث في مرحلة المجموعات في الولايات المتحدة، بما في ذلك مباراتان في لوس أنجلوس ومباراة واحدة في سياتل.