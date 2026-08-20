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محمود خالد

بعد استحواذ الصندوق .. مصير الهلال ورد قاطع على أزمة توقيت القرار وتعارضه مع عدالة الفيفا!

دوري روشن السعودي
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي

وزارة الرياضة تحسم الجدل..

كشفت وزارة الرياضة عن قرارها بشأن نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية لشركات أندية الاتحاد والهلال والأهلي والنصر، المقررة بنسبة 25%، إلى صندوق الاستثمارات العامة، مع حل مجالس الإدارات بشكل رسمي، وبالتالي، تنتقل ملكية الرباعي إلى الصندوق بنسبة 100%.

هذا الإعلان يمثل نقلة جديدة في مشروع "تخصيص" الأندية الرياضية، فيما أثار الكثير من الجدل، بشأن ما إذا كان متعارضًا مع مشروع الفيفا، وما هو موقف الرباعي الكبار في المرحلة المُقبلة.

  • موقف رؤساء الأندية الأربعة

    وأعلن نادي الاتحاد، بموجب هذا القرار، عن إقالة فهد سندي، رئيس شركة النادي، ضمن إعادة تشكيل منظومة الملكية والحوكمة للنادي في تلك المرحلة.

    سندي أصبح الرئيس الوحيد المُقال ما بين الأندية الأربعة، وذلك بعد استقالة خالد الغامدي وعبد الله الماجد من رئاسة ناديي الأهلي والنصر.

    أما عن الهلال، فقد أعلن عن تمديد دورة مجلس إدارة شركة النادي الحالي، برئاسة الأمير نواف بن سعد، لمدة 90 يومًا، اعتبارًا من 17 يوليو 2026، ليواصل مهامه الاستراتيجية والإشرافية على سير أعمال الشركة وتعاقداتها والتزاماتها.

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  • هل يؤثر توقيت القرار على الأندية الأربعة؟

    وفي هذا السياق، أكد عادل الزهراني، المتحدث الرسمي ووكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق، أن هذا القرار ليس مستحدثًا، بل ضمن خطة معدة مسبقًا منذ إعلان مشروع تخصيص الأندية، عام 2023، مستشهدًا بوجود أندية باتت تحت ملكية قطاع خاص بالكامل، مثل القادسية والعلا ونيوم.

    وأوضح الزهراني أن الأندية الأربعة ستظل مشمولة ضمن استراتيجية دعم الأندية، بنفس المعايير المطبقة، ولكن الاختلاف أنها ستصبح تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 100%، بما تشملها من مسؤولية تجارية وفنية وإدارية، بينما يتم تطبيق اللائحة الرياضية الخاصة، التابعة لوزارة الرياضة، على جميع الأندية.

    وفيما يتعلق بتوقيت إعلان القرار، ولماذا لم يتم الكشف عنه مع نهاية الموسم الماضي، قال الزهراني، في حديث عبر برنامج "المنصة"، "منذ إعلان القرار، كانت ملكية النادي موزعة بين صندوق الاستثمارات بنسبة 75%، والمؤسسة غير الربحية بنسبة 25%، وكان القرار يتطلب اتخاذ هذا النوع من التقسيم في السابق؛ على اعتبار أن النادي غير جاهز تمامًا لمرحلة الانتقال إلى المستثمر بشكل كامل، إلا أن الأندية وصلت لمرحلة تنظيم إداري وحوكمة تجعلها مؤهلة للمرحلة الجديدة، ليصبح الصندوق مالكًا للنادي بنسبة 100%.

    وحول ما إذا كان توقيت القرار سيؤثر على سير الأندية الأربعة، بشأن اتخاذ القرارات وعملية الانتقالات وغيرها، علّق الزهراني "اليوم، هذا النوع من القرارات يتطلب إجراءات وترتيبات تنظيمية متعددة مع جهات كثيرة، والخطوة بدأت منذ أشهر وليست جديدة، ولا نتوقع وقوع أي خطوات سلبية بسبب توقيت الإعلان؛ لأن القرارات ترجع إلى صلاحيات كاملة للرئيس التنفيذي".

    وأوضح "الأندية تسيّر أمورها في الفترة الماضية من خلال صلاحيات الرئيس التنفيذي، ومجالس الإدارات مستقلة تمامًا عن المؤسسة غير الربحية، وما يتم إحلاله حاليًا هو المؤسسة غير الربحية، وليس مجلس إدارة الشركة الربحية، كما أن الأندية تواصل استعداداتها للموسم بشكل واضح دون أي تحديات، والعمل في الأندية يسير وفق ما أفرزته استراتيجية دعم الحوكمة، وليست هناك أي فجوة أو توقف للعمل في الفترة الانتقالية".

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    وماذا عن الهلال؟

    وفيما يتعلق بملكية الهلال، والاتفاقية المسبقة بين صندوق الاستثمارات وشركة المملكة القابضة، التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال، للاستحواذ على ملكية النادي، قال الزهراني إن هذه الاتفاقية هي أمر يخص الصندوق لأنه المعنيّ بهذا الأمر وأكثر دراية بالمستجدات، ولا علاقة للوزارة بهذا الاتفاق من قريب أو بعيد.

    في المقابل، توقع الإعلامي وليد الفراج، بأن الأمير الوليد بن طلال، سيطلب الاستحواذ على النسبة المتبقية في نادي الهلال (بعد انتقال نسبة الـ25% من الوزارة إلى الصندوق)، وبالتالي سيكون الهلال أول نادٍ سعودي يتم الاستحواذ عليه بالكامل.


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  • هل يتعارض القرار مع عدالة الفيفا؟

    وفي حديث عبر برنامج "نادينا"، أجاب عادل الزهراني على سؤال بشأن ما إذا كانت القرارات الجديدة للأندية الأربعة، تتعارض مع سياسات العدالة التي أقرها الاتحاد الدولي "فيفا"، معلقًا "قولًا واحدًا (لا)، القرارات تتوافق مع اشتراطات الفيفا ولا تخالفها".

    وفي هذا السياق، أشاد المستشار القانوني أحمد الشيخي، بالقرارات الجديدة، واصفًا إياها بأنها ستكون مطمئنة لأي مستثمر، تتجاوز أي معايير متضاربة بنقل الملكية، وفق اتجاه الفيفا، والاتحاد الأوروبي (يويفا)، بألا تكون هناك جهة "متحكمة بالأندية".

    وأوضح الشيخي أنه وفق القرار الجديد، لا توجد جهة تملك 30% من هذه الأندية، ولا توجد جهة تملك 10% منها وتتحكم بقراراتها، ولا توجد جهة يصل دعمها إلى 30% من موازنات هذه الأندية، ولا توجد جهة لديها رؤساء تنفيذيين أو مديرين رياضيين عينتهم مباشرة في هذه الأندية، وبالتالي يبدأ المشروع على أساس قانوني متين".

    أما عن ملف دعم الأندية بعد نقل ملكيتها، فقد أوضح الزهراني أن استراتيجية الدعم مبنية لجميع الأندية، ومعايير لها علاقة بالحوكمة، دون الاعتماد على جماهيريتها، والفرصة متساوية للجميع، مستشهدًا بأن تصنيف الأندية في استراتيجية الدعم مرتبط بالتنظيم المالي والإداري، كأن هناك أندية درجة ثانية وثالثة (فئة أ) مثل التقدم، وأندية في دوري روشن (فئة ب) في التصنيف.

    وأضاف الزهراني أن إجراءات نقل ملكية نادٍ من الوزارة، وتخصيصها، يستغرق وقتًا يتراوح بين 8 و10 أشهر، منوهًا بأنه تم طرح 5 أندية جديدة للتخصيص وقد استكملت مرحلة التأهيل، والآن في مرحلة استقبال العروض، وهناك ناديان في المرحلة الأخيرة، وسيتم إعلان أسماء المالكين الجدد لهما قريبًا.