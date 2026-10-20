ورطة للهلال أم انتهاء لأزمة الشرط الجزائي.. يوفنتوس يضع إنزاجي على رأس أولوياته!

يعاني فريق يوفنتوس من تراجع حاد في النتائج تحت قيادة المدرب الحالي لوتشانو سباليتي الذي تولى المهمة في أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي خلفًا للمدرب إيجور تودور.

وبدأ الفريق موسمه في بطولة الدوري الإيطالي بشكل ضعيف جدًا حيث حصد 11 نقطة فقط بعد مرور سبع جولات إثر تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل تعرضه لهزيمتين.

وزادت حدة الانتقادات الموجهة إلى سباليتي مؤخرًا خصوصًا بعد الهزيمة القاسية أمام فريق لاتسيو بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة.

وتسببت هذه النتيجة في غضب جماهيري كبير وضغوط هائلة على مجلس الإدارة للتدخل السريع وإيجاد حلول جذرية قبل تفاقم الأزمة وضياع فرصة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم.



