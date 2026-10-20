هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Simone InzaghiGetty
علي رفعت

ورطة للهلال أم انتهاء لأزمة الشرط الجزائي.. يوفنتوس يضع إنزاجي على رأس أولوياته!

يوفنتوس
الدوري الإيطالي
الهلال
دوري روشن السعودي
سيموني إنزاجي

رغبة إيطالية في استقطاب مدرب الهلال

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة إدارة نادي يوفنتوس في التعاقد مع سيموني إنزاجي المدير الفني الحالي لنادي الهلال السعودي ليتولى تدريب الفريق بداية من شهر يونيو المقبل لتصحيح المسار الفني. 

وأكد الصحفي الإيطالي إدواردو ميكا عبر حسابه الشخصي أن إدارة النادي الإيطالي معجبة بشدة بإنزاجي وتضعه كخيار رئيسي للمرحلة المقبلة بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.

وأوضح الصحفي أن هناك تواصلًا مبدئيًا حدث بين الطرفين منذ نحو عام ونصف لجس النبض ومعرفة مدى قابلية المدرب لتولي المهمة. 

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

ورغم تفضيل قطاع واسع من الجماهير لعودة المدرب التاريخي أنطونيو كونتي إلا أن اسم إنزاجي يظل مطروحًا بقوة على طاولة الإدارة كأحد أهم الأسماء القادرة على إنقاذ الفريق وإعادته لمنصات التتويج.


  • أزمة فنية تضرب يوفنتوس

    يعاني فريق يوفنتوس من تراجع حاد في النتائج تحت قيادة المدرب الحالي لوتشانو سباليتي الذي تولى المهمة في أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي خلفًا للمدرب إيجور تودور.

    وبدأ الفريق موسمه في بطولة الدوري الإيطالي بشكل ضعيف جدًا حيث حصد 11 نقطة فقط بعد مرور سبع جولات إثر تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل تعرضه لهزيمتين. 

    وزادت حدة الانتقادات الموجهة إلى سباليتي مؤخرًا خصوصًا بعد الهزيمة القاسية أمام فريق لاتسيو بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة. 

    وتسببت هذه النتيجة في غضب جماهيري كبير وضغوط هائلة على مجلس الإدارة للتدخل السريع وإيجاد حلول جذرية قبل تفاقم الأزمة وضياع فرصة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم.


  • imago-sport-1084514769.jpgSOPA Images

    مستقبل إنزاجي مع الهلال وتغييرات الإدارة

    يرتبط سيموني إنزاجي بعقد رسمي مع نادي الهلال السعودي يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.

    وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية جدلًا واسعًا وأحاديث متكررة حول مستقبل المدرب الإيطالي مع الفريق إثر التغييرات الإدارية الشاملة التي أعقبت استحواذ الأمير الوليد بن طلال على الحصة الأكبر من ملكية النادي.

    وبحثت الإدارة الجديدة حينها إمكانية التعاقد مع اسم جديد لقيادة المشروع الرياضي الضخم الذي تسعى لتنفيذه تماشيًا مع الطموحات الكبيرة للكيان الأزرق. 

    وكانت هناك رغبة حقيقية في جلب مدير فني يمتلك فلسفة مختلفة تتناسب مع حجم الصفقات الجديدة وتطلعات الجماهير الغفيرة التي تطالب بالسيطرة على البطولات الآسيوية والمحلية.


  • عائق مالي يمنع الرحيل وفرصة ذهبية ليوفنتوس

    اصطدمت رغبة إدارة نادي الهلال في إحداث تغيير فني خلال الصيف الماضي بقيمة الشرط الجزائي الضخمة المنصوص عليها في عقد إنزاجي. وفضلت الإدارة الإبقاء على المدرب بدلًا من تكبد خسائر مالية فادحة لفسخ التعاقد من طرف واحد ليتم الاستقرار على استمراره ومنحه فرصة كاملة لقيادة الفريق. 

    ومع ظهور اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي في الوقت الحالي قد تجد إدارة الهلال مخرجًا مثاليًا لهذه المعضلة. 

    رحيل إنزاجي لقيادة عملاق الكرة الإيطالية سيجنب خزينة النادي السعودي دفع أي مبالغ تعويضية بل وربما يحقق مكاسب مالية إذا تمت الصفقة عبر اتفاق ودي بين الطرفين.

    جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور تسع جولات بعدما حصل على 24 نقطة من أصل 27 محققًا الفوز في ثماني مباريات وخسر لقاء وحيد.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
المباريات التالية
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الأوروبي

22 أكتوبر 2026

رين

رين

القادسية

القادسية

دوري روشن السعودي

23 أكتوبر 2026

الهلال

الهلال