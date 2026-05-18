يوفنتوس خارج دوري الأبطال؟.. الفشل الأكبر منذ 15 عامًا يهدد الجميع في تورينو

"أمور الحياة لها وجه آخر"، هكذا صرح لوتشيانو سباليتي لشبكة "سكاي سبورت" فور إطلاق صافرة النهاية لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا، محاولًا التخفيف من حدة ما حدث يوم الأحد في ملعب "أليانز ستاديوم".

لكن من الناحية الرياضية، فإن ما يهدد البيانكونيري بشكل ملموس في الجولة الأخيرة من الدوري يمثل دراما حقيقية.

يكفي أن ندرك أن الفشل في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا سيعني إنهاء الموسم بأسوأ مركز على أرض الملعب طوال الخمسة عشر عامًا الماضية.

باختصار، هذا يكفي لتبرير ثورة جديدة على كافة الأصعدة: من الإدارة إلى اللاعبين، مرورًا بالمدرب.

