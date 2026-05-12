AFP
ودع نجوم بنفيكا وأجل فكرة تجديد عقده.. هل اقترب جوزيه مورينيو من ريال مدريد؟!
التراجع عن التزام لشبونة
على الرغم من إعلانه في مارس أنه سيوقع على تمديد عقده لمدة عامين دون تردد، يبدو الآن أن مورينيو متجه نحو باب الخروج من ملعب «إستاديو دا لوز». ويتزامن تغيير موقفه مع تزايد التقارير التي تشير إلى أن ريال مدريد يستعد لاستبدال ألفارو أربيلوا هذا الصيف بعد أن فشل في منع برشلونة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني.
وبينما لا يزال أربيلوا في منصبه في الوقت الحالي، أدى فشل النادي في الفوز بأي لقب كبير إلى ظهور تكهنات بأن مورينيو قد يُستدعى مرة أخرى لقيادة ريال مدريد في فترة ثانية.
مورينيو يشرح تراجعه عن موقفه
وفقًا لما نقلته صحيفة «أ بولا»، فقد تغير موقف مورينيو بشكل ملحوظ منذ أوائل الربيع. ففي الأول من مارس، كان قد أعرب عن رغبة قوية في البقاء مع بنفيكا، قائلاً: «أريد البقاء، وأحترم عقدي مع بنفيكا، وإذا أرادوا تجديده لمدة عامين آخرين، فسأوقع عليه دون أي نقاش».
ومع ذلك، عندما سُئل عما إذا كان هذا الالتزام لا يزال ساريًا بعد التعادل مع براجا ليلة الاثنين، أجاب: "لا. لأن الأول من مارس هو الأول من مارس، ولأن الأسبوع الأخير من البطولة، والأسبوعين الأخيرين من البطولة، ليسا وقتًا للتفكير في المستقبل، وليس للتفكير في العقود. إنهما وقت للتفكير في المهمة التي كانت أمامنا، وهي تحقيق معجزة احتلال المركز الثاني.
"وعندما أقول معجزة، أعتقد أنكم تفهمون ما أعنيه بالمعجزة. ومنذ اللحظة التي دخلنا فيها هذه المرحلة النهائية من الموسم، مع هذه المباريات التي حسمت أمراً مهماً للنادي، قررت أنني لا أريد الاستماع إلى أي شخص، وأنني أريد أن أكون، إذا جاز التعبير، معزولاً في مكان عملي.
"ثم، كما قلت قبل أسبوعين، هناك مباراة ضد إستوريل يوم السبت، وأعتقد أنه اعتبارًا من يوم الاثنين فصاعدًا سأتمكن من الإجابة على هذا السؤال، السؤال المتعلق بمستقبلي كمدرب ومستقبل بنفيكا."
"الأمر متروك لي"
استغل مورينيو لقائه مع وسائل الإعلام للدفاع عن لاعبيه والتأمل في الفترة التي قضاها مع الفريق. وقال: "إنها مجموعة استمتعت كثيرًا بصحبتها، مجموعة كنت أذهب للتدريب معها وأنا سعيد بوجودي معها. كنت أغادر التدريب دائمًا سعيدًا لأنني عملت معهم. إنها مجموعة رائعة من الرجال".
علاوة على ذلك، أبدى المدرب موقفاً متحدياً عندما سُئل عن سبب رفضه توضيح الأمور بشأن الشائعات المستمرة حول انتقاله إلى ريال مدريد.
وقال: "بالطبع، الأمر متروك لي لإعطاء هذا الجواب. هل رأيتموني يوماً أخفي قراراتي ومسؤولياتي؟ الآن، لا أحد يستطيع إجباري على اتخاذ قرار، ناهيك عن الإعلان عن القرارات، لأنني أنا من يقرر متى، في ذهني، منذ أن بدأت الأحاديث حول الاحتمالات، لم أرَ سوى شيء واحد: العمل وبذل قصارى جهدي، ولن أتوقف حتى مباراة إستوريل. هذا هو الاحترام الذي يستحقه بنفيكا، وهذا هو الاحترام الذي تستحقه مهنتي، ولا ينبغي لأحد أن يمس ذلك. ما لم يفعل ذلك أحد الأغبياء، ولكن من منطلق كرامتي المهنية، وصدق، واحترامي لنادٍ مثل بنفيكا، لا ينبغي لأحد أن يمس ذلك. لذلك، لدي الحق في البقاء منعزلاً.
"ما زلت أقول إنني لم أتحدث إلى أي شخص من نادٍ آخر؛ الآن هناك حديث عن ريال مدريد، لكن يمكن أن يكون أي نادٍ آخر. لم أتحدث إلى أي شخص من أي نادٍ. لكن منذ اللحظة التي دخلنا فيها هذه المرحلة النهائية من الموسم، أعتقد أنه لم يكن هناك أي معنى على الإطلاق لفعل أي شيء سوى التركيز على عملي. ابتداءً من يوم الأحد، ستتاح لي تلك الفرصة."
وأضاف مورينيو عندما سُئل عن تعليقاته بشأن الفريق: "عندما تقول إن ذلك بدا وكأنه وداع، فإنه لا يبدو وداعًا على الإطلاق. إنه يبدو كاحترامي لهم ويبدو كدفاع استباقي، لأن كرة القدم بها مثل هذه الأمور، وكرة القدم تكون ناكرة للجميل في كثير من الأحيان، ويبدو لي أن انتقادهم اليوم أمر غير عادل... عندما انتقدتهم بعد مباراة كاسا بيا، كان ذلك نابعاً من قلبي، من روحي، وتعرضت لانتقادات شديدة بسبب ذلك، لكن هذه هي طبيعتي، طبيعتي هي أن أحاول دائماً أن أكون عادلاً مع لاعبي فريقي.
"واليوم، اليوم الذي يُعتقد فيه أن بنفيكا لن يحتل المركز الثاني، هو اليوم الذي يجب أن أتدخل فيه وأدافع عنهم لأنني أعتقد أنهم يستحقون ذلك. وسأتوقف هنا لأنني لا أريد أن أبدأ الموسم المقبل وأنا معاقب. لقد قررت أن أتوقف هنا. لم يتبق سوى مباراة واحدة، ولم يتبق سوى ثمانية أيام، وعادةً ما تكون الإيقافات لمدة 20 يوماً، أو 30 يوماً، أو 40 يوماً، أو خمس مباريات، أو أربع مباريات، لا أعرف ماذا."
الستار الأخير في إستوريل
سيقود مورينيو فريق بنفيكا في المباراة التي يُتوقع على نطاق واسع أن تكون الأخيرة له، وذلك يوم السبت 16 مايو، عندما يتوجه الفريق إلى إستوريل ساعياً إلى إنهاء موسم الدوري البرتغالي دون أي هزيمة وضمان احتلال أحد المركزين الأولين، على الرغم من أن تحقيق هذا الهدف الأخير يتطلب الآن تعثر فريق سبورتينج في مباراته الأخيرة.
بمجرد انتهاء الموسم المحلي، سيتحول التركيز على الفور إلى مدريد، حيث يقال إن فلورنتينو بيريز ينتظر لإطلاق خطوة رسمية للتعاقد مع المدرب الأسطوري. مع اقتراب فترة 10 أيام لشرط الفسخ في عقد مورينيو الحالي، الذي يستمر حتى عام 2027، يبدو أن الإعلان النهائي بشأن عودة محتملة مدوية إلى البرنابيو على بعد أيام فقط.