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وداعًا راشفورد؟ برشلونة يعيد اهتمامه بضم لياو

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رافائيل لياو
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني

لياو أعلن رغبته في ترك ميلان

لم يغير وصول روبن أموريم إلى دكة تدريب ميلان خطط النادي، الذي لا يزال يعتزم التخلي عن رافائيل لياو.

وحتى لو لم تكن اللمحات البارزة التي قدمها في كأس العالم، وآخرها التمريرة الحاسمة للاعب الروسونيري الجديد جونسالو راموش في هدف الفوز الذي سجلته البرتغال ضد كرواتيا، كافية لإعادة التقارب بين رافا والروسونيري، إلا أنها أعادت تسليط أضواء سوق الانتقالات على الموهبة السابقة في ليل وسبورتينج.


بما في ذلك اهتمام «البارسا» الذي، على الرغم من وصول أنتوني جوردون من نيوكاسل في صفقة ضخمة تراوحت قيمتها بين 70 و89 مليون يورو، لا يزال يبحث عن تعزيز آخر في خط الهجوم.

  • برشلونة يعود إلى السعي وراء لياو

    تتصدر الصفحة الأولى لعدد اليوم من صحيفة «موندو ديبورتيفو» خبر تجدد اهتمام برشلونة بلياو.

    ليست هذه المرة الأولى التي يُذكر فيها اسم اللاعب البرتغالي في إسبانيا، فقد كان قد ارتبط اسمه بالبلوجرانا الصيف الماضي عندما كان الحديث يدور حوله هو ولويس دياز ونيكو ويليامز، قبل وصول ماركوس راشفورد لأسباب تتعلق بالفرص المتاحة في ظل الوضع المالي لبرشلونة (كان اللاعب الإنجليزي قد وصل من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء).

    والآن، تعود الصحيفة الإسبانية، مستندةً أيضًا إلى شائعات واردة من إيطاليا، لتسلط الضوء مجددًا على اسم رافا ضمن المرشحين المحتملين لخط هجوم هانسي فليك.

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  • ميلان يحدد سعر لياو

    ليس سراً أن لياو على وشك مغادرة ميلان، كما أن تقييم قيمته السوقية ليس سراً أيضاً.

    ويهدف «الروسونيري» إلى بيعه مقابل 60 إلى 70 مليون يورو، وهو سعر بعيد كل البعد عن الـ150 مليون يورو المنصوص عليها في بند فسخ العقد، وكذلك عن الـ120 مليون يورو التي كان يطلبها قبل صيفين فقط.

  • موقف برشلونة وخيار راشفورد

    إلا أن التقييم الذي حدده ميلان بمبلغ 60-70 مليون، كما تشير صحيفة «موندو ديبورتيفو»، يمثل مشكلة لبرشلونة، الذي رفض قبل بضعة أسابيع فقط دفع 30 مليون لمانشستر يونايتد من أجل شراء راشفورد.

    وهذه العقبة لا تغلق الباب تمامًا، لأن برشلونة قد يمضي قدمًا في صفقة لياو شريطة ألا يكون الانتقال نهائيًا وفوريًا: فوفقًا للصحيفة الإسبانية، قد يجعل الإعارة مع شرط الشراء الإلزامي في نهاية الموسم الصفقة أكثر قابلية للتنفيذ، ويُذكر أن ميلان لن يستبعد حلًا من هذا النوع.

    وبالتالي، يظل لياو، المرتبط بعقد مع الروسونيري حتى عام 2028، خيارًا متاحًا لبرشلونة، شأنه شأن راشفورد، الذي عاد إلى مانشستر يونايتد وهو يشعر ببعض الاستياء. «كنت واضحًا جدًّا مع جميع الأطراف. كنت أرغب في حسم مستقبلي قبل كأس العالم. وإلا، كنت سأنتظر حتى نهاية البطولة. أريد أن أبقى مركزاً على اللحظة الحالية"، قال اللاعب الإنجليزي، وفقاً لما أوردته قناة TVE.

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  • الخيارات المتاحة أمام لياو

    يظل لياو مركزاً على كأس العالم مع منتخب البرتغال، وينتظر تطورات مستقبله، مع رغبته في خوض غمار بطولات تنافسية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني.

    إلا أن الخيارات الملموسة الوحيدة المطروحة حتى الآن تقع في تركيا، حيث أبدى كل من جلطة سراي وفنربخشة اهتمامهما به.

    وفي الساعات الأخيرة، ظهر اهتمام من جانب توتنهام بقيادة روبرتو دي زيربي، لكن هذا الاهتمام لا يزال حتى الآن مجرد اهتمام سطحي: فاللاعب البرتغالي مدرج بالفعل في قائمة الأهداف المحتملة لـ«السبورز»لتعزيز خط الهجوم، لكنه ليس على رأس القائمة، حيث يسبقه لاعبون مثل كروبي من بورنموث وسافينيو من توتنهام.

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