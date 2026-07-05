وداعًا راشفورد؟ برشلونة يعيد اهتمامه بضم لياو

لم يغير وصول روبن أموريم إلى دكة تدريب ميلان خطط النادي، الذي لا يزال يعتزم التخلي عن رافائيل لياو.

وحتى لو لم تكن اللمحات البارزة التي قدمها في كأس العالم، وآخرها التمريرة الحاسمة للاعب الروسونيري الجديد جونسالو راموش في هدف الفوز الذي سجلته البرتغال ضد كرواتيا، كافية لإعادة التقارب بين رافا والروسونيري، إلا أنها أعادت تسليط أضواء سوق الانتقالات على الموهبة السابقة في ليل وسبورتينج.





بما في ذلك اهتمام «البارسا» الذي، على الرغم من وصول أنتوني جوردون من نيوكاسل في صفقة ضخمة تراوحت قيمتها بين 70 و89 مليون يورو، لا يزال يبحث عن تعزيز آخر في خط الهجوم.