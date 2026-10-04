وداعية ميسي "مهددة" .. الاستياء يسيطر على منتخب بنين وسط معاناته في الأرجنتين بعد ساعات من فوضى بوركينا فاسو

من المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني وديًا بنظيره البنيني، في السابع من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية صباحًا، بتوقيت مكة المكرمة.

هذه المباراة معروفة بـ"وداعية" ليونيل ميسي، حيث قرر الاتحاد الأرجنتيني تكريم قائده بطريقة خاصة، بعدما أعلن اعتزاله بشكل رسمي بعد نهاية كأس العالم 2026.

لكن يبدو أن خروج المباراة بصورة تليق بليو مهدد بشكل كبير، في ظل التحديثات القادمة من العاصمة بوينس آيرس..



