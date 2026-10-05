هاجم أسطورة فرنسا كريستوف دوجاري بشكل حاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على إثر الطريقة المتواضعة للغاية التي استضاف بها منتخبي بوركينا فاسو وبنين، استعدادًا للمباراة الوداعية لليونيل ميسي.
"عنصريون ومن المخجل استدعائهم لمنتخب أفريقي" .. هجوم على وداعية ليونيل ميسي المنتظرة
ماذا حدث لبوركينا فاسو وبنين في بوينس آيرس؟
راقصو التانجو حققوا الفوز أمس الأحد، أمام بوركينا فاسو وديًا بسباعية نظيفة، في بوينس آيرس.
تلك المباراة خاضها المنتخب الأفريقي بلاعبي تحت 23 عامًا، على إثر رفض نجوم المنتخب الأول السفر للأرجنتين دون إرسال طائرة خاصة، تجنبًا للإرهاق، بعدما تم إلغاء الرحلة الأولى التي كان مقررًا لها 30 سبتمبر الماضي، لأسباب تقنية.
الاتحاد الأرجنتيني لم يرفض فقط إرسال طائرة خاصة لنجوم بوركينا فاسو، بل كذلك رفض طلبهم بالحصول على جزء من إيرادات مواجهة المنتخبين، لذا رفضوا السفر، واضطر منتخب بوركينا فاسو تحت 23 عامًا لإنقاذ الموقف.
أما منتخب بنين، فقد استاء للأسباب نفسها، سواء اعتماد الأرجنتين على رحلات تجارية لنقلهم لبوينس آيرس، أو لرفض منحهم جزء من إيرادات المباراة المنتظرة لوداع ميسي.
بخلاف ذلك، هناك مشاكل تنظيمية..
الصحفي رومان مولينا كشف عما يعانيه المنتخب البنيني حاليًا في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس"، على إثر سوء التنظيم من قبل الاتحاد الأرجنتيني.
وأوضح مولينا أن بعثة المنتخب الأفريقي عانت للوصول للأرجنتين، على إثر "الرحلات التجارية"، حيث استغرق 25 ساعة إلى بوينس آيرس، لدرجة شعر معها بعض أفراد البعثة بحالات دوار وفقدان مؤقت للوعي.
بخلاف ذلك، بعد الوصول لمقر الإقامة في بوينس آيرس، لم تتسلم بعثة بنين كامل معداتها بعد، ما يعطل استعداداتها للمباراة.
حتى فندق الإقامة نفسه متواضع للغاية، فـ"الساونا" لا تعمل، لا توجد مياة ساخنة في أحد الطوابق.
المعاناة وصلت كذلك لصالح الألعاب الرياضية، حيث تؤكد "Mega Sports Media" أنها لا تضم سوى جهازين للمشي ودراجتين.
استياء دوجاري لطريقة معاملة بوركينا فاسو
في هذا الشأن، علق كريستوف على أزمة بوركينا فاسو، عبر برنامج "Rothen s’enflamme"، قائلًا: "لا يجب أن نترك انطباعًا بأنه لم يستفد أحد بشكل كبير من هذه القصة. الأرجنتين، بالإضافة إلى الوسطاء الأفارقة، الجميع يكسب ويستفيد. لكن في المقابل، لا يوجد أي احترام للاعبين الأفارقة، هذا هو جياني إنفانتينو؛ رئيس فيفا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وأضاف: "هذا امتداد لكل ما يحدث منذ أشهر، حيث لا شيء يهم سوى المال، إنه أمر مخجل، مواجهة الأرجنتين وبوركينا فاسو هي مباراة العار".
ماذا قال دوجاري عن مواجهة الأرجنتين وبنين؟
حول الوداعية المنتظرة لميسي أمام بنين، قال دوجاري في تصريحاته لبرنامج " Rothen s’enflamme": "أنت لا تحترم أحدًا، لا شيء يهم سوى المال، هذا مخجل! أن تستقدم منتخبًا أفريقيًا من أجل حفل وداع ميسي".
وتابع: "لا ننسَ تصريحات الأرجنتينيين عندما هاجموا لاعبينا أصحاب البشرة السمراء في المنتخب الفرنسي. لا ننسَ موقفهم، فبعض اللاعبين أظهروا سلوكًا عنصريًا".
موعد وداعية ليونيل ميسي
أعلن البرغوث اعتزاله اللعب الدولي نهائيًا في أواخر أغسطس الماضي، حيث كان من المقرر الإعلان بنهاية كأس العالم 2026 إلا أن مرض والده الراحل، تسبب في تأخير القرار.
وقرر الاتحاد الأرجنتيني استدعاء ميسي للمرة الأخيرة، لتكريمه بشكل خاص، خلال مواجهة ودية أمام منتخب بنين، ليودع الجماهير في بوينس آيرس.
ومن المنتظر أن تقام مواجهة الأرجنتين وبنين، في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة.
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