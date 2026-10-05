"عنصريون ومن المخجل استدعائهم لمنتخب أفريقي" .. هجوم على وداعية ليونيل ميسي المنتظرة

راقصو التانجو حققوا الفوز أمس الأحد، أمام بوركينا فاسو وديًا بسباعية نظيفة، في بوينس آيرس.

تلك المباراة خاضها المنتخب الأفريقي بلاعبي تحت 23 عامًا، على إثر رفض نجوم المنتخب الأول السفر للأرجنتين دون إرسال طائرة خاصة، تجنبًا للإرهاق، بعدما تم إلغاء الرحلة الأولى التي كان مقررًا لها 30 سبتمبر الماضي، لأسباب تقنية.

الاتحاد الأرجنتيني لم يرفض فقط إرسال طائرة خاصة لنجوم بوركينا فاسو، بل كذلك رفض طلبهم بالحصول على جزء من إيرادات مواجهة المنتخبين، لذا رفضوا السفر، واضطر منتخب بوركينا فاسو تحت 23 عامًا لإنقاذ الموقف.

أما منتخب بنين، فقد استاء للأسباب نفسها، سواء اعتماد الأرجنتين على رحلات تجارية لنقلهم لبوينس آيرس، أو لرفض منحهم جزء من إيرادات المباراة المنتظرة لوداع ميسي.

بخلاف ذلك، هناك مشاكل تنظيمية..

الصحفي رومان مولينا كشف عما يعانيه المنتخب البنيني حاليًا في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس"، على إثر سوء التنظيم من قبل الاتحاد الأرجنتيني.

وأوضح مولينا أن بعثة المنتخب الأفريقي عانت للوصول للأرجنتين، على إثر "الرحلات التجارية"، حيث استغرق 25 ساعة إلى بوينس آيرس، لدرجة شعر معها بعض أفراد البعثة بحالات دوار وفقدان مؤقت للوعي.

بخلاف ذلك، بعد الوصول لمقر الإقامة في بوينس آيرس، لم تتسلم بعثة بنين كامل معداتها بعد، ما يعطل استعداداتها للمباراة.

حتى فندق الإقامة نفسه متواضع للغاية، فـ"الساونا" لا تعمل، لا توجد مياة ساخنة في أحد الطوابق.

المعاناة وصلت كذلك لصالح الألعاب الرياضية، حيث تؤكد "Mega Sports Media" أنها لا تضم سوى جهازين للمشي ودراجتين.



