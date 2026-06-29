وداعاً أوروبا.. ليفاندوفسكي يدير ظهره للدوري الإيطالي ويختار وجهته الجديدة في أمريكا

بات في حكم المؤكد انتقال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف نادي شيكاغو فاير المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS)، ليطوي بذلك صفحة مسيرته الحافلة في أوروبا فور انقضاء عقده مع ناديه الحالي برشلونة في 30 يونيو الجاري.

ووفقاً لما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، لم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة؛ حيث من المنتظر أن يوقع "ليفا" عقود انضمامه لفريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار رومانو إلى أن الزيارة السرية التي قام بها المهاجم البولندي لمدينة شيكاغو وتفقده لمرافق النادي قبل أسبوعين، لعبت الدور الحاسم في إقناعه بخوض هذه التجربة.