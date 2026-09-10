قدّم رافينيا أداءً رائعًا في افتتاح مشوار برشلونة بدوري أبطال أوروبا، مسجلًا هدفين وهو يلعب في مركز رأس الحربة بشكل اضطراري.
وأشاد البرازيلي بأداء الفريق ودعم لامين يامال، بينما رفض بحزم الحديث عن استبعاده من القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية.
قدّم رافينيا أداءً رائعًا في افتتاح مشوار برشلونة بدوري أبطال أوروبا، مسجلًا هدفين وهو يلعب في مركز رأس الحربة بشكل اضطراري.
وأشاد البرازيلي بأداء الفريق ودعم لامين يامال، بينما رفض بحزم الحديث عن استبعاده من القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية.
عاد رافينيا إلى أفضل مستوياته المدمرة عندما بدأ برشلونة مشواره في دوري الأبطال بانطلاقة منتصرة. وبعد إشراكه في مركز رأس الحربة، سجّل القائد البرازيلي ثنائية رائعة قادت الفريق إلى أداء مسيطر على أرضه أمام الجماهير الكاتالونية.
تضمّن هدفه الأول ترك مدافعين اثنين على الأرض بعد تمريرة عكسية حادة، بينما جاء هدفه الثاني إثر انطلاقة موقوتة صنعها له بيدري.
ورفعت هذه الثنائية رصيد رافينيا اللافت إلى ثمانية أهداف في خمس مباريات فقط منذ بداية الموسم.
عقب صافرة النهاية، سلّط رافينيا الضوء على المعايير العالية المطلوبة عند اللعب أمام جماهير برشلونة على أرضه. وأعرب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عن رضاه عن الطريقة التي تحكّم بها الفريق في إيقاع المباراة منذ صافرة البداية.
وشدّد على ضرورة الحفاظ على الثبات على مدار موسم طويل لضمان تحقيق النجاح المتواصل.
وقال رافينيا: «عندما نلعب أمام جماهيرنا، علينا أن نقدّم كرة قدم شبه مثالية. لقد كنا جيدين للغاية منذ البداية، وتحكّمنا في المباراة. البداية بهذه الطريقة تمنحنا الكثير من الثقة».
كما أظهر رافينيا قيادته بعيدًا عن الكرة، حيث كشف كيف شجّع زميله لامين يامال قبل أن يسجّل المراهق من ركلة حرة. فبعد أن رأى لامين يفقد تركيزه خلال لحظات الإحباط، قدّم له القائد كلمات دعم حاسمة.
واحتضن البرازيلي لامين خلال الاحتفال بالهدف، معبّرًا عن سعادته برؤية زميله الجناح يعود إلى قائمة المسجّلين.
وأوضح رافينيا: "أعرف متى يفقد تركيزه لأن الأمور لا تسير كما يريد. كنت أحاول تشجيعه. أنا سعيد جدًا لأنه سجّل، وأنا متأكد من أنه كان بحاجة إلى هذا الهدف".
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وبينما كان يبتسم متحدثًا عن مجهوده الكبير وحالته الفنية المميزة، تغيّر مزاج رافينيا عندما سُئل عن غيابه عن القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية. وسارع القائد إلى تجاهل الموضوع، مفضّلًا التركيز بالكامل على الإنجازات الجماعية مع برشلونة.
وأكّد أداؤه التهديفي من جديد مكانته كقائد أساسي في التشكيلة وسط توقعات كبيرة.
واختتم رافينيا حديثه قائلًا: «أنا لا أتحدث عن ذلك، أنا أتحدث عن برشلونة. نحن نقدّم موسمًا رائعًا».