وجه خافيير تيباس ضربة قوية أخرى بعد أن قضت المحكمة بأن احتجاج لاعبي الدوري الإسباني على مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي كان قانونياً

في نكسة قانونية كبيرة لتيباس، قضت المحكمة الوطنية بأن الاحتجاج القصير الذي نظمه لاعبو الدوري الإسباني في وقت سابق من هذا الموسم كان قانونياً تماماً.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد سعت إلى تصنيف التوقف لمدة 15 ثانية في بداية المباريات على أنه "إضراب خفي"، لكن المحكمة رفضت هذه الادعاءات، ووصفت هذا الإجراء بأنه ممارسة للحق في حرية التعبير في سياق حرية النقابات.

نشأ النزاع خلال الجولة التاسعة من المباريات عندما اتفق قادة الأندية على إيقاف اللعب خلال الثواني الأولى من مبارياتهم. كانت هذه المبادرة الجماعية ردًا مباشرًا على الاقتراح المثير للجدل بنقل مباراة بين فياريال وبرشلونة إلى ميامي - وهو خطة تم إلغاؤها في النهاية.

وأشارت المحكمة إلى أن التوقف "لم يكن له أي تأثير" على سير يوم المباريات، حيث اكتملت جميع المباريات دون وقوع أي حوادث أخرى.



