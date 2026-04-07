وجه خافيير تيباس ضربة قوية أخرى بعد أن قضت المحكمة بأن احتجاج لاعبي الدوري الإسباني على مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي كان قانونياً
المحكمة ترفض دعوى الإضراب غير القانوني
في نكسة قانونية كبيرة لتيباس، قضت المحكمة الوطنية بأن الاحتجاج القصير الذي نظمه لاعبو الدوري الإسباني في وقت سابق من هذا الموسم كان قانونياً تماماً.
وكانت رابطة الدوري الإسباني قد سعت إلى تصنيف التوقف لمدة 15 ثانية في بداية المباريات على أنه "إضراب خفي"، لكن المحكمة رفضت هذه الادعاءات، ووصفت هذا الإجراء بأنه ممارسة للحق في حرية التعبير في سياق حرية النقابات.
نشأ النزاع خلال الجولة التاسعة من المباريات عندما اتفق قادة الأندية على إيقاف اللعب خلال الثواني الأولى من مبارياتهم. كانت هذه المبادرة الجماعية ردًا مباشرًا على الاقتراح المثير للجدل بنقل مباراة بين فياريال وبرشلونة إلى ميامي - وهو خطة تم إلغاؤها في النهاية.
وأشارت المحكمة إلى أن التوقف "لم يكن له أي تأثير" على سير يوم المباريات، حيث اكتملت جميع المباريات دون وقوع أي حوادث أخرى.
رفض المطالبات المالية التي قدمها تيباس
وقد سعت الرابطة بقوة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد رابطة اللاعبين (AFE)، مدعية أن الاحتجاج تسبب في أضرار تجارية جسيمة.
وجادل الدوري بأن هذا الإجراء تسبب في خسارة قدرها 8.7 مليون يورو لمنتجاته. ومع ذلك، لم تتأثر السلطة القضائية بهذه الأرقام، مؤكدة أن الاحتجاج لم يستوفِ الشروط القانونية اللازمة لتصنيفه على أنه إضراب.
وأكد الحكم أن دافع اللاعبين كان عدم الشفافية وانعدام الحوار من جانب الدوري الإسباني بشأن مشروع ميامي.
ووفقاً للمحكمة، كان هذا الإجراء وسيلة رمزية استخدمها الرياضيون للتعبير عن استيائهم بعد استبعادهم من المناقشات التي أثرت بشكل مباشر على ظروف عملهم وسلامة المنافسة.
عملية وساطة باءت بالفشل
جاءت هذه المعركة القانونية في أعقاب انقطاع التواصل بين الهيئتين الإداريتين لكرة القدم الإسبانية. وكان ديفيد أغانزو، رئيس الاتحاد الإسباني للاعبين المحترفين (AFE)، قد حضر اجتماع وساطة في «خدمة الوساطة والتحكيم بين الاتحادات» (SIMA) في ديسمبر، لكن تيباس غاب عن الاجتماع بشكل لافت.
وأدى هذا الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى قيام الدوري برفع القضية إلى المحكمة الوطنية، حيث تعرض الآن لهذه الهزيمة.
على الرغم من اعتراف المحكمة بأن الإجراء الجماعي وقع خلال ساعات العمل، إلا أنها أكدت أن مدة الاحتجاج - التي لم تتجاوز 10 إلى 15 ثانية - حالت دون اعتباره إضراباً غير قانوني.
وأشار القضاة إلى أن الدوري الإسباني لم يقدم معلومات كافية لنقابة اللاعبين خلال مراحل التخطيط لمباراة ميامي الاستعراضية، مما يبرر بشكل أكبر حاجة اللاعبين للتعبير عن معارضتهم بوسائل رمزية.
الدوري الإسباني يتعهد بمواصلة الكفاح
وكما هو متوقع، لا ينوي تيباس وإدارته ترك الأمر يمر مرور الكرام. فقد أعلنت «لا ليغا» بالفعل أنها ستقدم استئنافًا إلى المحكمة العليا، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي «بهدف توضيح نطاق هذه الحقوق في مجال كرة القدم الاحترافية وضمان الحماية الكافية لسلامة المنافسة وحقوقها السمعية البصرية».
وفي بيان صدر عقب صدور الحكم، أكد الاتحاد أن "الحكم نفسه يعترف كحقيقة ثابتة بالتأثير السلبي على السمعة والاقتصاد الناجم عن عمل جماعي أثر بشكل مباشر على سير العمل الطبيعي للمنتج السمعي البصري في وقت بالغ الأهمية".