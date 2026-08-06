هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
Gianni Infantino Getty
Muhammad Zaki و علي سمير

ترجمه

انتقده علنًا وحاول السيطرة عليه سرًا .. وثيقة مُسربة تفضح مؤامرة إنفانتينو في مشروع السوبر ليج وخطة ضمه للفيفا

دوري أبطال أوروبا
كأس العالم
ريال مدريد
برشلونة
آرسنال
مانشستر يونايتد
تشيلسي
ليفربول
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنتر
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
ميلان

الضغوط مستمرة على رئيس الفيفا

يواجه جياني إنفانتينو اتهامات جديدة مثيرة للجدل بعد أن أشارت وثائق مسربة إلى تورطه في مناقشات تهدف إلى إدراج «الدوري الأوروبي الممتاز» أو "السوبر ليج" تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم .

ورغم معارضة المجتمع الكروي الأوسع نطاقاً لهذا المشروع الانفصالي في عام 2021، تشير التقارير إلى أن إنفانتينو بحث إمكانية تسمية المسابقة بـ«الدوري الممتاز للفيفا».

  • العلامة التجارية

    كشفت وثائق مسربة مثيرة للجدل أن إنفانتينو والفيفا كانا أكثر انخراطًا في المناقشات الأولية حول «الدوري السوبر».

    ووفقًا للوثائق، التي نشرتها صحيفة «ذا جارديان»، كانت الهيئة العالمية المنظمة لكرة القدم قد أعدت مسودة «ورقة الشروط» الخاصة بالمسابقة منذ أكتوبر 2020.

    وقد حددت هذه الوثيقة رؤية تقضي بإعادة تسمية المشروع المنشق ليصبح «الدوري السوبر التابع للفيفا».

    وتضمنت الاتفاقية المقترحة شراكة مدتها 12 عامًا كانت ستتيح للفيفا تولي إدارة العمليات التجارية للبطولة بالكامل. ولعل الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن الوثائق تشير إلى أن إنفانتينو سعى للحصول على «حصة ذهبية» في الكيان المنشق.

    وكان من شأن ذلك أن يمنح رئيس الفيفا سلطة شخصية ومؤسسية غير مسبوقة على أكبر الأندية في عالم كرة القدم، بما في ذلك «الستة الكبار» في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ربط نجاح الدوري الجديد بتوسيع نطاق كأس العالم للأندية التابعة للفيفا.



    • إعلان
  • European Super League protests ChelseaGetty Images

    الإدانة العلنية مقابل التآمر السري

    وتتناقض هذه الكشوفات بشكل صارخ مع الموقف العلني الذي اتخذه إنفانتينو عندما أُطلق «الدوري السوبر» رسمياً قبل انهياره لاحقاً في أبريل 2021. ففي ذلك الوقت، وقف المسؤول السويسري أمام المؤتمر العادي الخامس والأربعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وادعى أن الفيفا لا يمكنها سوى «الرفض الشديد» لمشروع يمثل «انشقاقاً عن المؤسسات الحالية».

    وأعرب إنفانتينو عن رفضه بمجرد أن أصبح واضحاً أن المشروع قد أثار رد فعل عنيفاً تاريخياً من الجماهير واللاعبين والحكومات على حد سواء.

    وتشير التقارير إلى أن الخطة الأصلية كانت تنطوي على إبقاء الاتحادات الأعضاء في الفيفا في جهل تام بالأمر، وهو تكتيك مشابه للذي تم استخدامه خلال المحاولة الفاشلة الأحدث لبيع حصص في كأس العالم لمستثمري الأسهم الخاصة.


  • تتصاعد الضغوط على إنفانتينو

    لم يكن توقيت هذه التسريبات أسوأ من ذلك بالنسبة لإنفانتينو، الذي يكافح بالفعل للحفاظ على قبضته على السلطة.

    وفي أعقاب محاولة كارثية لخصخصة أجزاء من كأس العالم، والتي أدت إلى تمرد موحد من جانب الدول الأوروبية، اضطر الرئيس إلى التراجع.

    ويُعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وحلفاءه يعملون خلف الكواليس لإقناع الاتحادات الأعضاء بسحب دعمها لإنفانتينو قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة للفيفا في مارس.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • gianni-infantino(C)Getty Images

    نزاهة الفيفا في خطر

    على الرغم من العاصفة الجارية، يواصل الفيفا التمسك بالبراءة، حيث يشير المتحدث الرسمي إلى خطابات إنفانتينو في عام 2021 باعتبارها الكلمة الفصل في هذا الشأن.

    وجاء في رسالة مشتركة من إنفانتينو والأمين العام ماتياس جرافستروم مؤخرًا أن الهيئة الإدارية «لن تتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهتها أو حوكمتها الرشيدة».

    ومع ذلك، لا يزال ظل التورط المزعوم للفيفا في مشروع الانشقاق الفاشل موضوعًا مهمًا للنقاش. ويتعين على الهيئة الإدارية الآن أن تتعامل مع فترة من الشكوك الشديدة من جانب الجمهور وأعضائها أنفسهم.