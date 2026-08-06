انتقده علنًا وحاول السيطرة عليه سرًا .. وثيقة مُسربة تفضح مؤامرة إنفانتينو في مشروع السوبر ليج وخطة ضمه للفيفا

كشفت وثائق مسربة مثيرة للجدل أن إنفانتينو والفيفا كانا أكثر انخراطًا في المناقشات الأولية حول «الدوري السوبر».

ووفقًا للوثائق، التي نشرتها صحيفة «ذا جارديان»، كانت الهيئة العالمية المنظمة لكرة القدم قد أعدت مسودة «ورقة الشروط» الخاصة بالمسابقة منذ أكتوبر 2020.

وقد حددت هذه الوثيقة رؤية تقضي بإعادة تسمية المشروع المنشق ليصبح «الدوري السوبر التابع للفيفا».

وتضمنت الاتفاقية المقترحة شراكة مدتها 12 عامًا كانت ستتيح للفيفا تولي إدارة العمليات التجارية للبطولة بالكامل. ولعل الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن الوثائق تشير إلى أن إنفانتينو سعى للحصول على «حصة ذهبية» في الكيان المنشق.

وكان من شأن ذلك أن يمنح رئيس الفيفا سلطة شخصية ومؤسسية غير مسبوقة على أكبر الأندية في عالم كرة القدم، بما في ذلك «الستة الكبار» في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ربط نجاح الدوري الجديد بتوسيع نطاق كأس العالم للأندية التابعة للفيفا.







