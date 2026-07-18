وأخيرًا .. ميسي يعلق على صورته الشهيرة مع "الرضيع" يامال

وعند سؤاله من قبل توم برادي، أسطورة كرة القدم الأمريكية، عن مواجهة لامين يامال في مباراة حاسمة على اللقب، أعرب ليونيل ميسي بوضوح عن إعجابه باللاعب البالغ من العمر 19 عامًا — قبل أن يذكر بلطف بأن الأرجنتين لن تتنحى جانبًا.

وقال ميسي خلال فعالية كأس العالم التي نظمتها الفيفا و«فاناتيكس»: «إنه بالفعل أحد أبرز لاعبي كرة القدم العالمية في سن التاسعة عشرة. أمامه مسيرة كروية طويلة، ولديه فرصة عظيمة لتحقيق إنجاز تاريخي. أتمنى له دائمًا كل التوفيق وأريد له الأفضل. سنحاول تقديم مباراة رائعة ومنعه من إظهار أفضل مستوياته، على الرغم من أن ذلك صعب للغاية. إسبانيا لا تقتصر على لامين وحده. لديهم لاعبون رائعون ويلعبون بشكل ممتاز، لكننا نملك أسلحتنا أيضًا".