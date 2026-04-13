واين روني يتنبأ بنتيجة المباراة الحاسمة بين مانشستر سيتي وأرسنال في صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
تتغير موازين السباق على اللقب
تلقى سعي أرسنال نحو الفوز بأول لقب دوري له منذ عام 2004 ضربة قوية عقب هزيمته على أرضه بنتيجة 2-1 أمام بورنموث، وهي الهزيمة الثالثة للفريق في أربع مباريات. وقد سمح هذا التعثر لمانشستر سيتي بتقليص الفارق إلى ست نقاط بعد فوزه الساحق 3-0 على تشيلسي يوم الأحد. مع وجود مباراة مؤجلة ومباراة على أرضه ضد المتصدر يوم الأحد المقبل، يبدو أن مانشستر سيتي يسيطر الآن على سباق اللقب، حيث يتطلع إلى تجاوز فريق شمال لندن.
روني يسجل هدف الفوز
يعتبر أسطورة مانشستر يونايتد روني أن المواجهة المرتقبة هي اللحظة الحاسمة في الموسم، ويؤيد فوز مانشستر سيتي على منافسه في مباراة متكافئة. وأشار اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا إلى أن الضغط المتزايد في المرحلة الأخيرة من الموسم بدأ يؤثر سلبًا على تشكيلة ميكيل أرتيتا التي تفتقر إلى الخبرة.
وقال روني في بودكاسته على قناة بي بي سي: "إنها مباراة مهمة، وإذا فاز مانشستر سيتي، سأعتبره المرشح الأوفر حظاً للفوز بالدوري، وإذا فاز أرسنال، فسيكون اللقب في متناول اليد. ربما تكون هذه المباراة حاسمة في تحديد الفائز باللقب. أعتقد أن مانشستر سيتي سيفوز بنتيجة 1-0. لن ينتهي الأمر إذا حدث ذلك، لكنه يمنح مانشستر سيتي ميزة طفيفة".
وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بضغط محاولة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. نحن نعلم مدى أهمية الخبرة في هذه المرحلة من الموسم، ولديهم عدد غير قليل من اللاعبين الذين لم يفوزوا بألقاب من قبل، لذا فإن هذا الضغط يتراكم. تحصل على بضع نتائج سيئة وتبدأ في البحث عن إجابات، والآن هم يكافحون للخروج من هذه الأزمة. ما زلت أعتقد أن أرسنال لديه فرصة كبيرة للفوز بالدوري، لكنهم بدأوا يظهرون علامات على أنهم يتداعون قليلاً، ومانشستر سيتي يعرف كيف يفوز بألقاب الدوري."
شكوك حول أرسنال
كما أجرى غاري لينكر تغييرًا جوهريًا في توقعاته بشأن الفائز باللقب، مشيرًا إلى الزخم الهائل الذي يتمتع به مانشستر سيتي والضعف المفاجئ في صلابة دفاع أرسنال. وأعرب المهاجم الأسطوري عن قلقه الشديد إزاء تراجع مستوى «المدفعجية» مؤخرًا، في الوقت الذي بدا فيه مانشستر سيتي «رائعًا للغاية» على أرض الملعب.
وفي معرض تعليقه على التحول في الزخم خلال بودكاست "The Rest is Football"، قال لينكر: "لم يقدموا أي شيء أمام بورنموث، ولم تكن لديهم أي إبداعية على الإطلاق. لم يبدوا أنهم يؤمنون بقدراتهم على الإطلاق. لم يكونوا جيدين حتى على الصعيد الدفاعي، وهو ما تمكنوا من ضمانه إلى حد كبير هذا الموسم. كانت هذه هي المرة الأولى التي اعتقدت فيها أنهم قد لا يفوزون باللقب، خاصة بعد أداء مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الشوط الثاني، حيث اعتقدت أنهم كانوا رائعين للغاية.
"فكرت في نفسي، لأول مرة أنا لست متأكدًا من أن أرسنال سيحقق ذلك. كنت مقتنعًا بذلك منذ شهور، لكنني لست متأكدًا الآن. مباراة الأسبوع المقبل صعبة للغاية، أليس كذلك؟ لقد كنت أقول لكل من أعرفه أن أرسنال سيكون على ما يرام وأنه لن يتعثر. لكنهم يتعثرون، فقدوا مستواهم في الوقت الحالي ونحن نعرف مدى أهمية الزخم. والزخم كله الآن مع مانشستر سيتي.
"من الصعب جدًا التكهن الآن، لكن إذا قلت إن عليك أن تضع حياتك على المحك، وهو ما أكره أن أفعله في ظل هذه الظروف، فسأختار مانشستر سيتي على الأرجح لأنني أعتقد أنه سيفوز الأسبوع المقبل."
تحديد موعد المواجهة الحاسمة بين الاتحاد
يوم الأحد المقبل، سيستضيف ملعب الاتحاد مباراة قد تحدد هوية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. ويجب على أرسنال أن يستعيد إبداعه بعد الأداء الباهت الذي قدمه أمام بورنموث، من أجل إبقاء آماله المتضائلة في الفوز باللقب على قيد الحياة، لكن التاريخ يشير إلى أن مهمة شاقة تنتظره. ففي آخر 10 مباريات من كل موسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، خسر مانشستر سيتي مباراة واحدة فقط من أصل 43 مباراة، وفاز في 32 مباراة، ليحافظ على سجل لا يُقهر في المرحلة الأخيرة من الموسم.