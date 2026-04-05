واين روني مستعد للعودة إلى التدريب! متى يود أسطورة مانشستر يونايتد العودة إلى مقاعد البدلاء بعد إخفاقاته مع برمنغهام وبليموث
الخروج من الاستوديو
وفقًا لصحيفة «ذا صن»، فإن روني مستعد لوضع حد لمسيرته الإذاعية المزدهرة من أجل العودة إلى منطقة الجهاز الفني. بعد رحيله عن بليموث أرجيل في ديسمبر 2024، حصل النجم على عقد مربح للانضمام إلى فريق برنامج "ماتش أوف ذا داي". ومع ذلك، لا تزال جاذبية الملاعب أقوى من استوديوهات بي بي سي. وعلى الرغم من الانتكاسات الأخيرة التي تعرض لها، لا يزال مصمماً على النجاح كمدرب ويراقب عن كثب الوظائف الشاغرة. ويحرص المهاجم السابق على العثور على نادٍ جديد يوفر له البيئة المناسبة لتنفيذ رؤيته.
تحديد توقيت الخطوة التالية
ورغم أن روني قد أبهر المشاهدين بفهمه التكتيكي على شاشات التلفزيون، إلا أن تركيزه الأساسي قد عاد إلى مجال التدريب. وتشير المصادر إلى أنه يستهدف بشكل صريح الحصول على منصب قبل بدء الاستعدادات للموسم الجديد. وفي حديثه عن مستقبله، كشف أحد المصادر: "يستمتع واين بعمله التلفزيوني، لكنه يرغب في العودة إلى التدريب. وسيكون منفتحًا على ذلك إذا أتيحت له الفرصة المناسبة. ومن الناحية المثالية، سيحصل على منصب ما في بداية الصيف حتى يكون جاهزًا لبدء الموسم في أغسطس". وسيمنحه هذا الجدول الزمني فترة انتقالات كاملة وحاسمة.
نتائج متباينة على الصعيد الإداري
خاض خريج أكاديمية إيفرتون السابق مسيرة متقلبة منذ توليه منصبه التدريبي الأول في عام 2021. فقد نال في البداية إشادة واسعة النطاق في ديربي كاونتي، حيث قاد الفريق خلال أزمة مالية حادة وخسارة 21 نقطة. لكن تجاربه اللاحقة كانت أصعب بكثير. فجماهير بيرمنغهام سيتي متطلبة للغاية، ولم يستمر هناك سوى 83 يوماً. وبالمثل، فإن توقعات جماهير بليموث عالية، وانتهت فترة عمله بالتراضي بعد سبعة أشهر فقط. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإنه لا يزال يؤمن إيماناً راسخاً بقدراته القيادية ويأمل في الحصول على بداية جديدة في دوري كرة القدم الإنجليزي.
التوفيق بين الحياة الأسرية وكرة القدم
وبعد أن أخذ استراحة قصيرة من بحثه عن وظيفة، احتفل مؤخراً بعيد ميلاد زوجته كولين الأربعين برفقة زملائه السابقين في الفريق، ومنهم ريان جيجز وبول سكولز. وبعد أن أنهى احتفالاته العائلية، يركز المهاجم الأسطوري الآن بشكل كامل على العثور على نادٍ جديد، وهو مستعد لبدء فصله التالي في مجال الإدارة.