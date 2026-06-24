"كأنه آخر يوم في حياتك!" .. والد نيمار يوجه رسالة تحفيزية لنجم البرازيل مع عودته أمام اسكتلندا

نشر والد نيمار مقطع فيديو مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مباراة البرازيل ضد اسكتلندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم. ويُظهر المنشور، الذي نُشر على حساب نيمار الأب على إنستجرام، مقطعاً لنجم نادي سانتوس وهو يلقي خطاباً حماسياً في غرفة تغيير الملابس، متذكراً الدروس التي غرسها والده في نفسه منذ صغره.

وفي هذا المقطع، الذي يعود أصلاً إلى نهائي «دوري الملوك البرازيلي» الذي أُقيم في ملعب «أليانز باركي» في مايو 2025، يمكن سماع نيمار وهو يقول لزملائه: «كان والدي يقول لي دائماً، أتعلمون؟ في كل مرة كنت أخرج فيها إلى الملعب، كان يقول: "يا بني، اركض، كرس نفسك، العب وكأنها آخر مباراة في حياتك". لذا، اركض يا أخي، اركض وكأنه آخر يوم في حياتك».