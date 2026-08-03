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علي رفعت

والدته بدأت المشوار.. ما حقيقة إسلام ميكا جودتس نجم باريس سان جيرمان القادم بسبب زوجته؟!

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الدوري الفرنسي

لاعب باريس القادم.. ما هي الحقيقة؟!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية خلال الساعات الأخيرة موجة واسعة من الأنباء التي تؤكد اعتناق البلجيكي الشاب ميكا جودتس الدين الإسلامي.

ونسبت هذه الأنباء الفضل المباشر في هذا التحول الروحي لزوجته، بالتوازي مع تسليط الضوء على تفاصيل حياته الشخصية ومسيرته الكروية الحافلة بالجدل والتكهنات. 

يأتي هذا التفاعل الجماهيري المكثف ليضع عقيدة اللاعب وخياراته الأسرية في صدارة اهتمامات المتابعين في الشارع الرياضي العربي والأوروبي، مما يستدعي تقصي الحقائق والبحث في خلفيات هذه الادعاءات المنتشرة.


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    نشأة منفتحة ورسائل من البدايات

    تلقى جودتس في صغره رعاية أسرية قامت على حب الاستكشاف وتطوير الذات، حيث لعبت عائلته دورًا محوريًا في تشكيل وعيه المبكر.

     كانت والدته حريصة كل الحرص على ترسيخ قيم الانضباط والبحث المستمر في معاني الحياة والقيم الإنسانية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على شخصيته الفريدة داخل المستطيل الأخضر وخارجه بحسب تصريحات سابقة له.

    وتميز اللاعب البلجيكي منذ بداياته الأولى بنضج فكري واستثنائي فاق سنوات عمره، إذ اعتاد تخصيص أوقات فراغه للقراءة العميقة والتعمق في العلوم والمعارف المختلفة بدلاً من الانجراف خلف المشتتات التقليدية التي تحيط بلاعبي كرة القدم في سن المبكرة. 

    وعن دور والدته في نشأته الروحية والفكرية، قال ميكا: "كانت أمي تحرص دائمًا على الذهاب إلى الكنيسة لحضور القداس كل أسبوع، ونشأت في عائلة تميل جذورها للمسيحية، لكن ذلك لم يمنعني أبدًا من التمتع بعقلية منفتحة وفضول روحي عميق لنظرة العالم والأديان الأخرى".

    وأضاف: "والدتي هي من غرست في داخلي حب الاستكشاف والتعمق في فهم الأمور بدلاً من الاكتفاء بالسطحية، وهو ما جعلني أدرس الأديان بنفسي وأبحث فيها بروح تقبل الآخر".

    هذا التأسيس الأسري المتين هو ما جعل التساؤلات حول قناعاته الفكرية والروحية أمرًا حاضرًا دائمًا في التغطيات الإعلامية التي تتبعت مسيرته الكروية منذ انطلاقته الأولى في الملاعب الأوروبية.

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  • Mika GodtsESPN

    قصة ارتباط وشريكة الحياة

    التقى جودتس بشريكة حياته في مرحلة سنية مبكرة جدًّا، حيث جمعتهما علاقة استمرت لسنوات طويلة منذ سن 14 سنة، قبل اتخاذ قرار الاستقرار الأسري الرسمي والزواج في سن صغيرة.

    تنحدر زوجته من أصول صومالية، وعاشت في طفولتها المبكرة ظروفًا قاسية وشاقة للغاية جراء النزاعات المسلحة والاضطرابات التي شهدها موطنها الأصلي، قبل أن تفر مع عائلتها وتصل إلى بلجيكا لتستقر هناك كلاجئة.

    وعن تلك الحقبة المؤلمة في طفولتها، قال ميكا: "عاشت زوجتي ويلات الحرب وشهدت أمورًا فظيعة يعجز العقل البشري الذي نشأ في رفاهية المجتمعات الأوروبية عن تخيلها أو استيعابها".

    وأضاف: "تتمتع زوجتي بمواهب متعددة ومسؤولية عالية تفوق عمرها بكثير، ورغم دعمها المستمر لي، إلا أنها تمتلك حياتها وطموحاتها الخاصة، وليس كل شيء يجب أن يتمحور حولي".

    وأكد اللاعب في تصريحاته أن تجربة زوجته الشجاعة في قهر الظروف وتجاوز تلك التحديات منحته إلهامًا كبيرًا، مشددًا على أن اتخاذ قرار الزواج المبكر كان خيارًا واعيًا ومدروسًا يهدف بالأساس إلى بناء بيئة هادئة توفر له الاستقرار النفسي.


  • حقيقة اعتناق الإسلام والبحث الروحي

    تناقلت العديد من الحسابات والصفحات شائعات تؤكد اعتناق جودتس للإسلام بتأثير مباشر وجذري من زوجته الصومالية.

    بالعودة إلى حقيقة الأمر والمصادر الصحفية الموثقة، أوضح اللاعب في مقابلة إعلامية سابقة أن اهتماماته بالدراسات الدينية والأفكار الروحية بدأت في مرحلة مبكرة جدًّا من حياته وقبل ارتباطه الوثيق بملامح حاضره أو معرفته بعائلة زوجته.

    وعن حقيقة تحوله للإسلام والتساؤلات المطروحة حول عقيدته، قال ميكا: "أُفضل ألا أعلق على ذلك، هذا أمر خاص وسري".


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  • Mika Godts Ajax 2024 2025Getty Images

    بيت القصيد

    باختصار شديد، القول بإن ميكا جودتس اعتنق الإسلام فقط -إن كان قد فعل ذلك- بفضل زوجته هو تبسيط مخل لواقع أكثر تعقيدًا، فالقصة تبدأ من طريقة تربية والدته له وغرسها حب البحث فيه منذ الصغر. 

    واللاعب نفسه يفضل أن يظل إيمانه واعتقاده أمرًا خاصًا وسريًا بعيدًا عن الإعلام، وما علينا إلا أن نحترم هذه الرغبة ونترك له مساحته الشخصية.


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