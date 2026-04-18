ترجمه
والدة كيليان مبابي غاضبة من الأداء الضعيف للنادي الذي يملكه نجم ريال مدريد
موسم مخيب للآمال لفريق كاين
يحتل نادي SM كاين حالياً المركز الثامن المتواضع في الترتيب الوطني، وهو بعيد كل البعد عن سباق الصعود الذي كان من المتوقع أن يتصدره. وعلى الرغم من عملية الاستحواذ التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة من قبل مبابي عبر صندوقه الاستثماري «كوليشن كابيتال» في صيف عام 2024، إلا أن النادي يعاني من صعوبة في إيجاد أي إيقاع ثابت في الدرجة الثالثة من الدوري الفرنسي. بعد حصوله على 36 نقطة فقط من 29 مباراة، يجد النادي الفرنسي نفسه متأخراً بـ 20 نقطة عن متصدر الدوري ديجون. إنها حقيقة قاسية لفريق هبط إلى مستوى لم يشهده منذ عام 1984، مما يضع الملاك الجدد تحت ضغط كبير لتحقيق النتائج المرجوة.
لاماري تكسر صمتها
بينما يواصل مبابي التركيز على مهامه في إسبانيا مع ريال مدريد، تحدثت والدته عن مسار النادي. وفي حديثهالصحيفة «أويست-فرانس»، لم تتردد في الإدلاء برأيها عندما سُئلت عن أداء الفريق خلال هذه الفترة الانتقالية الصعبة التي يمر بها النادي الذي يتخذ من نورماندي مقراً له. واعترفت لاماري قائلة: «الأمر لم ينتهِ بعد، لكن من الواضح أن الأداء لا يرقى إلى المستوى المطلوب». "المنافسة التي بداخلي، بالطبع، تحب الفوز. لكن خطوة بخطوة. سنصل إلى هناك، سنمنح الأمر بعض الوقت، لكننا نؤمن به".
دعم غايل كليشي في المستقبل
على الرغم من الإحباط الناجم عن النتائج الأخيرة، أكدت لاماري مجدداً دعمها لغايل كليشي، الذي عُيّن مدرباً رئيسياً في نهاية عام 2025 ليحل محل ماكسيم دورنانو. تولى المدافع السابق في أرسنال ومانشستر سيتي مهامه عندما كان كاين يحتل المركز العاشر في الترتيب، ورغم أن الصعود في الترتيب كان بطيئاً، إلا أن مجلس الإدارة لا يزال ملتزماً برؤيته طويلة المدى. "إنه يجسد قيمنا. أنا سعيدة جدًا بوجوده هنا. إنه يمثل القيم الإنسانية وثقافة الجهد والعمل الجاد"، أوضحت لاماري. "أعتقد أننا نستطيع بالفعل رؤية التغييرات في التدريبات، وليس بالضرورة في المباريات بعد، لكن ذلك سيأتي. سنعمل كفريق ونأمل أن نعود أقوى العام المقبل".
تتصاعد الضغوط من أجل إحداث تحول فوري
ورغم التركيز الواضح على الصبر وبناء مشروع مستدام، فإن الطبيعة التنافسية لعائلة مبابي تعني أن الأداء المتوسط لن يُتسامح معه لفترة أطول. تم تصميم الاستثمار لإعادة كاين إلى أمجادها السابقة، لكن احتمال قضاء موسم آخر في دوري الدرجة الثانية أصبح حقيقة مقلقة لمجموعة الملاك. واختتمت لاماري تقييمها بتذكير قوي بالهدف النهائي للمباريات المتبقية من الموسم. وقالت: "الآن، لا يزال علينا الفوز".