والدة كيليان مبابي غاضبة من الأداء الضعيف للنادي الذي يملكه نجم ريال مدريد

يحتل نادي SM كاين حالياً المركز الثامن المتواضع في الترتيب الوطني، وهو بعيد كل البعد عن سباق الصعود الذي كان من المتوقع أن يتصدره. وعلى الرغم من عملية الاستحواذ التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة من قبل مبابي عبر صندوقه الاستثماري «كوليشن كابيتال» في صيف عام 2024، إلا أن النادي يعاني من صعوبة في إيجاد أي إيقاع ثابت في الدرجة الثالثة من الدوري الفرنسي. بعد حصوله على 36 نقطة فقط من 29 مباراة، يجد النادي الفرنسي نفسه متأخراً بـ 20 نقطة عن متصدر الدوري ديجون. إنها حقيقة قاسية لفريق هبط إلى مستوى لم يشهده منذ عام 1984، مما يضع الملاك الجدد تحت ضغط كبير لتحقيق النتائج المرجوة.