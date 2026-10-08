"بكيت لكن الله سيتكفل بالأمر" .. والدة كريستيانو رونالدو تعرب عن صدمتها بعد أزمة جورج جيسوس في معسكر البرتغال

صُدم عالم كرة القدم عندما قرر المهاجم الأسطوري مغادرة معسكر البحارة في 30 سبتمبر، قبيل مباراة حاسمة في دوري الأمم ضد الدنمارك. وشعر المهاجم المخضرم، الذي سجل رقماً قياسياً بلغ 146 هدفاً لمنتخب بلاده، بأنه مضطر للمغادرة بعد أن اتهم جورج جيسوس بعدم الوفاء باتفاقات محددة تتعلق بوقت لعبه خلال مباراة أخيرة ضد النرويج.

وفي حديثها إلى قناة «TV 7 Dias» البرتغالية، اعترفت والدته، أفيرو، بأن هذه المحنة برمتها كانت صعبة للغاية على الأسرة، قائلة: "أنا حزينة، وهذا أمر طبيعي. لقد كانت صدمة. كان بإمكان ابني أن يغادر من الباب الأمامي، لكنه بدلاً من ذلك خرج من الباب الخلفي".

وعلى الرغم من ألمها الواضح، حاولت التطلع إلى المستقبل، مضيفةً: "لكن لا بأس، الله سيتكفل بالأمر. بكيت قليلاً. ومن الجيد أيضاً أن نتجاوز الأمر. علينا الآن المضي قدماً".