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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
ترجمه

بعد واقعة طرد فينيسويس .. تصرف مثير للجدل من مورينيو عقب ريال مدريد وفياريال

جوزيه مورينيو
ريال مدريد
فياريال
الدوري الإسباني

ريال فاز بصعوبة

فاجأ جوزيه مورينيو الصحفيين في ملعب سانتياجو برنابيو برفضه حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة، في أعقاب فوز ريال مدريد الصعب على فياريال.

واختار المدرب البرتغالي تطبيق تعتيم إعلامي كامل بعد أمسية مليئة بالفوضى، شهدت إلغاء هدف لفينيسيوس جونيور ثم طرد اللاعب البرازيلي بعد ذلك.

  • مورينيو يلتزم الصمت بعد دراما البرنابيو

    اتخذ مورينيو خطوة مثيرة بمقاطعة التزاماته الإعلامية بعد المباراة مساء يوم السبت، عقب فوز مثير للجدل بشدة بنتيجة 1-0 على فياريال.

    وأكد مسؤولو الليجا للصحافة المنتظرة في ملعب سانتياجو برنابيو أن المدرب البرتغالي لن يحضر، رغم انتظار الصحفيين لأكثر من 40 دقيقة بعد صافرة النهاية. ويبدو أن القرار خطوة محسوبة من مورينيو لتفادي أي إجراء تأديبي محتمل من السلطات في أعقاب أداء تحكيمي أشعل غضب دكة ريال مدريد.

    ولم يقدّم النادي أي تفسير رسمي لغيابه عدا الإبلاغ الأولي من ممثلي الرابطة، ما ترك الباب مفتوحًا أمام الإعلام للتكهن بعمق الخلاف بين المدرب وطاقم التحكيم. ووفقًا لـماركا، فقد كان الصمت مطبقًا بينما غادر المدرب الملعب دون التطرق إلى الأحداث التي شهدت تقليص فريقه إلى عشرة لاعبين في وقت متأخر من المباراة، إذ قال مورينيو: "لن أتحدث لأنني أريد أن أكون على مقاعد البدلاء أمام إشبيلية وبرشلونة".

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP

    بطاقة حمراء لفينيسيوس جونيور تشعل الغضب

    كان الشرارة التي أشعلت فتيل الانقطاع عن الوعي بعد المباراة سلسلة غريبة من الأحداث شملت فينيسيوس جونيور في الدقيقة 72. فقد اعتقد المهاجم البرازيلي أنه ضاعف تقدم مدريد بعد أن حوّل عرضية من جود بيلينجهام إلى هدف، وهي لحظة شهدت حتى اندفاع مورينيو عبر أرضية الملعب احتفالاً. غير أن الهدف أُلغي بشكل مثير بعدما كشفت مراجعة تقنية الفيديو عن حادثة وقعت في وقت سابق أثناء بناء الهجمة. وأشهر الحكم بعد ذلك البطاقة الحمراء في وجه فينيسيوس بسبب شدّه لشعر مدافع فياريال ناثان صاليبا.

    وترك هذا الطرد مدريد ليخوض آخر 20 دقيقة محفوفة بالمخاطر وهو منقوص العدد. وأثار القرار ردود فعل غاضبة من المدرجات ومقاعد البدلاء، إذ شعر أصحاب الأرض أن العقوبة كانت قاسية بشكل مبالغ فيه نظراً لمجريات اللقاء.

  • ديوماندي البطل في فوز بشق الأنفس

    وسط الفوضى التحكيمية، ضاعت حقيقة أن ريال مدريد اقترب فعليًا من صدارة جدول الترتيب بهذا الفوز. جاء هدف المباراة الوحيد بعد تجاوز الساعة من الزمن بقليل، بفضل تسديدة حاسمة من يان ديوماندي. فقد وجد المدافع الشاب نفسه في منطقة متقدمة، والتف ليسدد كرة أرضية في الزاوية البعيدة، مسجلًا هدفه الأول مع النادي. ورُفعت في البداية راية التسلل احتسابًا للتسديدة، لكن مراجعة طويلة من تقنية الفيديو المساعد (VAR) ألغت القرار في نهاية المطاف ومنحت أصحاب الأرض التقدم.

    لم يكن فياريال خصمًا سهلًا على الإطلاق، وأقلق تيبو كورتوا في عدة مناسبات طوال الليلة. فقد اضطر الحارس البلجيكي إلى التصدي لسلسلة من المحاولات الخطيرة ليحرم بابي جاي وألبرتو موليرو، اللذين كادا أن يُسكتا جماهير البرنابيو. وعلى الرغم من الضغط في اللحظات الأخيرة وخروج فينيسيوس، صمدت الكتيبة الدفاعية لريال مدريد لتضمن بقاء هدف ديوماندي الأول اللحظة الحاسمة في مواجهة عاصفة بالعاصمة الإسبانية.

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    عقوبات تأديبية تلوح في الأفق لريال مدريد

    انتهت المباراة بوابل من البطاقات الصفراء بينما كافح لاعبو مدريد للسيطرة على انفعالاتهم. فقد نال أربعة لاعبين من الفريق المضيف إنذارات في الدقائق الأخيرة مع انحدار المباراة إلى سلسلة من المخالفات المتقطعة والمشادات. وبينما يُبقي هذا الانتصار فريق مورينيو في سباق المنافسة على لقب الليجا، فإن إيقاف فينيسيوس جونيور سيكون ضربة موجعة في المباريات المقبلة. فقد كان المهاجم عنصراً حيوياً في الهجوم، وسيفرض غيابه إعادة ترتيب تكتيكية من المدرب.

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