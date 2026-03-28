"واحدة من أسوأ المباريات التي خضناها على الإطلاق!" - إيمي مارتينيز ينتقد زملاءه في المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز الصعب على موريتانيا المتواضعة
المباريات الصعبة في ملعب «لا بومبونيرا»
في مواجهة منتخب موريتانيا الذي يحتل المرتبة 115 في تصنيف الفيفا العالمي، واجهت الأرجنتين صعوبة في فرض هيمنتها المعتادة. وبدا أن حامل لقب كأس العالم يسير بثقة في بداية المباراة، بعد أن سجل إنزو فرنانديز ونيكو باز هدفين في الشوط الأول. لكن حدة المباراة تراجعت بشكل ملحوظ مع تقدم الوقت، لتتوج بهدف شرفي سجله جوردان ليفورت لاعب موريتانيا في الدقيقة 94، مما أثار إحباط الفريق المضيف.
مارتينيز ينتقد الافتقار إلى العزيمة
بدا الإحباط واضحاً على مارتينيز طوال التسعين دقيقة، ولم يتردد في التعبير عن مشاعره أمام وسائل الإعلام بعد صافرة النهاية. وبصفته معروفاً بصراحته، وجه حارس مرمى أستون فيلا انتقاداً لاذعاً للطريقة التي خاض بها الفريق هذه المباراة الودية. وقال مارتينيز: "أداء سيئ للغاية. كانت واحدة من أسوأ المباريات التي خضناها، حتى بالنسبة لمباراة ودية. لقد افتقرنا إلى الحماس، والحمد لله أننا لم نلعب نهائي "فيناليسيما" بهذه الطريقة"، اعترف حارس مرمى أستون فيلا. "افتقرنا إلى الأداء والسرعة. نحتاج إلى المزيد من الحماس. افتقرنا إلى القوة والصلابة الدفاعية والثقة عند الدفاع".
زاباليتا يؤيد الدفاع عن اللقب
على الرغم من الإحباط، لا يزال المدافع الأرجنتيني السابق بابلو زاباليتا واثقاً من أن الجيل الحالي يمتلك ما يلزم للاحتفاظ بلقب كأس العالم 2026. ويعتقد زاباليتا أن وجود ميسي وحده يكفي لإبقاء الخصوم في حالة توتر، بغض النظر عن عمر النجم المخضرم. "الأرجنتين هي إحدى الفرق التي أعتبرها منافسة حقيقية. نعم، سيكون ميسي أكبر ببضع سنوات، لكنه لا يزال قادراً على صنع لحظات سحرية خالصة"، قال زاباليتا للصحفيين. "لا يزال الخصوم يخشونه بالقرب من منطقة الجزاء... مراوغاته، رؤيته للتمريرة القاتلة، قدرته على الانطلاق إلى الداخل والوصول إلى القائم البعيد، ركلاته الحرة. لا يمكن إلا للاعب بمثل جودته أن يصنع تلك اللحظات. البرتغال هي أيضاً فريق سأراقبه عن كثب. وإنجلترا، بقيادة [توماس] توخيل الآن، تلعب بشكل جيد ولديها مواهب فردية قوية. من الصعب دائمًا توقع الفائز، لكنني آمل أن تتمكن الأرجنتين من الاحتفاظ بهذا اللقب".
التطلع إلى التحدي القادم
لن يكون أمام الأرجنتين متسع من الوقت للتفكير في هذا الأداء، حيث تستعد لمباراتها المقبلة ضد زامبيا، المقرر إجراؤها في 31 مارس. وسيتجه التركيز فوراً إلى استعادة أسلوب الضغط العالي والطاقة الكبيرة الذي أصبح السمة المميزة لعهد سكالوني، مع وجود العديد من اللاعبين الاحتياطيين الذين يتنافسون الآن على مراكزهم. ومن المتوقع أن تقدم «الألبيسيليستي» أداءً أكثر هيمنة بكثير لإسكات أصوات المنتقدين وطمأنة مشجعيها.