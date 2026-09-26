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واثق من براءته.. خلدون المبارك ثابت رغم أنباء إدانة مانشستر سيتي!
المبارك يقف بحزم في وجه الاتهامات
وجّه المبارك رسالة عاطفية مفعمة بالإصرار إلى قاعدة جماهير النادي حول العالم، عقب الأنباء المدوّية بشأن قرار الدوري الإنجليزي الممتاز. فبعد تحقيق دام أربع سنوات في التعاملات المالية للنادي بين عامي 2009 و2018، ظهرت تقارير يوم الجمعة تفيد بأن مانشستر سيتي قد أُدين في 114 تهمة من أصل 115 تهمة وُجّهت إليه في الأساس.
وفي خطاب مباشر إلى المشجعين، سعى المبارك إلى تهدئة العاصفة، مشدداً على ارتباطه الطويل الأمد بالمؤسسة المانشسترية. وكتب في رسالة من رئيس النادي إلى جماهير مانشستر سيتي قائلاً: "لقد كنت جزءاً من هذا النادي على مدى 18 عاماً. وقد حظيت بشرف الوقوف إلى جانبكم في ملعب الاتحاد، وفي ويمبلي، وفي إسطنبول. هذا النادي يهمّني، وقد أظهرتم لي وأخبرتموني، مراراً وتكراراً، مدى أهمية مانشستر سيتي بالنسبة لكم. ولهذا السبب أكتب إليكم اليوم."
وأضاف: "عقب التقارير الإعلامية التي صدرت يوم الجمعة، سيكون كثير منكم قد أمضى أمسيته في الإجابة عن الأسئلة والرد على الرسائل الواردة من الأصدقاء والعائلة والزملاء. وأنا كذلك. وإليكم ما قلته لعائلتي: لا تزال أمام إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز طريق طويلة، وثقتنا وعزمنا على إثبات براءة النادي لا يزالان بنفس القوة التي كانا عليها عندما بدأ هذا الأمر."
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الإبحار وسط العاصفة القانونية
لقد تركت جسامة الأحكام العالم الكروي في حالة ذهول، إذ تتراوح العقوبات المحتملة بين الغرامات المالية الثقيلة وخصم النقاط ووصولًا إلى تجريد الألقاب أو حتى الإقصاء من دوري الأضواء. ومع ذلك، يؤكد المبارك أنّ الرؤية الداخلية للنادي لم تتغير رغم الضغوط الخارجية.
وأضاف: "هناك الكثير من الأمور التي أتمنى لو أستطيع مشاركتها معكم لمساعدتكم على فهم سبب شعورنا بهذه الثقة الكبيرة في موقفنا. لكنّ السرية المشددة للإجراءات القانونية وتصميمنا على احترامها يعنيان أنني لا أستطيع فعل ذلك في الوقت الراهن. حتى هذه الرسالة خضعت لعدة مراجعات قانونية للتأكد من التزامها. أرجو منكم أن تقرأوا بعناية البيان الذي أصدرناه يوم الجمعة، والبيان الذي أصدرناه في فبراير 2023. كل كلمة لها أهميتها وتبقى صحيحة."
"في حين سارع بعض الأشخاص إلى استخلاص استنتاجاتهم الخاصة، وهناك ضجيج كبير يدور من حولنا، إلا أنّ شيئًا لم يتغير. لقد واجهنا التحديات معًا من قبل وانتصرنا. لا يزال هناك كثيرون يريدون تقويض زخم نادينا. ولن نمنحهم تلك الفرصة."
رودري يدافع عن إرث النادي
وردّد لاعب وسط مانشستر سيتي السابق رودري، الذي انتقل مؤخرًا إلى برشلونة، مشاعر التحدّي ذاتها. فقد أشار الإسباني، الذي كان ركيزة أساسية في النجاحات التاريخية الأخيرة للنادي، إلى فوز سيتي السابق أمام محكمة التحكيم الرياضي باعتباره سببًا للثقة في إدارة النادي.
وقال رودري في تصريحات لوسائل الإعلام: «واجهنا أمرًا مشابهًا في عام 2020، إجراء قضائي مماثل. اتهام مختلف لكن الإجراء متشابه. وهناك أيضًا في الدرجة الأولى تمّت إدانتنا لكننا آمنّا بالنادي وببراءته التي تمسّك بها، وفي النهاية تمّت تبرئتنا. أنا أؤمن بنظام العدالة وأؤمن ببراءة النادي.»
«ما فعلناه لا يمكنهم انتزاعه منّا. إنه شيء لا يُدفع بالمال، بل يُدفع بالجهد والشراكة والوقوف كتفًا إلى كتف كل يوم. حقّقنا نجاحات كثيرة على مرّ السنين وهنا في ويمبلي، لذا يمكنني أن أؤكد لكم أن كل شيء كان مستحقًّا وأننا عشنا واحدة من أفضل الحقب في كرة القدم الإنجليزية.»
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المباريات المقبلة والعقوبات المعلقة
وبينما تحتدم المعركة القانونية، يتعين على الفريق الأول أن يستعد للعودة إلى الملاعب بعد التوقف الدولي. وسلّط المبارك الضوء على المواجهات البارزة المقبلة أمام ليفربول على ملعب أنفيلد ولقاء دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان باعتبارها فرصاً لتوحّد "عائلة السيتي".
واختتم رئيس النادي رسالته بالتركيز على التحديات الكروية العاجلة المقبلة، قائلاً: "لدينا بعض اللحظات المثيرة التي نتطلع إليها بعد هذا التوقف الدولي. سنسافر إلى أنفيلد بعد أسبوعين، ثم نستضيف باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مجدداً على ملعب الاتحاد، وهي لحظات تمنحنا الفرصة للاحتفاء بقوة عائلة مانشستر سيتي. شكراً لكم، كما هو الحال دائماً، على دعمكم المتواصل."
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