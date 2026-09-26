واثق من براءته.. خلدون المبارك ثابت رغم أنباء إدانة مانشستر سيتي!

وجّه المبارك رسالة عاطفية مفعمة بالإصرار إلى قاعدة جماهير النادي حول العالم، عقب الأنباء المدوّية بشأن قرار الدوري الإنجليزي الممتاز. فبعد تحقيق دام أربع سنوات في التعاملات المالية للنادي بين عامي 2009 و2018، ظهرت تقارير يوم الجمعة تفيد بأن مانشستر سيتي قد أُدين في 114 تهمة من أصل 115 تهمة وُجّهت إليه في الأساس.

وفي خطاب مباشر إلى المشجعين، سعى المبارك إلى تهدئة العاصفة، مشدداً على ارتباطه الطويل الأمد بالمؤسسة المانشسترية. وكتب في رسالة من رئيس النادي إلى جماهير مانشستر سيتي قائلاً: "لقد كنت جزءاً من هذا النادي على مدى 18 عاماً. وقد حظيت بشرف الوقوف إلى جانبكم في ملعب الاتحاد، وفي ويمبلي، وفي إسطنبول. هذا النادي يهمّني، وقد أظهرتم لي وأخبرتموني، مراراً وتكراراً، مدى أهمية مانشستر سيتي بالنسبة لكم. ولهذا السبب أكتب إليكم اليوم."

وأضاف: "عقب التقارير الإعلامية التي صدرت يوم الجمعة، سيكون كثير منكم قد أمضى أمسيته في الإجابة عن الأسئلة والرد على الرسائل الواردة من الأصدقاء والعائلة والزملاء. وأنا كذلك. وإليكم ما قلته لعائلتي: لا تزال أمام إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز طريق طويلة، وثقتنا وعزمنا على إثبات براءة النادي لا يزالان بنفس القوة التي كانا عليها عندما بدأ هذا الأمر."