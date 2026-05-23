أفسح أربيلوا الطريق لعودة مورينيو، بعد أن أعلن رسمياً أنه سيتنحى عن منصبه عقب المباراة الأخيرة من الموسم.

تولى أربيلوا مهامه في يناير، لكنه واجه صعوبة في تغيير مسار الأمور، حيث فشل النادي في النهاية في تحقيق النتائج المرجوة في كل من المسابقات المحلية والأوروبية. على الرغم من النتائج الصعبة، أعرب المدافع السابق عن امتنانه العميق لفترة توليه مسؤولية الفريق الأول، قائلاً: "أغادر مدريد وأنا أشعر بامتنان كبير تجاه لاعبي فريقي. لقد جعلوني أفضل، وسمحوا لي بالاستمتاع بكل يوم، وعلموني الكثير، وجعلوني مدرباً أفضل اليوم مما كنت عليه في 12 أو 13 يناير".

يُنظر إلى عودة مورينيو على أنها مغامرة شخصية من قبل فلورنتينو بيريز، الذي يتوق إلى إعادة ريال مدريد إلى مجده السابق بعد موسمين دون ألقاب. يأتي تغيير المدرب في وقت يشهد اضطرابات مؤسسية محتملة، مع تداول شائعات عن انتخابات رئاسية في الأفق. ومن المتوقع أن يواجه بيريز منافسة من إنريكي ريكيلمي، مما يجعل نجاح هذه الحقبة الجديدة تحت قيادة مورينيو أكثر أهمية بالنسبة للرئيس الحالي. أصبح المسرح الآن جاهزاً لإجراء إصلاحات كبيرة، مع احتمال أن يصبح هجولماند أول قطعة في أحجية ما يبدو أنه سيكون صيفاً دراماتيكياً في البرنابيو.