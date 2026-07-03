بدأ المدير الرياضي الجديد للهلال ريتشارد هيوز مهام عمله مع النادي السعودي بحسب آخر التقارير الواردة من المملكة العربية السعودية، وعلى رأس الملفات التي باشر بها عمله الاسكتلندي القادم من ليفربول هو مصير المدير الفني سيموني إنزاجي.
هيوز اتخذ القرار .. الهلال يحسم مصير إنزاجي
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ريتشارد هيوز يبدأ عمله في الهلال
وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي ساشا تافوليري، توصل عملاق الرياض الهلال إلى اتفاق مع الاسكتلندي ريتشارد هيوز؛ لتولي منصب "المدير الرياضي" للنادي.
بل أن تافوليري أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن هيوز بدأ عمله في الهلال بالفعل، الأمر الذي أوضحه أيضًا حمد الصويلحي عبر "نادينا" مساء الخميس، مشيرًا لعقد المدير الرياضي الجديد اجتماعات مع إدارة الهلال عبر تطبيق "زوم" في الفترة الماضية.
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تشارلز فرانسيس يساعد هيوز
واستكمالًا لخبره.. كشف الصحفي ساشا تافوليري، عن أن سيمون تشارلز فرانسيس؛ سيكون "الذراع الأيمن" للمدير الرياضي الاسكتلندي ريتشارد هيوز، داخل عملاق الرياض الهلال.
حمد الصويلحي قال إن فرانسيس وصل للرياض وبقية الطاقم المساعد لهيوز، وأن الأخير وصله عقده من الهلال قبل ساعات من أجل توقيعه.
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إنزاجي مستمر
وكشف حمد الصويلحي في "نادينا" أن تم الاستقرار بين إدارة الهلال وهيوز على استمرار سيموني إنزاجي كمدرب للفريق في الموسم المقبل.
وكان مصير المدير الفني الإيطالي في الميزان بحسب مصادر في السعودية بعد خسارته لقب الدوري المحلي والخروج مبكرًا على يد السد من النخبة الآسيوية والاكتفاء بالكأس المحلية وبلوغ ربع نهائي كأس العالم للأندية بموسمه الأول بالسعودية.