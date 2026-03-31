وسط تضارب الأنباء عن مستقبل هيرفي رينارد.. وكيل سعد الشهري يكشف حقيقة "رفضه" تدريب المنتخب السعودي

جدل كبير يعيشه الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ بشأن مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
رينارد يتعرض لانتقادات عنيفة للغاية، بسبب تراجع أداء ونتائج الأخضر السعودي؛ آخرها الخسارة (0-4) أمام منتخب مصر، وديًا.
جدل كبير يعيشه الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ بشأن مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
رينارد يتعرض لانتقادات عنيفة للغاية، بسبب تراجع أداء ونتائج الأخضر السعودي؛ آخرها الخسارة (0-4) أمام منتخب مصر، وديًا.
وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي أحمد العجلان، مساء اليوم الثلاثاء، اتخاذ اتحاد الكرة السعودي قرارًا بـ"إقالة" الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
العجلان كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن مباراة منتخب السعودية ضد نظيره الصربي؛ ستكون الأخيرة لرينارد، على رأس الجهاز الفني للأخضر.
ويحل الأخضر السعودي ضيفًا على منتخب صربيا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.
ومن ناحيته.. رد الصحفي الرياضي دباس الدوسري على الخبر الذي نشره زميله أحمد العجلان؛ بخصوص اتخاذ اتحاد الكرة السعودي قرارًا بـ"إقالة" الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
الدوسري نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وجود أي نية لدى اتحاد الكرة السعودي؛ لـ"إقالة" رينارد من منصه، خلال الفترة الحالية.
وكتب الدورسري عن ذلك: "لا نية لدى اتحاد الكرة في تغيير رينارد؛ وكل الأسماء المطروحة، خلفها (سماسرة) يعرضونهم دون طلب.. آخر كلام هيرفي مستمر".
ووسط التضارب بشأن مستقبل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ تم تداول اسم المدرب الوطني سعد الشهري، كأحد أقوى المرشحين لقيادة الأخضر.
وقيل إن الشهري الذي يتولى القيادة الفنية لنادي الاتفاق حاليًا، رفض تدريب الأخضر السعودي خلفًا لرينارد؛ حيث قدّم "اعتذاره" إلى اتحاد الكرة المحلي، مع تبرير سبب قراره.
هُنا.. خرج رفيع الشهراني، وكيل أعمال الشهري؛ لكي يوضح حقيقة "اعتذار" المدير الفني الوطني، عن قيادة منتخب السعودية الأول.
الشهراني نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، "اعتذار" الشهري عن قيادة منتخب السعودية الأول؛ قائلًا: "المزاعم بشأن رفض سعد تدريب الأخضر، تدخل في باب التبلي والإجحاف، وتصل للمحاسبة".
وشدد الشهراني على أن سعد الشهري، سيتشرف بتدريب الأخضر السعودي كثيرًا؛ حيث أنه مُستعد لخدمة الوطن في أي وقت، ولا يمكن أن يتوانى عن ذلك أبدًا.
لكن.. وكيل الشهري نفى وجود أي تواصل رسمي بين اتحاد الكرة السعودي والمدرب الوطني، حتى هذه اللحظة؛ من أجل قيادة الأخضر، مثلما تردد.
الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث صعد به إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما تواجد معه في نسخة "قطر 2022".
وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.
وقاد رينارد الأخضر السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.
وعاد المدير الفني الفرنسي إلى المنتخب السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:
* مباريات: 45.
* فوز: 21.
* تعادل: 10.
* خسارة: 14.
* أهداف مسجلة: 57.
* أهداف مستقبلة: 38.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:
* مباريات: 27.
* فوز: 11.
* تعادل: 6.
* خسارة: 10.
* أهداف مسجلة: 29.
* أهداف مستقبلة: 31.
جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.