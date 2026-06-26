بعيدًا عن النتائج: هيرفي رينارد أنقذ تونس من "فضيحة كبيرة" في كأس العالم.. والحكومة تُحاسب المسؤولين

ودع منتخب تونس الأول لكرة القدم، بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.
وأسفرت القرعة المونديالية، عن تواجد تونس في "المجموعة السادسة"؛ إلى جانب كل من هولندا، السويد واليابان.
ودع منتخب تونس الأول لكرة القدم، بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.
وأسفرت القرعة المونديالية، عن تواجد تونس في "المجموعة السادسة"؛ إلى جانب كل من هولندا، السويد واليابان.
منتخب تونس الأول لكرة القدم بدأ مبارياته، ضمن منافسات "المجموعة السادسة" ببطولة كأس العالم 2026؛ بالخسارة (1-5) أمام السويد، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي صبري لموشي.
هذه النتيجة؛ دفعت الاتحاد التونسي لكرة القدم لـ"إقالة" لموشي مباشرة، وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد بدلًا منه.
رينارد قاد المنتخب التونسي ضد اليابان وهولندا؛ وذلك في الجولتين الثانية والثالثة على التوالي، من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.
إلا أن النتائج لم تتحسن؛ حيث خسرت تونس (0-4) ضد اليابان، قبل أن تسقط بـ"هدف مقابل ثلاثة" ضد منتخب هولندا.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي رومان مولينا عن أن تعيين الفرنسي هيرفي رينارد، مديرًا فنيًا لمنتخب تونس الأول لكرة القدم؛ أنقذ البلاد من فضيحة كبيرة في بطولة كأس العالم 2026، بعيدًا عن النتائج.
مولينا أوضح أن الاتحاد التونسي لكرة القدم، كان يريد تعيين منذر الكبير مدربًا للمنتخب الوطني؛ وذلك بعد "إقالة" صبري لموشي، عقب الخسارة ضد السويد في الجولة الأولى من دور المجموعات.
ولفت الصحفي الرياضي إلى أن نجوم المنتخب التونسي، رفضوا تعيين الكبير، بل وهددوا بـ"الإضراب" عن خوض باقي المباريات؛ ليتم اللجوء إلى خيار رينارد، في النهاية.
وأضاف مولينا: "فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، ساهم في إقناع رينارد بتدريب المنتخب التونسي، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ بينما تمت الصفقة على المستوى السياسي، من أجل توفير الضمانات المالية".
ومن ناحيته.. أعلن الصحفي الرياضي التونسي ماتيو طرابلسي، بدء الحكومة إجراءات محاسبة المسؤولين عن القطاع الرياضي في البلاد؛ وذلك بعد ما اسماه "فضيحة" بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
طرابلسي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، عن أن الحكومة التونسية ستعقد اجتماعًا مطلع الأسبوع المقبل؛ بحضور وزير الرياضة في البلاد، الذي من المقرر "إقالته" من منصبه.
وأشار طرابلسي إلى أن الاجتماع؛ سيُناقش مسؤولية اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة التونسي، في فضيحة كأس العالم 2026.
ووسط تحقيقات الحكومة التونسية، في فضيحة بطولة كأس العالم 2026؛ فجّر الصحفي الرياضي ماتيو طرابلسي مفاجأة من العيار الثقيل، عن نجوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
وأكد طرابلسي أن الاتحاد التونسي لكرة القدم، خطط لعودة بعثة المنتخب الوطني بأكمله إلى البلاد؛ وذلك من خلال رحلة جوية تنطلق من مونتيري المكسيكية، بعد توديع المونديال رسميًا.
لكن.. وفقًا لما ذكره طرابلسي، رفض نجوم المنتخب التونسي هذا الأمر؛ حيث قرروا الذهاب إلى عطلتهم الصيفية مباشرة، من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبشكلٍ ساخر؛ اختتم الصحفي الرياضي التونسي خبره، بالقول: "اللاعبون سيضطرون لدفع ثمن تذاكر طيرانهم، من مالهم الخاص".