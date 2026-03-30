خليفة رينارد؟ يايسله يظهر في الصورة .. نقطة لصالح إنزاجي وضربة جديدة للمنتخب السعودي!

هل يصلح يايسله لتدريب المنتخب السعودي؟

"أحضروا بديله حالًا"، ذلك هو الشعار الذي بات على ألسنة الجماهير والإعلاميين في الوقت الحالي، تجاه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، الذي بات يعيش أصعب لحظاته، في ظل المطالبات بإقالته قبل مشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026.

تحدثنا عن ذلك الملف، في مقال بعنوان "سيموني إنزاجي ينافس "الأفضل إعلاميًا" لكن كابوس قبل 20 عامًا يلاحق جورج جيسوس .. المرشحون لخلافة هيرفي رينارد في المنتخب السعودي بين القبول والرفض"، إلا أن هناك أسماء جديدة ظهرت في ساحة الترشيحات الإعلامية لتولي دفة الأخضر بدلًا من المدرب الفرنسي، الذي بات مصيره على المحك، بانتظار مواجهة صربيا الودية.

    القشة التي قصمت ظهر البعير

    ورغم كونها مباراة ودية، إلا أن المنتخب السعودي ظهر بشكل باهت للغاية، أمام نظيره المصري الذي حقق فوزًا كبيرًا عليه بنتيجة (4-0)، من قلب ملعب الإنماء بجدة، حيث فقدان تام لهوية الأخضر، وعدم إبداء أي سيطرة أو خطورة دفاعيًا وهجوميًا.

    الخسارة برباعية مصر في جدة، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث تم فتح ملفات سابقة، وبات الرد القاطع على ما تحدث عنه رينارد قبل أيام، بأنه سيخرج مرفوع الرأس، لأنه قاد المنتخب السعودي إلى كأس العالم "مرتين"، بأنه لا يكفي لإرضاء الجماهير، خاصة وأنه تأهل جاء بشق الأنفس من مرحلة الملحق.

    وعلى الفور، خرجت المطالبات من كل حدب وصوب، بإقالة هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي، قبل كأس العالم، كما تم ترشيح عدة أسماء، بين من يملك خبرة التدريب في دوري روشن، على غرار جورج جيسوس، سيموني إنزاجي، بريكليس شاموسكا، جورجيوس دونيس، أن ترشيح أسماء من الخارج، أو الاعتماد على المدرب المحلي.

    يايسله يقود الأخضر؟

    هناك أيضًا الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، الذي طالب به مشجعون لخلافة رينارد، منذ أن كان حاضرًا في مدرجات ملعب الإنماء، لمتابعة مباراة السعودية ومصر.

    بعض الجماهير تغنى بما يقدمه ماتياس يايسله مع الأهلي، على مدار ثلاثة مواسم قاد فيها الراقي، وتمكن من تشكيل فريق متماسك، وحقق معه النخبة الآسيوية.

    إنزاجي أفضل لهذا السبب

    وفي هذا السياق، علّق الناقد الرياضي محمد الحارثي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بقوله إن سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، أفضل؛ لأنه اسم عالمي، وهو معتاد على هذه المنافسات.

    وتطرق الحارثي إلى نقطة تصب في صالح إنزاجي، بقوله إنه يستطيع إنقاذ المنتخب "دفاعيًا"، متسائلًا بشأن ما إذا كان المستوى المشرف يعني أن يخسر الأخضر بالخمسة أو الثمانية في كأس العالم كما حدث قبل ذلك.

    ونوّه الحارثي بأن الوصول لكأس العالم لم يعد هدفًا، بل الوصول للدور الثاني، خاصة وأن هناك منتخبات جديدة الذكر تأهلت إلى المونديال، والذي سيشهد تأهل منتخبات كـ"أفضل ثالث"، إلى دور الـ32.

  • رد مفاجئ من وكيل إنزاجي

    وبينما تردد اسم إنزاجي بكثرة من أجل "إنقاذ" المنتخب السعودي، كشف وكيل المدرب الإيطالي، عن مفاجأة، في حديثه عبر 365Scores، برده على سؤال حول ما إذا تلقى اتصالات رسمية لتدريب الأخضر في كأس العالم.

    وعلّق وكيل إنزاجي بقوله إنه لم يسمع بهذا الأمر، ولم يتواصل معه أحد من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهذا الشأن.

    رينارد في كأس العالم "انتحار"

    من جانبه، قال الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، إن مجرد ذكر "مدرب عالمي"، ليس فقط ما يريده المنتخبات السعودية.

    وكشف الزلال عن نقطة حول هيرفي رينارد، بأنه لم يلعب بقلبي دفاع "ثابتين" معًا في 26 مباراة، كما وجه رسالة إلى مسؤولي الكرة السعودية، بقوله "نحتاج لمدرب واقعي وعقلاني، افعلوها وأقيلوا رينارد، نريد أداءً مشرفًا ولا نخرج بنتيجة ثقيلة، عينوا (الحسين) عموتة أو (وليد) الركراكي، أو سعد الشهري وصالح المحمدي، من الآن تفكيرنا في كأس آسيا 2027، والذهاب إلى كأس العالم برينارد انتحار".

  • أزمة جديدة تضرب الأخضر

    منذ انطلاق معسكر مارس، وتوالت الإصابات على المنتخب السعودي، والتي أجبرت رينارد على استبعاد سالم الدوسري وزكريا هوساوي وحسان تمبكتي، من القائمة.

    اسم جديد طرأ على قائمة الإصابات، كما أعلن المنتخب السعودي، حيث لم يكمل سلطان مندش، الحصة التدريبية، مساء الأحد، بعد تعرضه للإصابة في مفصل الكاحل، كما اكتفى المدافع عبد الإله العمري بأداء تمارين خاصة برفقة الطاقم الطبي.

    ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة صربيا، غدًا "الثلاثاء"، في مواجهة قد ترسم ملامح مستقبل رينارد مع الأخضر، علمًا بأن الفرنسي أجرى عدة تغييرات في القائمة المسافرة إلى بلجراد، أبرزها في استدعاء الحارس محمد العويس الذي دار جدل كبير حوله في الفترة الماضية.