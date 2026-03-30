خليفة رينارد؟ يايسله يظهر في الصورة .. نقطة لصالح إنزاجي وضربة جديدة للمنتخب السعودي!

ورغم كونها مباراة ودية، إلا أن المنتخب السعودي ظهر بشكل باهت للغاية، أمام نظيره المصري الذي حقق فوزًا كبيرًا عليه بنتيجة (4-0)، من قلب ملعب الإنماء بجدة، حيث فقدان تام لهوية الأخضر، وعدم إبداء أي سيطرة أو خطورة دفاعيًا وهجوميًا.

الخسارة برباعية مصر في جدة، كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث تم فتح ملفات سابقة، وبات الرد القاطع على ما تحدث عنه رينارد قبل أيام، بأنه سيخرج مرفوع الرأس، لأنه قاد المنتخب السعودي إلى كأس العالم "مرتين"، بأنه لا يكفي لإرضاء الجماهير، خاصة وأنه تأهل جاء بشق الأنفس من مرحلة الملحق.

وعلى الفور، خرجت المطالبات من كل حدب وصوب، بإقالة هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي، قبل كأس العالم، كما تم ترشيح عدة أسماء، بين من يملك خبرة التدريب في دوري روشن، على غرار جورج جيسوس، سيموني إنزاجي، بريكليس شاموسكا، جورجيوس دونيس، أن ترشيح أسماء من الخارج، أو الاعتماد على المدرب المحلي.