أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، عن قراره بالرحيل عن قيادة الجهاز الفني لمنتخب تونس، بعد رحلة قصيرة "مخيبة للآمال"، في نهائيات كأس العالم 2026، في إشارة إلى عدم توصله لاتفاق مع الجامعة التونسية، من أجل البقاء.
بعد خيبة أمل كأس العالم .. هيرفي رينارد يعلن رحيله عن تونس ووجهة "مفاجئة" في انتظاره!
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رحلة تونس في كأس العالم 2026
وكانت حصيلة المنتخب التونسي من مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، هو "هدفين" فقط في مرمى السويد وهولندا، الأول سجله عمر رقيق، والثاني عن طريق حازم مستوري.
فيما عدا ذلك، فإن المباريات الثلاث، شهدت سقوط تونس بنتائج كبرى، بين الخسارة أمام السويد بنتيجة (1-5)، في لقاء ترك فيه صاحب الأصول التونسية، ياسين العياري، بصمته بهدفين في شباك بلد الأب.
وواصل نسور قرطاج، تعثرهم، بهزيمة ثقيلة أمام اليابان، بنتيجة (0-4)، ليتأكد خروجهم رسميًا من المونديال، منذ الجولة الثانية، قبل أن يختتموا مشوارهم، بالخسارة أمام هولندا، بنتيجة (1-3).
وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد قرر إقالة المدير الفني للمنتخب، صبري لموشي، بعد الخسارة أمام السويد، ليقرر إسناد المهمة إلى هيرفي رينارد، الذي تولى قيادة النسور بشكل طارئ في مباراتي اليابان وهولندا.
رسالة وداع رينارد
ونشر هيرفي رينارد، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، برسالة قال فيها "قبل أن أغادر، أود أن أتوجه بخالص شكري وامتناني إلى الجامعة التونسية لكرة القدم، لمنحي الفرصة للمشاركة في كأس العالم 2026، لقد كان شرفًا لي أن أحمل ألوان تونس، وأن أعيش هذه التجربة التي لا تُنسى.
أتمنى كل التوفيق لهذا المنتخب التونسي في المستقبل، أنا على يقين بأنه سيستمر في التطور، من أجل إسعاد شعب بأكمله، وكتابة صفحات جميلة في تاريخه.
شكرًا لكل من رافقني طوال هذه المغامرة. أتمنى لكم الكثير من النجاح في المستقبل. انتهت مغامرتي هنا".
- AFP
شروط رينارد للبقاء في تونس
وبات المؤشر هو عدم التوصل لاتفاق مع الجامعة التونسية، رغم أنها أبدت مسبقًا، رغبتها في بقاء هيرفي رينارد على رأس الجهاز الفني خلال المرحلة المُقبلة.
وكان رينارد قد أملى شروطه على الاتحاد التونسي، من أجل قيادة المشروع الرياضي الذي ينوي الاتحاد اعتماده، لإعادة "نسور قرطاج" إلى الطريق الصحيح، والذي جاء في النقاط التالية..
* الحصول على راتب مرتفع يشمل طاقمه الفني.
* عقد يضمن له الاستقرار والوقت الكافي لتنفيذ مشروعه.
* أكد رينارد أن بناء منتخب قادر على المنافسة، يحتاج لفترة عمل لا تقل عن ستة أشهر لوضع خطة متكاملة وترسيخ أسس النجاح.
* منحه الصلاحيات الكاملة للعمل في أجواء هادئة، بعيدًا عن الضغوط المتواصلة، وألا يكون عرضة للانتقادات منذ بداية المهمة.
- Getty Images Sport
وجهة مفاجئة للفرنسي
ويأتي رحيل هيرفي رينارد عن تونس، بالتزامن مع "تغيير محتمل" في قيادة الجهاز الفني لمنتخب السنغال، على خلفية الخروج المبكر لأسود التيرانجا من دور الـ32 في مونديال 2026، بعد خسارة دراماتيكية أمام بلجيكا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
الخروج المفاجئ الذي جاء بعد تقدم السنغال بهدفين نظيفين، أثار حالة من الجدل حول أداء المدير الفني بابي ثياو، خاصة بعد إعلان لاعب وسط فياريال، بابي جويي، عن قراره بأنه لن يمثل السنغال مجددًا، طالما بقي الجهاز الفني الحالي موجودًا.
وذكر موقع "فوت ميركاتو"، بأن حبيب باي، الذي رحل رسميًا عن أولمبيك مارسيليا، يعد المرشح الأبرز لقيادة المنتخب السنغالي، حال الاستغناء عن بابي ثياو، رغم تأكيد وسائل الإعلام المحلية، بأنه ينوي البقاء مع أسود التيرانجا.
وفي سياق متصل، أكد موقع "أفريك فوت"، بأن هيرفي رينارد يعد هدفًا محتملًا للاتحاد السنغالي، في الوقت الذي خرجت فيه المطالبات من قِبل مشجعي المنتخب الوطني، بتعيين حبيب باي، من أجل استعادة أمجاد المنتخب.
رينارد أنقذ تونس من فضيحة كبرى
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي رومان مولينا عن أن تعيين الفرنسي هيرفي رينارد، مديرًا فنيًا لمنتخب تونس الأول لكرة القدم؛ أنقذ البلاد من فضيحة كبيرة في بطولة كأس العالم 2026، بعيدًا عن النتائج.
مولينا أوضح أن الاتحاد التونسي لكرة القدم، كان يريد تعيين منذر الكبير مدربًا للمنتخب الوطني؛ وذلك بعد "إقالة" صبري لموشي، عقب الخسارة ضد السويد في الجولة الأولى من دور المجموعات.
ولفت الصحفي الرياضي إلى أن نجوم المنتخب التونسي، رفضوا تعيين الكبير، بل وهددوا بـ"الإضراب" عن خوض باقي المباريات؛ ليتم اللجوء إلى خيار رينارد، في النهاية.
وأضاف مولينا: "فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، ساهم في إقناع رينارد بتدريب المنتخب التونسي، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ بينما تمت الصفقة على المستوى السياسي، من أجل توفير الضمانات المالية".
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