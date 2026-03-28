فيديو | بين تمريرة خاطئة وتحميله مسؤولية الرباعية.. نقاش محتدم حول سر تغيير لاجامي والتضحية به ضد مصر!

الإعلامي السعودي إبراهيم العنقري تحدث عبر برنامج "أكشن مع وليد" عن إمكانية رحيل رينارد، حيث قال:"الآن النقطة الأهم هي أن كأس العالم قادم، الآن يجب تغيير المدرب، إنه يحاول رمي الكرة في ملعب اللاعبين بحجة أنهم لا يشاركون مع أنديتهم، يجب عليه الذهاب بأفكاره العبقرية ويرحل عن المنتخب، مع قدوم أي مدرب آخر يجيد استغلال المجموعة المتواجدة".
وتابع:"هناك العديد من الأسماء المتاحة، نريد التعاقد مع مدرب يجيد التعامل مع اللاعبين، مثل سعد الشهري وبريكليس تشاموسكا وجورجوس دونيس لأنهم يعرفون اللاعبين".
وفي سياق متصل خرج الإعلامي تركي العجمة باقتراح عن المدرب الأنسب للسعودية في كأس العالم، حيث قال:"نصيحتي الصادقة الآن هي التعاقد مع جورج جيسوس أو سيموني إنزاجي، أي منهما يقوم بتدريبنا بعدها يعود إلى ناديه، وبعد المونديال نبحث عن مدرب آخر صاحب طموح".