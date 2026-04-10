قد تكون بداية النهاية!.. رحيل "صديق" هيرفي رينارد وبديل محتمل يرد على تدريب المنتخب السعودي

لا يزال مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام.
المنتخب السعودي يُعاني من تراجع كبير، في الأداء والنتائج؛ وسط مطالبات جماهيرية مستمرة، بإقالة رينارد من منصبه.
وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سانتي أونا عن مفاجأة جديدة؛ وسط جدل مستقبل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم.
أونا أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، اقتراب رحيل الفرنسي ناصر لارجيت، المدير الفني لاتحاد كرة القدم السعودي.
لارجيت صديق مقرب من رينارد؛ حيث قيل إنه هو الذي يحمي المدير الفني الفرنسي، من الإقالة.
وأكد أونا أن رحيل لارجيت المرتقب، عن اتحاد الكرة السعودي؛ يأتي بعد تلقيه عروضًا، من بعض الأندية الفرنسية.
واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يبدو أن رحيل الفرنسي ناصر لارجيت، المدير الفني لاتحاد كرة القدم السعودي؛ قد يكون الخطوة الأولى نحو "إقالة" مواطنه هيرفي رينارد، من تدريب المنتخب الوطني.
وبعد خبر الإعلامي الرياضي سانتي أونا؛ نقلت صحيفة "الرياضية" عن مصدر خاص، أن المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس أحد أقوى المرشحين لقيادة المنتخب السعودي.
وأوضح المصدر أن دونيس، الذي يُدرب نادي الخليج حاليًا؛ قد يتولى القيادة الفنية للأخضر السعودي، خلفًا لرينارد.
لم ينتهِ الأمر هُنا.. المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، رد على إمكانية تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ وذلك خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي يتولى المهمة حاليًا.
دونيس كشف في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أنه يجري مفاوضات متقدمة مع مجلس إدارة نادي الخليج؛ لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، أساسًا.
ولفت دونيس إلى أنه طلب من إدارة الخليج، تحسين موارد النادي المالية، لكي يستطيع تدعيم صفوف الفريق بشكلٍ أفضل؛ وهو ما يؤكد عدم صحة أخبار قيادته للأخضر السعودي، حتى الآن على الأقل.
الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث من المقرر مبدئيًا ووفقًا للعقد أن يتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.
وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.
وقاد رينارد الأخضر السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.
وعاد المدير الفني الفرنسي إلى منتخب السعودية مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:
* مباريات: 45.
* فوز: 21.
* تعادل: 10.
* خسارة: 14.
* أهداف مسجلة: 57.
* أهداف مستقبلة: 38.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:
* مباريات: 28.
* فوز: 11.
* تعادل: 6.
* خسارة: 11.
* أهداف مسجلة: 30.
* أهداف مستقبلة: 33.
ويرتبط رينارد بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.