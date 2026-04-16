الاتفاق تم.. مبلغ ضخم لـ"فسخ عقد" هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي والكشف عن بديله الأقرب!

الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث من المقرر مبدئيًا ووفقًا للعقد أن يتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وقاد رينارد الأخضر السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

وعاد المدير الفني الفرنسي إلى منتخب السعودية مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

* مباريات: 45.

* فوز: 21.

* تعادل: 10.

* خسارة: 14.

* أهداف مسجلة: 57.

* أهداف مستقبلة: 38.

أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

* مباريات: 28.

* فوز: 11.

* تعادل: 6.

* خسارة: 11.

* أهداف مسجلة: 30.

* أهداف مستقبلة: 33.

ويرتبط رينارد بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.