رينارد لا يزال مدربًا للمنتخب السعودي .. حيلة ذكية من اتحاد الكرة "بتعاون دونيس" للرد على مفاجأة الفرنسي!

الاتحاد السعودي يدرس الرد على "إقالة" رينارد..

حتى الآن، لم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إقالة هيرفي رينارد، من تدريب المنتخب الأول، رغم أنه لم ينتظر إعلان الخبر، وقرر أن يتحدث عبر وكالات فرنسية بأن إقالته حدثت بالفعل.

الأنباء تؤكد قرار الاتحاد السعودي، بإنهاء التعاقد مع هيرفي رينارد، بعد التوصل لاتفاق مع اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، من أجل قيادة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026، مع إمكانية استمراره حتى كأس آسيا 2027.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIER-AUS-KSAAFP

    رينارد أعلن عن إقالته

    وفي حديث عبر وكالة "فرانس برس"، أكد هيرفي رينارد، أنه تمت إقالته بالفعل من تدريب المنتخب السعودي الأول، وأن ما حققه مع الأخضر مدعاة للفخر، بعدما تأهل الأخضر 7 مرات إلى كأس العالم، منها مرتان على يديه، كما يعد هو المدرب الوحيد الذي خاض المشوار كاملًا مع السعودية، من التصفيات وحتى نهاية مشوار المونديال، وكان في نسخة 2022.

    وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كواليس إقالة هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي، حيث كان المدرب واثقًا من استمراره مع الأخضر حتى كأس العالم، مع تلميح بأنه تلقى تأكيدًا بشأن ذلك الأمر، ولكن الأمور تغيرت رأسًا على عقب، بعد معسكر مارس.

    المنتخب السعودي مني بهزيمتين في مارس، برباعية نظيفة أمام مصر، وثنائية صربيا، الأمر الذي أفقد اتحاد الكرة، ثقته في رينارد وقدرته على إصلاح الأمور قبل المونديال، كما أن المدرب ذاته لم يتمكن من تبرير عدم تطور المنتخب بشكل مقنع، ما أدى إلى إقالته.

    • إعلان

  • حيلة ذكية من اتحاد الكرة

    وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي، أن هيرفي رينارد لا يزال المدير الفني للمنتخب السعودي، حتى هذه اللحظة، كما أن جورجيوس دونيس لا يزال مدربًا للخليج.

    وتطرق الشيخي للحديث عن حيلة الاتحاد السعودي، للتعامل مع مفاجأة رينارد، بقوله "إذا أعلن اتحاد الكرة التعاقد مع أحد خياراته كمدرب جديد، فهذا يعني تلقائيًا دخوله في إشكالية قانونية مع رينارد؛ لذا أشيد باحترافية الاتحاد والتزامه الصمت حاليًا، وعدم الاكتراث بالرد على تسريبات إعلامية خارجية تهدف للضغط ليس إلا.

    أما بخصوص نادي الخليج، فأشيد بتعاونه الكبير وغير المستغرب، والمرونة التي أبداها، وإن أراد السيد دونيس إنهاء عقده مع النادي لأي سبب، فسيتعين عليه تنفيذ التزاماته التعاقدية تجاه النادي.

    الأمرو تسير حاليًا على ما يرام وبطريقة مثالية جدًا. كل التوفيق لاتحاد الكرة ونادي الخليج، وللسيدين رينارد ودونيس، والأهم لمنتخبنا السعودي بحول الله".

  • FBL-ARAB-CUP-2025-KSA-JORAFP

    خطوات قانونية ضد رينارد

    وكشفت مصادر لصحيفة "المدينة"، عن توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاتخاذ خطوات قانونية ضد المدرب هيرفي رينارد، بعد إعلانه عن نبأ إقالته لوسائل الإعلام، رغم أن القرار لم يُتخذ بعد، ولا يزال في مرحلة المفاوضات، وكان على رينارد أن يلتزم ببنود العقد، وعدم الإفصاح في أمر قيد المفاوضات.

    الجدير بالذكر أن موقع 365Scores قد كشف قبل أيام، عن توصل الاتحاد السعودي لاتفاق مع رينارد على إنهاء العقد "وديًا" مقابل 5 ملايين يورو، أي ما يعادل 22 مليون ريال، إلا أن الاتحاد لم يعلن - حتى اللحظة - عن رحيل رينارد بشكل رسمي.


  • FBL-AFR-2015-CIV-PRESSERAFP

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث من المقرر مبدئيًا ووفقًا للعقد أن يتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد الأخضر السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى منتخب السعودية مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 28.

    * فوز: 11.

    * تعادل: 6.

    * خسارة: 11.

    * أهداف مسجلة: 30.

    * أهداف مستقبلة: 33.

    ويرتبط رينارد بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    ما ينتظر المنتخب السعودي

    الحديث عن لجوء المنتخب السعودي إلى "مدرب طوارئ" ليس جديدًا، قبل نهائيات كأس العالم، إلا أن اختبارًا صعبًا ينتظر الأخضر في نسخة 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

    المنتخب السعودي سيلعب في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، حيث يواجه إسبانيا، بطل اليورو ووصيف دوري الأمم الأوروبية، وكذلك أوروجواي وكاب فيردي "المتأهل لأول مرة في تاريخه".

