"أمامك عشر دقائق وإلا!" .. اتهامات لهيرفي رينارد بتحطيم نجم الأهلي في المنتخب السعودي بعد نشر رسالته له

بالحديث أكثر عن الهجوم على رينارد، فقط طاله هذه المرة من إبراهيم العنقري، الذي اتهمه بتحطيم نفسية اللاعبين برسائله لهم.

وقال الناقد الرياضي خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "رينارد كان مدربًا محفزًا، هذا كان في الماضي، والدليل الفيديو الذي انتشر له بين شوطي إحدى المباريات مع فراس البريكان، إذ قال له (ما هذا الأداء الذي تقدمه! أمامك عشر دقائق فقط إذا لم تحسن أداءك سأقوم باستبدالك، وهذا ليس تحفيزًا بل تحطيم".

وأضاف: "إن أراد تحفيز البريكان، كان من الممكن أن يقول له (أنت لست في حالتك اليوم، لم أشاهدك في المباراة، أرجوك أن تعود لمستواك ووضعك الطبيعي)، هكذا يعود اللاعب لسابق عقده، وليس بأن أمنحه عشر دقائق ليستعيد مستواه!".

العنقري: "هناك حديث يعيد اللاعب، وآخر يضغط لاعبه مثلما فعل رينارد، لقد زاد العبء على البريكان، حتى لو أحرز هدفًا بعد حديث رينارد، فالكرة علم اللا منطق، لكن أنا أتحدث عن علم النفس والتحفيز، ما يفعله رينارد زيادة تحطيم للاعب".



