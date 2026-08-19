هيثم حسن "الأسعد في العالم": من المشاركة المونديالية إلى دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة لاسك لينز "إيجابية وسلبية"!

المصري هيثم حسن البالغ من العمر 24 سنة، ربما يكون من أسعد نجوم العالم حاليًا؛ والسبب.. هو القفزة الكبيرة في مسيرته الكروية، خلال عام 2026.

نعم.. حسن في عام 2026؛ وجد نفسه يُشارك مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم، ثم الانضمام إلى العملاق الاسكتلندي سيلتك.

ليس هذا فقط؛ الفرعون المصري أصبح يُشارك مع سيلتك، في التصفيات المؤهلة إلى أغلى البطولات "دوري أبطال أوروبا".

وبدأ الفصل الأول من مشاركات حسن الأوروبية، بقميص العملاق الاسكتلندي الكبير، مساء يوم الأربعاء؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، في السطور القادمة..