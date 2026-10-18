هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Haissem Hassan Celtic GFX GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

هيثم حسن ضد هارتس | القائم حرمه من التاريخ .. عاد إلى "عيوبه" وإن لم تسجل في سباعية سيلتيك فمتى تفعل؟

فقرات ومقالات
هيثم حسن
سيلتيك
هارتس
الدوري الإسكتلندي الممتاز

اكتساح تاريخي لسيلتيك في لقاء لم يسجل فيه نجم الفراعنة..

قبل إطلاق صافرة البداية، اعتقدنا أننا على موعد "ثأري" خاص، من جانب هارتس أوف ميدلوثيان، الذي حرمه سيلتيك من كتابة تاريخ لا يُنسى، إلا أن رفاق المحترف المصري هيثم حسن، لم يجدوا معاناة كبيرة في حسم مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسكتلندي، باكتساح الضيوف بنتيجة (7-1).

مارتن أونيل أراد أن يخرج لاعبيه من "صدمة" بنفيكا الأوروبية، فقرر أن يحدث تغييرات في التشكيل، لنشاهد هيثم حسن أساسيًا، في مباراة تناوب فيها لاعبو سيلتيك على سحق الضيوف، ما بين كيران تيرني وبنيامين نيجرين (هدفين) وكالوم أوسماند (هدفين) وجيمي مكارت (بالخطأ في مرماه) وكاميلو دوران، في الدقائق 7 و10 و36 و38 و45+1 و49 و83، بينما سجل لوران ميندي هدف هارتس الوحيد، في الدقيقة 41.

فوز بلا معاناة، استغل فيه سيلتيك، تعثر منافسه التاريخي رينجرز، أمام دوندي، بأفضل طريقة، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري الإسكتلندي، بينما تجمد رصيد هارتس عند 16 نقطة، في المركز الثالث.

ماذا قدم هيثم حسن أمام هارتس؟ هذا ضمن بعض اللمحات التي يرصدها موقع "GOAL" في تلك المواجهة..

  • القائم حرمه من دخول التاريخ

    تخيل عزيزي القارئ، أن ستة من لاعبي سيلتيك، ساهموا في هذا الفوز التاريخي، ما بين التسجيل والصناعة، ولم يكن هيثم حسن من بينهم.

    عذرًا أيها النجم المصري، ولكن أن يسجل كل من حولك، ما بين دوران ونيجرين وأوسماند، وحتى بمساهمات من المدافعين، فهذا لا يعكس سوء التوفيق، بقدر ما يمثل أزمتك المعتادة في اللمسة الأخيرة.

    الوجه الإيجابي هو ما رأيناه في تحركات هيثم حسن، الذي أظهر جرأة بتحركات مارادونية من وسط الملعب، وشن الخطورة على الطرف الأيمن، وكذلك قدرته على المراوغة والمرور بين المدافعين، فيما كاد أن يسجل هدفًا، بتسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر، بعد مرور أول وثانٍ بين لاعبي هارتس، في الدقيقة 16.

    أما عن ملف كراته العرضية، التي قلنا إنها تحسنت بعد فترة التوقف الدولي، فإن هيثم حسن عاب عليه العودة لأزمته في عدم وصول عرضياته إلى زملائه، إلا أن ما يُحسب له، أنه لم يعتمد كثيرًا على لعبة العرضيات، إن زعمنا بأنها إحدى نقاط ضعفه، حيث اعتمد على التوغل في العمق، واستغلال مهاراته في كسر الخطوط الخلفية، فضلًا عن تمريراته الطويلة التي نجح في محاولتين منها بنسبة 100%.

  • متى تسجل يا هيثم؟

    في البداية، هل تصدق عزيزي القارئ، أن هذا هو هارتس الذي كان على أعتاب الفوز بلقب الدوري الإسكتلندي، في الموسم الماضي، لأول مرة منذ 60 عامًا، قبل أن ينتزع سيلتيك اللقب منه، في الجولة الأخيرة، في واقعة كانت أشبه بالمعجزة، بعد يوم واحد من الصدارة؟

    بخلاف التنوع الكبير في قائمة الهدّافين وصناع اللعب، فإن أقل وصف لدفاع هارتس، لم يكن "ثغرة"، وإنما شوارع، لا تجد معها أي صعوبة، سواءً من الكرات الثابتة، مثل تسجيل أول هدفين من ركنيتين، أو اللعب المفتوح، بسلاح الكرات البينية، وسط "سلبية" تامة من المدافعين في التعامل معها، فكان الشعار هو "ضغط كاسح ولا رغبة في استعادة الكرة".

    اختبار سهل للغاية أمام هيثم حسن، ألحق فيه سيلتيك ثاني أكبر هزيمة لهارتس منذ عام 1888، منذ السقوط أمام فال أوف ليفين في الكأس، ورغم ذلك، إلا أن المحترف المصري اكتفى بتسديدتين، دون أن تصل أي منهما على المرمى، ليكون السؤال هو "إن لم تسجل يا هيثم في ذلك المهرجان، فمتى تسجل هدفك الأول مع سيلتيك؟".

    وبعيدًا عن أزمة التسجيل، فإن هيثم لم يشارك في الصناعة، كما أنه أظهر معاناة في الدفاع أيضًا، حيث كان عرضة للمرور بلعبة 1-2، كما شاهدنا من صبري قندوز، رغم أن محاولات هارتس الهجومية كانت بائسة من الأساس.

  • رسالة إلى هيثم .. هكذا يتعامل سيلتيك مع الأساطير

    خلال مجريات اللقاء، أظهرت الشاشة الداخلية صورة أحد نجوم سيلتيك، الراحل جوني دويل، بمناسبة مرور أربعين سنة على وفاته، حتى غادر عالمنا في 19 أكتوبر 1981، لتنفجر المدرجات بالتصفيق.

    من هو جوني دويل؟ جناح إسكتلندي قضى 5 سنوات بقميص سيلتيك، شارك خلالها في 118 مباراة، وحقق لقب الدوري والكأس، مرتين لكلٍ منهما، قبل أن يتوفى صغيرًا عن عمر 30 عامًا، إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في منزله الجديد، ليهدي النادي لقب بطولة الدوري بموسم 1981-1982 له، كما أهداه أغنية تشارلي أند ذا بويز في ذكراه.

    ورغم قصر فترته مع سيلتيك قبل وفاته، إلا أنه يُعد أحد أساطير النادي الذي لا تنساه الجماهير رغم مرور أربعين عامًا، في تصرف يعبر عن التقدير الكبير من جماهير العملاق الإسكتلندي لنجومه السابقين.

    هذا الأمر ربما يمثل حافزًا لهيثم حسن، إذا ما أراد أن يضع اسمه بين أساطير سيلتيك، فرغم أن تلك النتيجة الكاسحة، تبشر بأن النادي سيقدم موسمًا استثنائيًا، يجعله يفوز باللقب كعادته، ولكن، يجب على المحترف المصري أن يتعلم كيف يحفر اسمه في تاريخ النادي، بأن يترجم مهاراته في أرض الميدان، إلى أهداف، وليس مجرد اللعب على الصناعة، خاصة وأنه يحمل في جعبته تمريرة حاسمة في كل من الدوري واليوروبا ليج.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
المباريات التالية
طرابزون سبور

طرابزون سبور

دوري المؤتمر الأوروبي

22 أكتوبر 2026

هارتس

هارتس

سلتيك

سلتيك

الدوري الأوروبي

22 أكتوبر 2026

سيلتا فيجو

سيلتا فيجو