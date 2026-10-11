بشائر عودة "النسخة المفقودة" من هيثم حسن .. بتحالف مع نجم الاتحاد السابق المصري يتصالح مع جمهور سلتيك أمام ماذرويل

يمكننا الآن اعتبار سلتيك ونجمه المصري هيثم حسن أحد الفائزين من التوقف الدولي المنقضي لتوه، حيث عادت الانتصارات للفريق من جديد.

سلتيك حقق اليوم الأحد، الفوز أمام ماذرويل بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الاسكتلندي 2026-27.

الثنائية سجلها كاميليو دوران وبنيامين نيجرين في الدقيقتين 9 و58 من عمر المباراة، وقبل نزول هيثم حسن، لكن هذا لا يعني أن الأخير لم يقدم أي شيء.

بهذا الفوز يتصدر سلتيك صدارة جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 21 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن رينجرز "الوصيف"، فيما يحل ماذرويل في المركز التاسع بثماني نقاط فقط.

وللحديث أكثر عما قدمه هيثم حسن أمام ماذرويل، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



