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زهيرة عادل

بشائر عودة "النسخة المفقودة" من هيثم حسن .. بتحالف مع نجم الاتحاد السابق المصري يتصالح مع جمهور سلتيك أمام ماذرويل

فقرات ومقالات
هيثم حسن
ماذرويل ضد سيلتيك
ماذرويل
سيلتيك
الدوري الإسكتلندي الممتاز
جوتا

ماذا قدم الجناح المصري في أول مباراة مع سلتيك بعد نهاية التوقف الدولي؟

يمكننا الآن اعتبار سلتيك ونجمه المصري هيثم حسن أحد الفائزين من التوقف الدولي المنقضي لتوه، حيث عادت الانتصارات للفريق من جديد.

سلتيك حقق اليوم الأحد، الفوز أمام ماذرويل بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الاسكتلندي 2026-27.

الثنائية سجلها كاميليو دوران وبنيامين نيجرين في الدقيقتين 9 و58 من عمر المباراة، وقبل نزول هيثم حسن، لكن هذا لا يعني أن الأخير لم يقدم أي شيء.

بهذا الفوز يتصدر سلتيك صدارة جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 21 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن رينجرز "الوصيف"، فيما يحل ماذرويل في المركز التاسع بثماني نقاط فقط.

وللحديث أكثر عما قدمه هيثم حسن أمام ماذرويل، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • تحالف هيثم حسن وجوتا

    لنتفق بدايةً أن المباراة لم تكن صعبة إلى حد كبير على سلتيك، بل إن لاعبيه تسابقوا على إهدار الفرص بغرابة شديدة على مدار شوطين اللقاء.

    لكن رغم قدرة لاعبي سلتيك على الوصول لمناطق الخطورة لماذرويل إلا أن الشكل الهجومي للفريق بدى في وضع ليس بجيد، خاصةً وأن مركز الهجمات كان من الجبهة اليسرى بشكل أساسي مع ظهور الجبهة اليمنى على فترات.

    لكن هذا الوضع تغير مع الدقيقة 73، فور نزول المصري هيثم حسن بدلًا من صاحب الهدف الأول دوران، وفي الدقيقة نفسها، نزل زميله البرتغالي جوتا بدلًا من سيباستيان تونكتي.

    في 17 دقيقة لعب فقط، كاد هذا الثنائي أن يساهم في هدفين على الأقل لسلتيك، لكن تألق الدفاع والحارس أليكس بولسن حال دون ذلك .. والأبرز في وجودهما هو توزيع الهجمات بالفعل بين الجبهتين، دون تركيز على إحداهما وتبادل الأدوار على مدار الـ90، كما يحدث في سلتيك منذ بداية الموسم الجاري.

    جوتا الذي سبق وأن لعب للاتحاد السعودي، رغم أن هذا هو الظهور الرسمي الأول له في الملاعب مع سلتيك منذ أكثر من عام، بعدما عانى من إصابة في الرباط الصليبي للركبة وبعض الانتكاسات إلا أنه بدى وكأنه لم يغب قط.


  • بشائر استعادة "الحلقة المفقودة"

    بالحديث أكثر عن هيثم حسن تتذكر ما كتبناه عنه قبل التوقف الدولي المنقضي لتوه؟ .. لنذكرك بعنوان "على هيثم حسن أن يقلق الآن مع اعتذارنا عن "قسوة" الجمهور .. عيبه الهجومي ينفجر أمام رينجرز ويثير التساؤلات حول ما يحدث في تدريبات سلتيك!".

    هذا الموضوع كنا نتحدث به عن التراجع الكبير في مستواه "عرضيات" هيثم حسن وفشله في فهم عقلية زملائه داخل منطقة جزاء الخصوم، رغم أن هذه هي ميزته في الأساس، لكنها تحولت لعيب فجأة وكأنه لم يتدرب قط مع المجموعة التي يلعب بجوارها المباريات الرسمية.

    لكن يبدو أن التوقف الدولي الأخير كان بمثابة وقفة مع النفس لهيثم حسن ومستواه الفردي، فمع قلة دقائق اللعب الليلة أمام ماذرويل إلا أن الملاحظ أن عرضياته أصبحت أهدأ من ذي قبل، فلا قوة زائدة بها ولا هي أعلى من اللازم ولا جميعها هوائية.

    صحيح أنها في حاجة للتحسن أكثر، لكن يبدو أنه بالفعل يعمل على تصحيح هذه النقطة السلبية.

    على إثر هذا الهدوء الذي تحلى به أداء حسن، كاد أن يسجل هدفًا لولا تصدي حارس ماذرويل لتسديدته القريبة، فيما كان قريبًا من صناعة آخر لزميله، لولا سوء الإنهاء.

    تلك الإشادة بالحالة التي عاد بها هيثم حسن بعد التوقف الدولي، انعكست كذلك على ردود فعل جماهير سلتيك التي أشادت بما قدمه رغم عدم التسجيل أو الصناعة، معبرين عن إعجابهم بالثنائية التي خلقها مع جوتا على الجانبين..


  • ردود فعل جمهور سلتيك

    قد تتسبب 90 دقيقة لعب في هجوم جم عليك، وخلال 17 دقيقة فقط أمام ماذرويل، نجح هيثم حسن في مصالحة جماهير سلتيك التي كانت غاضبة من مستواه قبل التوقف.

    الإشادة سيطرت على جماهير سلتيك التي احتفلت بالمصري رفقة جوتا العائد من بعيد..

    على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحدهم: "كم أنا معجب بما يقدمه هيثم حسن"، وأضاف آخر: "جوتا وهيثم حسن ومهويكا يقدمون أداءً لا يصدق".

    الختام مع تعليق ثالث: "نبدو أفضل بكثير مع وجود حسن وجوتا على الأطراف".



    جدير بالذكر أن هيثم لم يشارك أساسيًا في المباراة بعدما خرج من معسكر منتخب مصر الأخير في أوائل أكتوبر الجاري، متأثرًا بإصابة خفيفة.


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