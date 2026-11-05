في ليلة الانتصار الأوروبي الأول | زميل هيثم حسن أنقذه من غضب مدرب سلتيك .. لكن النهاية حزينة لنجم مصر أمام بشكتاش!

"لقد هرم جمهور سلتيك من أجل هذه اللحظة!" .. أخيرًا حقق الفريق الاسكتلندي انتصاره الأول في الدوري الأوروبي، رغم أن الخصم هو العملاق التركي؛ بشكتاش!

رفاق الجناح المصري هيثم حسن حققوا الفوز يوم الخميس، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي 2026-27، بعد مباراة ماراثونية.

الفريق التركي تقدم أولًا في الدقيقة 54 بهدف جونيور أولياتان، لكن فيكتور سيدورتشوك أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، أي بعد دقيقة واحدة فقط من نزوله بعدما كان بديلًا.

وسجل كاميليو دوران الهدف الثاني لسلتيك في الدقيقة 78، فيما أعاد بشكتاش المباراة لنتيجة التعادل بهدف أوركون كوكجو في الدقيقة 85 إلا أن الأول، خطف هدف الفوز قبل النهاية بثلاث دقائق فقط.

بهذا الفوز، ارتقى سلتيك للمركز الـ32 برصيد ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد بشكتاش عند سبع نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب.

لكن ماذا عن دور النجم المصري هيثم حسن وسط تلك المباراة الماراثونية؟، دعني أخبرك في السطور التالية..