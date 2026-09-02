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زهيرة عادل

هيثم حسن "المُبهر".. عيب يُلاحقه رغم التألق أمام أبردين، والجمهور يتهكم: المصري أعاد أسلوبًا ممنوعًا في سلتيك منذ 20 عامًا!

فقرات ومقالات
هيثم حسن
سيلتيك ضد أبردين
سيلتيك
أبردين
الدوري الإسكتلندي الممتاز

كيف كانت ليلة الجناح المصري خلال مواجهة سلتيك وأبردين بالدوري الاسكتلندي؟

للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الاسكتلندي، يشارك الجناح المصري هيثم حسن أساسيًا مع سلتيك، وإن كان لا يستكمل الـ90 دقيقة كاملة.

صاحب الـ24 عامًا قاد سلتيك يوم الأربعاء، للانتصار بثلاثية نظيفة، أمام أبردين، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الاسكتلندي.

ثلاثية رفاق الجناح المصري أتت جميعها في الشوط الأول، بداية من الدقيقة 14 ثم 34 فـ1+45، عن طريق كاميليو دوران، بنيامين نيجرين ويانج هيون جون.

بهذا الفوز رفع سلتيك رصيده للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي، فيما تجمد أبردين عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

ولتخصيص الحديث أكثر عن ليلة هيثم حسن الفردية، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • "بري أسيست" وإهدار فرصة محققة

    عدم ذكر اسم هيثم حسن من بين أصحاب الأهداف أو التمريرات الحاسمة في مواجهة أبردين لا يعني أنه لم يكن صاحب بصمة حقيقية في اللقاء..

    الجناح المصري كان صاحب الـ"بري أسيست" في الهدف الثاني الذي سجله بنيامين نيجرين، حيث انطلق في الجبهة اليمنى لسلتيك ثم أرسل عرضية، هيأها زميله بتمريرة بالقدم إلى نيجرين الذي أسكنها الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.



    وأهدر حسن فرصة هدف محقق أمام أبردين، ليواصل حصيلته التهديفية الصفرية مع العملاق الاسكتلندي الذي انضم له خلال الميركاتو الصيفي المنقضي لتوه في أوروبا.

    فيما خلق هيثم حسن فرصة لزملائه، لم يترجموها لهدف، بينما عابه عدم دقة التسديدات، فمن أصل أربع تسديدات، كانت واحدة فقط منها على المرمى.


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    تخلص من عيب وعانى من آخر

    من قبل، انتقدنا هيثم حسن لمبالغته في المراوغات، مفضلًا إياها على اللعب الجماعي، لكن هذا العيب لم يظهر أمام أبردين، إذ ركز الجناح المصري أكثر على التأثير الفعلي في اللعب الجماعي دون احتفاظ كبير بالكرة.

    لكن اللافت للنظر ما يعانيه حسن من ناحية "اللياقة البدنية"، ما يعيقه عن استكمال 90 دقيقة كاملة في الغالب، حتى استبدل خلال مواجهة سلتيك وأبردين الليلة في الدقيقة 76.

    تظهر علامات الإرهاق الكبير على هيثم أثناء خروجه من الملعب، لن نكون مبالغين حتى إن قلنا إنه كان في حاجة للخروج قبل تلك الدقيقة، فقد استنزف طاقته قبل 76 دقيقة بالفعل.

    هذا العيب يرافق الجناح المصري مع مختلف الفرق التي مثّلها، فنادرًا ما استكمل 90 دقيقة كاملة، إذ يكون في حاجة للتغيير مع مرور أول ساعة من غالبية المباريات أو في الربع ساعة الأخيرة.

    قد يكون عيبًا مبررًا بالنسبة للبعض بحكم الانطلاقات والمراوغات ومساهماته الدفاعية والهجومية على مدار المباراة، لكن عليه في الوقت ذاته، اللعب بذكاء وتقسيم الجهد البدني على 90 دقيقة، خاصةً وأنه لا يتمتع ببدنية جسمانية قوية.


  • الجمهور يتحدث .. "أعاد طريقة مُنعت في سلتيك منذ 20 عامًا"

    أخيرًا مع صوت الجمهور، حيث ردود الفعل على الـ76 دقيقة التي لعبها هيثم حسن أمام أبردين، فـ"الإنبهار سيد الموقف"، نعم! هذه حقيقة وليست مبالغة..

    أحد الحسابات الجماهيرية المهتمة بأخبار سلتيك، علقت على انطلاقات المصري على الطرف الأيمن ثم إرسال عرضيات إلى داخل منطقة جزاء الخصم، متسائلًا بتهكم عن مدى سماح مسؤولي النادي بهذه الطريقة في اللعب، بينما ظن أن العرضيات مُنع منذ 20 عامًا.

    الحساب كتب نصًا عبر منصة "إكس": "حسن وصل لخط التماس في مناسبات عديدة ثم أرسل عرضية. هل هذا مسموح به؟ ظننت أن هذا التكتيك خُظر على سلتيك قبل 20 عامًا؟".



    الحساب نفسه صعد بمستوى صاحب الـ24 عامًا إلى السماء، واصفًا إياه بشاب يلعب مباراة رفقة بعض الأطفال، حيث كتب: "حسن يبدو وكأنه أخ كبير في سن المراهقة سمحوا له بلعب مباراة مع أطفال".


    أما حساب آخر، فتغزل في الجناح المصري قائلًا: "يجعل حسن المرور من المدافع وإرسال العرضية يبدوان في غاية السهولة بشكل لا يُصدق. كما أن عرضياته تظل خطيرة ومتاحة للتسجيل في معظم الأوقات أيضًا".

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