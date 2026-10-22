القدر أنصفه رغم أنف زملائه لكنهم محقين في فقدان الثقة به .. الأرض تهتز تحت أقدام هيثم حسن وجمهور سلتيك يهاجمه أمام سيلتا فيجو: أنت الأكثر كسلًا!

لا شيء في سلتيك سوى المعاناة .. الجميع يعاني سواء لاعبين أو مدرب، وسط ثلاث هزائم متتالية في مستهل مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي 2026-27!

الفريق الاسكتلندي بقيادة الجناح المصري هيثم حسن، تلقى الهزيمة – على أرضه – يوم الخميس، أمام سيلتا فيجو الإسباني بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا بهدف في الدقيقة 47 من عمر المباراة، لكن الكتيبة الإسبانية عادت بثنائية في الدقيقتين 68 و71 عن طريق هافي رودريجيز.

الهزيمة جمدت رصيد سلتيك عند صفر من النقاط في المركز الـ35 (قبل الأخير)، فيما تحصل سيلتا فيجو على أول ثلاث نقاط في مشواره الأوروبي، ليحل بالمركز الـ25 في جدول الترتيب.

فكيف كانت ليلة الجناح المصري هيثم حسن أمام سيلتا فيجو؟، دعونا نخبركم في السطور التالية..



