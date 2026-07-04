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علي سمير

هيثم حسن .. خرج من الثلاجة بـ"الحرب الباردة" ليجعل نفسه "سلاح مصر الأخطر" ضد الأرجنتين

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مصر
هيثم حسن
مقال رأي
أستراليا ضد مصر
أستراليا
كأس العالم
الأرجنتين ضد مصر
الأرجنتين

مستوى مميز من جناح ريال أوفييدو ضد أستراليا

"مظاليم دكة البدلاء" في كل مكان، ومصر كان لديها أحد أبرز هؤلاء، وهو هيثم حسن جناح ريال أوفييدو الذي أخرجه حسام حسن "من الثلاجة" أمام أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

الفراعنة واصلوا مغامرتهم في المونديال المقام بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، بعد التغلب على أستراليا عن طريق ركلات الترجيح، حيث تعادل الفريقان 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

هيثم حسن كان مُهمشًا دون أي دور قبل هذه المباراة، ولكنه ظهر وأبهر العديد من المتابعين، ليسأل الجميع ما هي قصته؟ وهل يستحق الحصول على فرصة حقيقية أمام الأرجنتين في دور الـ16؟


  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "الفرنسي" الذي اختار الفراعنة

    الجناح الذي يلعب لنادي ريال أوفييدو الإسباني، وُلد في فرنسا لأب مصري وأم تونسية، لذلك كان يمكنه تمثيل 3 منتخبات، ولعب للديوك في الفئات السنية من تحت 17 سنة وحتى 20 عامًا، قبل أن يقرر تغيير وجهته.

    مصر دخلت في منافسة شرسة مع تونس لإقناع هيثم حسن لتمثيل الفراعنة، وبالفعل استقر اللاعب على كتيبة المدرب حسام حسن، ليظهر للمرة الأولى بقميص الفريق في 27 مارس 2026 ضد السعودية.

    هيثم، ظهر لحسام حسن كموهبة مميزة ليس من السهل العثور عليها في الدوري المصري لتمثيل الفراعنة في حدث كبير مثل المونديال، لذلك حرص وأصر على ضمه بعد سلسلة من المفاوضات.

    ولكن، أرقام اللاعب لا تسير في صالحه على الإطلاق، لأنه لم يسهم بأي شيء سواء تسجيل أو صناعة في المباريات الودية التي لعبها قبل البطولة أمام السعودية وإسبانيا وروسيا والبرازيل.

    وحتى على صعيد الأندية، هيثم ليس عنصرًا أساسيًا في ريال أوفييدو، ولم يلعب مباراة كاملة سوى في أوقات نادرة مع الفريق الإسباني، ولم يسجل أي أهداف خلال موسم 2025/2026 ولعب 3 تمريرات حاسمة.

    وهو ما جعل حسام حسن يحرص على ضمه ولكن كلاعب طوارىء يتم استخدامه عند الحاجة، وهذا ما حدث بالضبط أمام أستراليا!


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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    انتزع مكانه بالحرب الباردة

    اللاعب البالغ من العمر 24 سنة لم يشارك ولو لدقيقة واحدة مع مصر في دور المجموعات أمام بلجيكا ونيوزلندا وبلجيكا، وظهر في حالة تامة من العزلة على دكة بدلاء مصر.

    الأزمة وصلت إلى ذروتها عندما كان اللاعب على وشك النزول ضد إيران وارتدى قميص الفريق، قبل أن يتراجع العميد عن قراره، ليعود هيثم إلى الدكة وسط مشاعر من الغضب والإحباط بسبب تهميشه.

    بعض التقارير الصحفية انتشرت حول وجود أزمة داخل معسكر مصر، بوجود مزاعم حول غضب اللاعب من عدم منحه الفرصة ولو لبضعة دقائق من أجل إثبات نفسه، وازدادت حدة التكهنات بعد حذف اللاعب لجميع صورة على موقع "إنستجرام"، ومن ضمنها تلك التي تم التقاطها بقميص بلاده.

    وبعدها تم احتواء الازمة سريعًا، حيث قيل إن التوأم حسام وإبراهيم حسن اجتمعا معه بشكل ودي، من أجل التأكيد له على أهميته بالفريق، وأن عدم مشاركته لا يعني عدم الثقة به.

    وفي الدقيقة 67 من مباراة أستراليا، عندما انخفض المجهود البدني للاعبي مصر، وسط شعور بالخطر من إمكانية تسجيل الخصم للهدف الثاني، قرر العميد منح الفرصة لهيثم حسن ليدخل على حساب مصطفى زيكو، ليكون بمثابة المفاجأة السارة في الوقتين الأصلي والإضافي.

    وفي هذه اللحظة تغير كل شيء، أصبحت الكفة تميل ناحية مصر مع وجود هيثم حسن ونزول محمود تريزيجيه في وقت لاحق، مما أرهق دفاعات أستراليا وجعل مردودها الهجومي يتراجع، وهذا بالضبط ما احتاجته مصر!


  • FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

    سلاح أمام الأرجنتين؟

    لو تحدثنا بكل تجرد وواقعية، سنجد أن هيثم حسن تعرض للظلم في مرحلة المجموعات، لأنه كان يستحق التواجد في الوقت الذي فشل فيه زيزو في إثبات نفسه، وبالفترات التي احتاج فيها الفريق لحل مختلف في ظل هبوط مستوى عمر مرموش ودخول محمد صلاح في دور أكثر عمقًا.

    حقيقة أن صلاح نفسه تم استبداله أكثر من مرة، ولم يتم الاعتماد على هيثم حسن، جعل الشعور السائد بأن أي لاعب يمكنه المشاركة إلا الجناح المحترف في ريال أوفييدو!

    مباراة أستراليا أثبتت أن هيثم كان يمكنه مساعدة مصر كثيرًا فيما سبق، ولا يزال يمكنه ذلك في الاختبار الأصعب أمام ليونيل ميسي ورفاقه، عندما يلعب الفراعنة ضد الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم في دور الـ16 من كأس العالم.

    في الوقت الذي دخل فيه هيثم، كانت تحتاج مصر إلى لاعب يمكنه الوقوف على الكرة، إرباك المدافعين وفتح المساحات لنفسه من حوله، ومساعدة محمد صلاح على التنفس، بدلًا من كونه المسؤول الأهم عن صناعة الفارق.

    أرقام هيثم حسن تؤكد تميزه في هذه المشاركة المبهرة، حيث جاءت كالتالي :

    لمسات : 41

    مراوغات : 1 ناجحة من محاولتين

    حمل للكرة : 28

    تقدم بالكرة إلى الأمام نحو مناطق الخصم : 13

    دقة تمريرات : 86%

    كرات طويلة ناجحة : 4/4 بنسبة 100%، بالإضافة إلى عرضيتين ناجحتين

    وتأتي تلك الأرقام لتؤكد أن اللاعب كان بمثابة المتنفس لمصر في مركز الجناح الأيمن، بفضل مهارته وخفة حركته على الجانب الأيسر، وقدرته على تخفيف الضغوط عن الفريق، وهو أمر سيحتاجه الفراعنة أمام خصم قوي يجيد الاستحواذ على الكرة أمام الأرجنتين.

    المواجهة القادمة ستكون مختلفة وصعبة للفراعنة، وجناح ريال أوفييدو يمكنه منح حسام حسن خيارات مختلفة تساعده على التعامل مع الخصم ومباغتته هجوميًا، تزامنًا مع المساندة الدفاعية، كما أنه ليس غريبًا على سرعة النسق في الدوريات الأوروبية.

    ليونيل سكالوني سيدرس محمد صلاح جيدًا قبل مواجهة الثلاثاء القادم، وعلى الأرجح سيعرف طريقة إيقافه، وهنا يظهر هيثم كسلاح مصر الأخطر الذي لا يمكن توقعه، مع الطاقة التي يستمتع بها وتعطشه لإثبات نفسه على أعلى مستوى ممكن.

    وفي النهاية، سنرى أن هيثم حسن فعل ما يكفي للحصول على الفرصة أمام الأرجنتين، فهل نراه بدلًا من زيكو مع نقل إمام عاشور إلى الجانب الأيسر مرة أخرى حتى يكون قريبًا من ميسي ومراقبته؟ كل شيء وارد، ولكن الأهم هو أن نجم ريال أوفييدو لم يستحق التهميش!

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