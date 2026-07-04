هيثم حسن .. خرج من الثلاجة بـ"الحرب الباردة" ليجعل نفسه "سلاح مصر الأخطر" ضد الأرجنتين

الجناح الذي يلعب لنادي ريال أوفييدو الإسباني، وُلد في فرنسا لأب مصري وأم تونسية، لذلك كان يمكنه تمثيل 3 منتخبات، ولعب للديوك في الفئات السنية من تحت 17 سنة وحتى 20 عامًا، قبل أن يقرر تغيير وجهته.

مصر دخلت في منافسة شرسة مع تونس لإقناع هيثم حسن لتمثيل الفراعنة، وبالفعل استقر اللاعب على كتيبة المدرب حسام حسن، ليظهر للمرة الأولى بقميص الفريق في 27 مارس 2026 ضد السعودية.

هيثم، ظهر لحسام حسن كموهبة مميزة ليس من السهل العثور عليها في الدوري المصري لتمثيل الفراعنة في حدث كبير مثل المونديال، لذلك حرص وأصر على ضمه بعد سلسلة من المفاوضات.

ولكن، أرقام اللاعب لا تسير في صالحه على الإطلاق، لأنه لم يسهم بأي شيء سواء تسجيل أو صناعة في المباريات الودية التي لعبها قبل البطولة أمام السعودية وإسبانيا وروسيا والبرازيل.

وحتى على صعيد الأندية، هيثم ليس عنصرًا أساسيًا في ريال أوفييدو، ولم يلعب مباراة كاملة سوى في أوقات نادرة مع الفريق الإسباني، ولم يسجل أي أهداف خلال موسم 2025/2026 ولعب 3 تمريرات حاسمة.

وهو ما جعل حسام حسن يحرص على ضمه ولكن كلاعب طوارىء يتم استخدامه عند الحاجة، وهذا ما حدث بالضبط أمام أستراليا!



