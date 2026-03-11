"هو من ارتكب الأخطاء، وليس المدرب!" - أنتونين كينسكي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب رد فعله على التبديل المبكر في خسارة توتنهام أمام أتلتيكو مدريد

في حديثه على قناة CBS Sports، قال المهاجم السابق لواتفورد دييني: "لقد تم استبدالنا جميعًا عندما طُرد أحد اللاعبين. تجلس بجانب فريقك، وتواجه الموقف معهم. إنه يمر بوقت عصيب، وأنت تتأثر بذلك... بالمناسبة، هو من ارتكب الأخطاء، وليس المدرب، ولا أي شخص آخر. المدرب هو من يقوم بالتغيير، وعليك أن تجلس مع فريقك".

عندما سُئل عما إذا كان كينسكي محقًا في إخفاء مشاعره عن الكاميرات، أكد دييني: "لا، لأننا في موقف نحن فيه كفريق وكمجموعة في خندق الآن. ليس لديك وقت لتشعر بالأسف على نفسك، ليس لديك وقت لتجمع أفكارك، نحن جميعًا في هذا الموقف".