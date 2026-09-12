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Muhammad Zaki

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"هؤلاء قتلوا الملايين" .. مبابي يعلق للمرة الأولى على "الدكتاتور"

كيليان مبابي
ريال مدريد
الدوري الإسباني

قائد فرنسا يرى الجانب المضحك ولكن

كسر نجم ريال مدريد كيليان مبابي صمته بشأن ميم ساخر مثير للجدل انتشر بشكل واسع ويصوّره في هيئة ديكتاتور عسكري.

وأعرب قائد منتخب فرنسا عن قلقه إزاء هذا الاتجاه، مشيراً إلى أنه يسلّط الضوء على نقص مقلق في الفهم التاريخي والسياسي لدى جماهير كرة القدم في العصر الحديث.

  • مبابي يستنكر تشبيهه بـ"الديكتاتور"

    ردّ مبابي على المتصيّدين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة ساخرة (ميم) تصوّره في هيئة ديكتاتور.

    وقد انتشرت الصورة، التي تُظهر مهاجم ريال مدريد وفرنسا مرتديًا الزي العسكري الكامل، على نطاق واسع عبر مختلف المنصات، ما دفع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى الرد بحزم.

    وكان المهاجم حاسمًا في تقييمه لهذه الظاهرة، إذ قال إنها «تُظهر نقصًا في الوعي السياسي والإنساني لدى الناس».

    وفي حين لا يزال المصدر الدقيق للصورة غير واضح، يعتقد البعض أنها تعود إلى نزاع قانوني عام 2024 حين رفع مبابي دعوى قضائية ضد صاحب محل كباب لاستخدامه اسمه في وصف أحد أنواع الساندويتش، فيما أشار آخرون إلى الدور «الإداري» الذي يُنظر إليه على أنه كان يؤديه في باريس سان جيرمان ونفوذه الحالي في البرنابيو.


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    رسالة جادّة تكمن خلف الفكاهة

    على الرغم من مكانته كواحد من أشهر الرياضيين في العالم، يبدو مبابي غير مرتاح لخطورة هذه المقارنة.

    وفي حوار مع الصحيفة الفرنسية ليكيب، أفاض في الحديث عن ازدواجية الموقف قائلًا: "الأمر مضحك من ناحية، لأنك تشعر أنه بالنسبة لبعض الناس مجرد مزحة لطيفة. لكن هناك أيضًا الجانب غير المضحك، لأننا نعرف الأضرار التي تسبب بها هذا النوع من البشر عبر التاريخ".

    وأكمل: "أن تتم مقارنتي بأشخاص قتلوا آخرين، أو تسببوا في بؤس ملايين وملايين البشر... لا أعتقد أنني فعلت شيئًا كهذا في حياتي قط. لذا هناك مزيج من الأمور. من ناحية، أعرف أن الأمر يُقال على سبيل المزاح ولا يُقصد به التمادي، لكنه ربما يُظهر افتقارًا إلى الوعي السياسي والإنساني لدى بعض الناس".


  • لقب "موبوتو" ودور ديمبيلي

    كما اغتنم مبابي الفرصة للحديث عن لقب معين اكتسب انتشارًا داخل معسكر المنتخب الفرنسي. فقد أطلق عليه زميله عثمان ديمبيلي، حسبما ورد، لقب "موبوتو"، في إشارة مباشرة إلى موبوتو سيسي سيكو. وكان هذا الدكتاتور الراحل قد شغل منصب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أعاد تسميتها بشكل شهير إلى زائير، خلال فترة حكم طويلة ومثيرة للجدل امتدت بين عامي 1965 و1997.

    وفي حديثه عن روح الدعابة لدى لاعب باريس سان جيرمان، تمكن نجم ريال مدريد من رسم ابتسامة على وجهه رغم انتقاداته السابقة. وقال مبابي ضاحكًا عندما سُئل عن اللقب: "عثمان شخص مختلف تمامًا، لقد عثر عليه على مواقع التواصل الاجتماعي! إنه يمزح فحسب".


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    يبقى التركيز منصباً على أرض الملعب بالنسبة إلى مورينيو

    وفي الوقت الذي تتواصل فيه العاصفة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن مبابي يترك كرة القدم تتحدث عنه تحت قيادة جوزيه مورينيو في العاصمة الإسبانية. وقد استهل النجم الفرنسي موسم 2026-27 بشكل مبهر، بعدما سجّل خمسة أهداف في أولى مبارياته الخمس مع ريال مدريد.

    ويخوض ريال مدريد مباراته المقبلة مساء يوم السبت عندما يستضيف رايو فايكانو، وهي مواجهة يأمل فيها مورينيو أن يواصل نجمه سلسلته التهديفية. وعلى الرغم من التشويش المتعلق بصورته العامة والصور الساخرة المنتشرة، لا يزال مبابي محور هجوم ريال مدريد.

الدوري الإسباني
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ريال مدريد
ريال مدريد
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رايو فاليكانو
فاييكانو