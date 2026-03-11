"هؤلاء البافاريون يثيرون الخوف": الصحافة الدولية تنحني أمام استعراض قوة بايرن ميونيخ ضد أتالانتا بيرغامو

توتوسبورت: "بايرن ميونيخ كالمدحلة، وأتالانتا تودع البطولة بعد خسارتها 1-6 في بيرغامو".

Gazzetta dello Sport: "أتالانتا، لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا! هزيمة مذلة على أرضه أمام بايرن ميونيخ الذي لا يمكن إيقافه: ستة أهداف في شباكه – وكان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ من ذلك بكثير".

Goal Italia: "أوليس رائع، غنابري لا يمكن إيقافه، لويس دياز مثير، وجاكسون رائع، مما جعل أتالانتا في موقف صعب للغاية."

كورييري ديلا سيرا: "الألمان، الذين تركوا كين وموسيالا على مقاعد البدلاء في البداية، احتاجوا إلى 25 دقيقة فقط لتدمير آمال أتالانتا. بثلاثة أهداف في كل شوط، يتجه بايرن ميونيخ بالفعل نحو ربع النهائي."