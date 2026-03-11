كتبت وسائل الإعلام الإيطالية عن "المدحلة" البافارية التي لم ترحم أتلانتا "التي كانت في وضع صعب للغاية". وفي إنجلترا وإسبانيا وفرنسا أيضًا، أبدى الجميع إعجابهم بالبطل الألماني بعد فوزه بنتيجة 6:1. فيما يلي مجموعة مختارة من تعليقات الصحافة.
"هؤلاء البافاريون يثيرون الخوف": الصحافة الدولية تنحني أمام استعراض قوة بايرن ميونيخ ضد أتالانتا بيرغامو
ردود فعل الصحافة على مباراة بايرن ميونيخ ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا: إيطاليا
توتوسبورت: "بايرن ميونيخ كالمدحلة، وأتالانتا تودع البطولة بعد خسارتها 1-6 في بيرغامو".
Gazzetta dello Sport: "أتالانتا، لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا! هزيمة مذلة على أرضه أمام بايرن ميونيخ الذي لا يمكن إيقافه: ستة أهداف في شباكه – وكان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ من ذلك بكثير".
Goal Italia: "أوليس رائع، غنابري لا يمكن إيقافه، لويس دياز مثير، وجاكسون رائع، مما جعل أتالانتا في موقف صعب للغاية."
كورييري ديلا سيرا: "الألمان، الذين تركوا كين وموسيالا على مقاعد البدلاء في البداية، احتاجوا إلى 25 دقيقة فقط لتدمير آمال أتالانتا. بثلاثة أهداف في كل شوط، يتجه بايرن ميونيخ بالفعل نحو ربع النهائي."
ردود فعل الصحافة على مباراة بايرن ميونيخ ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا: فرنساL'Equipe: "بايرن ميونيخ يسحق أتالانتا بيرغامو في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا."
تعليقات الصحافة على مباراة بايرن ميونيخ ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا: إنجلترا
بي بي سي: "تألق مايكل أوليس في غياب هاري كين، حيث فاز بايرن ميونيخ على أتالانتا بفارق كبير في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا."
ESPN: "بايرن في مزاج هجومي: ستة أهداف في فوز ساحق في بيرغامو."
تعليقات الصحافة على مباراة بايرن ميونيخ ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا: إسبانيا
AS: "بايرن ميونيخ يثير الرعب: بفوزه 6-1 على أتالانتا خارج أرضه، يؤكد بايرن ميونيخ مرة أخرى طموحاته في الفوز باللقب. وموسالا تألق مرة أخرى".
ماركا: "كابوس ألفونسو ديفيز يلقي بظلاله على حفل بايرن: دخل الكندي الملعب في الشوط الأول في بيرغامو، لكنه اضطر إلى مغادرة الملعب بعد 25 دقيقة فقط وهو يبكي."
موندو ديبورتيفو: "بايرن ميونيخ يسحق أتالانتا وينتظر الآن ريال مدريد أو مانشستر سيتي. أظهر بطل ألمانيا لأوروبا بفضل كرة القدم الرائعة التي يقدمها أنه منافس جاد على لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن سحق أتالانتا في دور الـ16 بفوز مذهل بنتيجة 6-1."
El Pais: "بايرن ميونيخ هو إعصار! في مباراة تاريخية، يضمن بايرن ميونيخ في بيرغامو تأهله إلى ربع النهائي."
ردود فعل الصحافة على مباراة بايرن ميونيخ ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا: النمسا
اليوم: "بايرن يحتفل بفوزه الساحق – مهرجان أهداف في مدريد: بايرن ميونيخ يهزم أتالانتا بيرغامو بنتيجة 6:1."
كورونن تسايتونغ: "بايرن ميونيخ يهزم أتالانتا المتواضع."