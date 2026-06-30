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زهيرة عادل

لا تهدروا حق نجم هولندا أمام نجومية ياسين بونو .. زئير المغرب يأتي بانتقام المكسيك ويثأر من "السياسي المتطرف"

فقرات ومقالات
هولندا ضد المغرب
هولندا
المغرب
كأس العالم
ياسين بونو
بارت فيربروجين
كودي جاكبو
عيسى ديوب

ماذا حدث في لقاء المغرب وهولندا؟

ليست مباراة دور 32 بل أشبه بنصف نهائي أو نهائي .. هذا كان لسان حال كل من يتابع مواجهة المغرب وهولندا فجر اليوم الثلاثاء – بتوقيت مكة المكرمة – ومعها حان موعد العبارة الشهيرة لكأس العالم 2026 "إن نمت وضاعت عليك، فقد ضيعت أفضل مباراة في الحدث العالمي"!

الوقت الأصلي للمباراة حسمه التعادل الإيجابي (1-1)، بفضل ثنائية كودي جاكبو لهولندا في الدقيقة 72 وعيسى ديوب للمغرب في الدقيقة 1+90، وهي نفسها نتيجة الأشواط الإضافية.

الكلمة الأخيرة كانت لركلات الحظ الترجيحية، والتي أنصفت أسود الأطلس، الذي سيطروا على مجريات الـ120 دقيقة وسط استحياء هجومي من البرتقالي، ليصعد المغاربة لدور الـ16 منتصرين بنتيجة 3-2 في الترجيحيات، التي تسابق بها لاعبو الفريقين على الإهدار، إذ أضاع نائل العيناوي وأشرف حكيمي ركلتين للمغرب، وأهدر جاستن كلويفرت، كونتين تيمبير وكريسينسيو سامرفيل من هولندا.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة المغرب وهولندا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، دعونا نستطرد حديثنا في السطور التالية..


  • خطة الانتقام المكسيكي نجحت

    مواجهة المغرب وهولندا قبل أن تبدأ داخل المستطيل الأخضر، أشعلها الجمهور المكسيكي في المدرجات في محاولة للانتقام من البرتقالي لواقعة تعود لعام 2014..

    اللافتات التي انتشرت حول ملعب مونتيري وفي مدرجات مواجهة المغرب وهولندا، حملت عبارة "No Era Penal"، والتي تعني "لم تكن ضربة جزاء"، إذ لا يقدر المكسيكيون على نسيان إقصاء البرتقالي لهم من كأس العالم البرازيل 2014 بسيناريو غاية في الدراما.

    في تلك النسخة، التقى المنتخب المكسيكي بنظيره الهولندي في دور الـ16، في لقاء كان به الأول متقدمًا 1-0، قبل أن يخطف الثاني التعادل بهدف ويسلي شنايدر في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

    الدراما لم تتوقف هنا، بل بلغت ذروتها في الدقيقة 2+90، عندما تحصل البرتقالي على ضربة جزاء بعد سقوط آريين روبن بعد احتكاك مع المدافع رافائيل ماركيز بطريقة وصفها الكثيرون حينها بـ"الغطس"، حتى أسفرت عن هدف هولندي بأقدام كلاس يان هونتيلار، ليودع المنتخب المكسيكي معها الحدث العالمي.



    تلك الجزائية "الظالمة" – من وجهة نظر المكسيكيين – لم يقدروا على نسيانها حتى يومنا هذا، ويتم إحياءها في كل مناسبة وحتى أحيانًا دون مناسبة، كحضورهم مثلًا مواجهة المغرب اليوم، لدعم الأسود ضد هولندا، مع إطلاق هتافاتهم المعادية في كل مرة يلمس بها البرتقاليون الكرة، حتى تحقق مرادهم في الأخير بوداع المنتخب الأوروبي للبطولة!




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  • كودي جاكبو وعيسى ديوب .. من رحم المعاناة يولد الأمل

    رغم قوة مواجهة المغرب وهولندا فنيًا داخل المستطيل الأخضر، وعدائيًا في المدرجات سواء بين جماهير البلدين أو من قبل المكسيكيين – كما ذكرنا سلفًا – إلا أنه تجسدت بها مقولة "من رحم المعاناة يولد الأمل"، لتنصف اثنين في أشد الحاجة للإنصاف..

    البداية مع كودي جاكبو؛ جناح أيسر هولندا، الذي خاض المباراة بشكل أساسي وسط ظروف نفسية هي الأصعب، بعدما وصله نبأ وفاة طفله في بطن زوجته بالأسابيع الأخيرة من الحمل.

    ورغم قوة الفاجعة وحاجة زوجته للدعم النفسي، فضل جاكبو الاستمرار في معسكر المنتخب الهولندي رافضًا المغادرة، رغم فتح الأبواب له من قبل المسؤولين .. وقد كان في الموعد، في وقت كان به الهجوم الهولندي يهاجم على استحياء أمام المغرب، نجح هو في تحويل ثلاث تمريرات فقط من قِبل زملائه في هجمة مرتدة إلى هدف في شباك ياسين بونو في الدقيقة 72 من عمر المباراة.



    بشكل عام، لم يكن عامًا جيدًا لجاكبو من الناحية النفسية، فقبل عام تقريبًا فقد زميله في ليفربول ديوجو جوتا في حادث سيارة، والآن يودع جنينه، لكنه يبقى قادرًا على التغلب على الظروف القاسية في كل مرة.. صحيح أن هولندا خسرت في الأخير، لكن على المستوى الفردي لم يقصر صاحب الـ27 عامًا.

    بالانتقال للجانب المغربي، فلديه قصة نفسية أخرى – وإن كانت لا ترتقي للمقارنة بفاجعة جاكبو – لكنها تستحق الذكر، بعد الهجوم الذي تعرض له صاحبها، والذي كان من شأنه أن ينال منه نفسيًا إلا أنه تغلب عليه..

    الحديث هنا عن عيسى ديوب، الذي انتقد بعض الجمهور المغربي انضمامه للقائمة المشاركة في كأس العالم 2026، بداعي استدعائه على حساب آخرين خاضوا مشوار التصفيات مع أسود الأطلس، بينما هو لم يغير جنسيته الرياضية من فرنسا إلى المغرب سوى في مارس الماضي، ومن ثم تيسرت مهمة خوضه للحدث العالمي.

    فإن لم يحترم منتقدوه ما يقدمه صاحب الـ29 عامًا منذ انطلاق المونديال سواء أمام البرازيل أو اسكتلندا، ربما اليوم اكتسب احترام الجميع، بعدما أحرج الهجوم المغربي الذي تسابق على إهدار الفرص طوال المباراة، بتقدمه في الدقيقة 1+90 ليوجه رأسية في الشباك، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.




  • بارت فيربروخين وياسين بونو .. أصحاب الفضل في المقام الأول

    إن كان جاكبو وديوب قد انتشلا السوء الهجومي لكلا المنتخبين بإحراز هدفين قبل اللجوء لركلات الترجيح، ففي الأساس الحارسين فيربروخين وبونو هم أصحاب الفضل في المقام الأول لعدم الحسم في الوقت الأصلي..

    لنبدأ بالحارس الهولندي، إن كنت من أصحاب التقييم بحسب المشهد الختامي، فتجاهل هذه السطور واسحب الشاشة لحين الوصول للحديث عن ياسين بونو، أما إن كنت ممن يقيمون الوضع على مدار دقائق اللعب، فصاحب الـ23 عامًا هو نجم الليلة من الصفوف البرتقالية.

    رغم أن المنتخب الهولندي اعتمد على الدفاع مع الهجوم على استحياء أمام المغرب إلا هذا لم يمنع الخطر عن مرمى فيربروخين، الذي عانى الأمرين، خاصةً في الشوط الأول من سوء مدافعيه في الضغط ورد الفعل.

    في دقيقة واحدة فقط، تحديدًا الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، تصدى فيربروخين لفرصتين لأسود الأطلس؛ الأولى من رأسية نائل العيناوي والثانية من تسديدة قوية من أشرف حكيمي، في رد فعل أكثر من رائع من الحارس الشاب.



    كذلك أبدع الحارس الهولندي في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الإضافي الأول، حينما تصدى لتسديدة قريبة من المهاجم المغربي سفيان رحيمي، كانت كافية لقتل المباراة.



    لسوء حظه فقط – كما بدى من الأداء – أن المنتخب الهولندي لم يتدرب على ضربات الجزاء قبل المباراة، إذ بدى هو وزملاؤه من المسددين مهزوزين للغاية في ركلات الحظ الترجيحية.

    على جانب آخر، نجح ياسين بونو في التغلب على أحد عيوبه أمام هولندا مع حفاظه على ميزته الأكبر كذلك..

    بونو الذي انتقدنا تعامله مع التسديدات البعيدة في مواجهة هايتي الأخيرة، كان بطل الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول أمام هولندا، إذ تصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام ميكي فان دي فين .. صحيح أنه استقبل بعد ذلك هدف كودي جاكبو، لكن الخطأ في المقام الأول كان من المدافع نصير مزراوي.



    تلك كانت من المرات النادرة التي وصل بها الهولنديون لمرمى بونو، وحينما جاء موعد الاختبار الأصعب في ركلات الترجيح، لم يخيب الحارس المغربي الظنون، فهو "ملك الترجيحيات"، إذ نادرًا ما يخرج خاسرًا بها، حتى تصدى للركلة الأخيرة للبرتقالي أمام كريسينسيو سامرفيل، من وضعية وقوف مميزة، قادت المغرب للتأهل لدور الـ16.



  • كيف حال السياسي "المتطرف" الآن؟!

    أخيرًا .. هذا درس للهولنديين – المتطرفين منهم – على شاكلة السياسي اليميني المتطرف جيرت فيلدرز، لعدم الاحتفال بأي مباراة قبل إطلاق صافرة النهاية، لأنك حالة الخسارة، ستكون بابًا للسخرية..

    فيلدرز السياسي الهولندي المعروف باضطهاده للمغاربة في هولندا، فقد صوابه قبل مواجهة أسود الأطلس، فسخر من احتفاله بالسجود موجهًا عبارات مسيئة إلى الذات الإلهية، مع تصميم صورة أخرى بالذكاء الاصطناعي لنفسه وكأنه حكم المباراة، رافعًا الكارت الأحمر في وجه لاعبي المغرب، لطردهم من كأس العالم 2026، مع تعليق: "كل شيء سيسير على ما يرام!".



    ثقة كبيرة تحدث بها فيلدرز قبل المباراة، لكنها انهارت تمامًا على جدار "جُبن" كتيبة رونالد كومان، التي لم تبذل ما تستحق عليه العبور لدور الـ16 على مدار 120 دقيقة لعب.


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