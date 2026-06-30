لا تهدروا حق نجم هولندا أمام نجومية ياسين بونو .. زئير المغرب يأتي بانتقام المكسيك ويثأر من "السياسي المتطرف"

إن كان جاكبو وديوب قد انتشلا السوء الهجومي لكلا المنتخبين بإحراز هدفين قبل اللجوء لركلات الترجيح، ففي الأساس الحارسين فيربروخين وبونو هم أصحاب الفضل في المقام الأول لعدم الحسم في الوقت الأصلي..
لنبدأ بالحارس الهولندي، إن كنت من أصحاب التقييم بحسب المشهد الختامي، فتجاهل هذه السطور واسحب الشاشة لحين الوصول للحديث عن ياسين بونو، أما إن كنت ممن يقيمون الوضع على مدار دقائق اللعب، فصاحب الـ23 عامًا هو نجم الليلة من الصفوف البرتقالية.
رغم أن المنتخب الهولندي اعتمد على الدفاع مع الهجوم على استحياء أمام المغرب إلا هذا لم يمنع الخطر عن مرمى فيربروخين، الذي عانى الأمرين، خاصةً في الشوط الأول من سوء مدافعيه في الضغط ورد الفعل.
في دقيقة واحدة فقط، تحديدًا الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، تصدى فيربروخين لفرصتين لأسود الأطلس؛ الأولى من رأسية نائل العيناوي والثانية من تسديدة قوية من أشرف حكيمي، في رد فعل أكثر من رائع من الحارس الشاب.
كذلك أبدع الحارس الهولندي في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الإضافي الأول، حينما تصدى لتسديدة قريبة من المهاجم المغربي سفيان رحيمي، كانت كافية لقتل المباراة.
لسوء حظه فقط – كما بدى من الأداء – أن المنتخب الهولندي لم يتدرب على ضربات الجزاء قبل المباراة، إذ بدى هو وزملاؤه من المسددين مهزوزين للغاية في ركلات الحظ الترجيحية.
على جانب آخر، نجح ياسين بونو في التغلب على أحد عيوبه أمام هولندا مع حفاظه على ميزته الأكبر كذلك..
بونو الذي انتقدنا تعامله مع التسديدات البعيدة في مواجهة هايتي الأخيرة، كان بطل الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول أمام هولندا، إذ تصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام ميكي فان دي فين .. صحيح أنه استقبل بعد ذلك هدف كودي جاكبو، لكن الخطأ في المقام الأول كان من المدافع نصير مزراوي.
تلك كانت من المرات النادرة التي وصل بها الهولنديون لمرمى بونو، وحينما جاء موعد الاختبار الأصعب في ركلات الترجيح، لم يخيب الحارس المغربي الظنون، فهو "ملك الترجيحيات"، إذ نادرًا ما يخرج خاسرًا بها، حتى تصدى للركلة الأخيرة للبرتقالي أمام كريسينسيو سامرفيل، من وضعية وقوف مميزة، قادت المغرب للتأهل لدور الـ16.