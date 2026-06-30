لا تهدروا حق نجم هولندا أمام نجومية ياسين بونو .. زئير المغرب يأتي بانتقام المكسيك ويثأر من "السياسي المتطرف"

رغم قوة مواجهة المغرب وهولندا فنيًا داخل المستطيل الأخضر، وعدائيًا في المدرجات سواء بين جماهير البلدين أو من قبل المكسيكيين – كما ذكرنا سلفًا – إلا أنه تجسدت بها مقولة "من رحم المعاناة يولد الأمل"، لتنصف اثنين في أشد الحاجة للإنصاف..

البداية مع كودي جاكبو؛ جناح أيسر هولندا، الذي خاض المباراة بشكل أساسي وسط ظروف نفسية هي الأصعب، بعدما وصله نبأ وفاة طفله في بطن زوجته بالأسابيع الأخيرة من الحمل.

ورغم قوة الفاجعة وحاجة زوجته للدعم النفسي، فضل جاكبو الاستمرار في معسكر المنتخب الهولندي رافضًا المغادرة، رغم فتح الأبواب له من قبل المسؤولين .. وقد كان في الموعد، في وقت كان به الهجوم الهولندي يهاجم على استحياء أمام المغرب، نجح هو في تحويل ثلاث تمريرات فقط من قِبل زملائه في هجمة مرتدة إلى هدف في شباك ياسين بونو في الدقيقة 72 من عمر المباراة.









بشكل عام، لم يكن عامًا جيدًا لجاكبو من الناحية النفسية، فقبل عام تقريبًا فقد زميله في ليفربول ديوجو جوتا في حادث سيارة، والآن يودع جنينه، لكنه يبقى قادرًا على التغلب على الظروف القاسية في كل مرة.. صحيح أن هولندا خسرت في الأخير، لكن على المستوى الفردي لم يقصر صاحب الـ27 عامًا.

بالانتقال للجانب المغربي، فلديه قصة نفسية أخرى – وإن كانت لا ترتقي للمقارنة بفاجعة جاكبو – لكنها تستحق الذكر، بعد الهجوم الذي تعرض له صاحبها، والذي كان من شأنه أن ينال منه نفسيًا إلا أنه تغلب عليه..

الحديث هنا عن عيسى ديوب، الذي انتقد بعض الجمهور المغربي انضمامه للقائمة المشاركة في كأس العالم 2026، بداعي استدعائه على حساب آخرين خاضوا مشوار التصفيات مع أسود الأطلس، بينما هو لم يغير جنسيته الرياضية من فرنسا إلى المغرب سوى في مارس الماضي، ومن ثم تيسرت مهمة خوضه للحدث العالمي.

فإن لم يحترم منتقدوه ما يقدمه صاحب الـ29 عامًا منذ انطلاق المونديال سواء أمام البرازيل أو اسكتلندا، ربما اليوم اكتسب احترام الجميع، بعدما أحرج الهجوم المغربي الذي تسابق على إهدار الفرص طوال المباراة، بتقدمه في الدقيقة 1+90 ليوجه رأسية في الشباك، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.











