هيثم محمد

هولندا | الملكية على أنغام التكنو والهاوس .. البرتقالي يبحث عن اللقب المنحوس

هولندا

"الطواحين" تستعد لغزو أمريكا بالجيش البرتقالي لمشجعيها

في العصور الوسطى والقديمة، كان حفل تنصيب الملوك حدثًا يستدعي موسيقى خاص لتكريم الملك أو الملكة الجديدة للبلاد، فلك أن تتخيل عزيزي القاريء أن تكون تلك الموسيقى هي "الترانس"!

في تنصيب الملك ويليم أليكساندر والملكة ماكسيما في 2013، شارك الدي جي الشهير الهولندي أرمين فان بورين في الحفل، لقطة أثارت دهشة الكثيرون الذين انتظروا سماع الموسيقى الكلاسيكية، ولكن ليس لكاتب تلك السطور المحب لعالم موسيقى الEDM، أو كما يصفها البعض بالضوضاء!

تعد هولندا موطنًا لتلك "الضوضاء" أو موسيقى العصر الحديث الإلكترونية مثل الهاوس والترانس والتكنو، وأشهر الدي جي حول العالم يحملون جنسيتها مثل أرمين، تييستو، أوريان نيلسن، مارتن جاريكس وغيرهم، والجميل أن كل هؤلاء متعصبون لكرة القدم، تييستو مشجع إنتر، وأرمين الذي أصدر مقطوعة خاصة لبلاده في اليورو!

الاختلاط بين الكرة والموسيقى هو شعار "الطواحين" أو "البرتقالي" كما يلقبون، فريق المتعة الكروية ومدرسة قائمة بذاتها لم تفلح حتى الآن في كسر عناد الكأس الذهبية، وفي أمريكا 2026 ستبحث عن لقبها المونديالي الأول.



  • البلد .. مملكة مترامية الأطراف

    المملكة الهولندية تضم ليس فقط جغرافيًا البلد الواقع في أوروبا، ولكن أيضًا تلك الجزر الكاريبية مثل كوراساو المشاركة في المونديال هي الأخرى، وذلك بفضل تاريخها الاستعماري الطويل عبر شركتي الهند الشرقية والغربية التان جابتا المحيطات والعالم.

    تعرف بالأراضي المنخفضة لكون معظم أراضيها تحت مستوى سطح البحر، وجزء كبير من تلك الأراضي كان في الأصل مسطحات مائية، ما يفسر موقعها الجغرافي المنخفض عن بقية الأراضي المحيطة بها في البلاد المجاورة.

    تسمية البلاد باللغات الغربية الرسمي هو "نيثرلاندز"، أي الأراضي المنخفضة، ولكن بالعربية تدعى هولندا، وهو اسم دارج أيضًا باللغة الهولندية والإنجليزية، وأصله لمقاطعتين في البلاد تحملان نفس الاسم الذي لا يفضله الهولنديون ويعتزون بالتسمية الرسمية.

  • المنتخب .. عملاق يبحث عن البطولات

    هي من كبار كرة القدم ولكن البطولات تعاندها. فقط بطولة يورو وحيدة في 1988 بقيادة جيل فان باستن وجوليت وريكارد، وثلاث نهائيات في كأس العالم بنسخ 1974، 1978، و2010 بأجيال ذهبية مثل جيل كرويف والكرة الشاملة في السبعينات، وصولًا لزملاء روبين وشنايدر في الألفية الجديدة.

    11 مشاركة في اليورو و12 في كأس العالم، في آخر نسخ من كأس العالم بلغ الفريق النهائي، ثم نصف النهائي وغاب عن مونديال روسيا، بينما في اليورو كان حاضرًا في نصف النهائي بالنسخة الماضية، ما يجعله دائم الحضور في دائرة المرشحين.

  • من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في هولندا؟

    يعج تشكيل المنتخب الهولندي الحالي بالنجوم وعناصر الخبرة مثل القائد فيرجيل فان دايك أو الهداف التاريخي ممفيس ديباي، أو فرينكي دي يونج الذي يأمل في التعافي من إصابته قبل المونديال.

    نرشح لك عزيزي القاريء التركيز مع دونيل مالين، المهاجم السريع الذي يمكن وصفه بأفضل صفقات الشتاء في أوروبا عقب انتقاله من أستون فيلا إلى روما، وانفجاره الكبير في إيطاليا لدرجة المنافسة على لقب هداف الدوري!

    13 هدفًا في 17 مباراة حصيلته في السيري آ والفضل للمدرب جيان بييرو جاسبيريني الذي وضعه كرأس حربة صريح في روما وليس كجناح كما جرت العادة في محطاته السابقة مثل أستون فيلا وبوروسيا دورتموند.

    البعض في الإعلام الهولندي اقترح أن يفعل كومان كما فعل فان خال في كأس العالم بالبرازيل عندما تحول للعب بثلاثي في الخلف والتخلي عن اللعب بجناحين كلاسيكيين، وذلك من أجل استغلال ثنائية مالين وديباي سويًا.

  • موهبة تستحق المتابعة؟

    تملك هولندا عديد المواهب، ولكن بريان بروبي ربما حان الوقت ليكون هو النجم القادم لهذا الجيل بعد سنوات من الانتظار.

    مهاجم أياكس السابق وسندرلاند الحالي تألق هذا الموسم في البريميرليج، وأخيرًا أظهر إمكانياته الكبيرة كرأس حربة قوي بدنيًا ويجيد اللعب بظهره للمرمى، ويملك لمسة إنهاء مميزة وسرعة كبيرة.

    بروبي سجل سبعة أهداف مع سندرلاند هذا الموسم ولكن كان دوره مهمًا في الموسم الطيب الذي قدمه الفريق الإنجليزي عقب عودته للبريميرليج، وبوجود ديباي ومالين، لن تكون فرصته سهلة للعب أساسيًا بخطة 4-3-3 التقليدية لهولندا وكومان، ولكن كحل مهم من الدكة، أو ضد المدافعين الأقوياء بدنيًا.

    حظوظ هولندا في كأس العالم

    تلعب هولندا في المجموعة F التي تضم تونس، السويد، واليابان، أحد المجموعات القوية للمونديال القادم بحضور فريقين أوروبيين، واليابان الصاعدة بقوة، وتونس التي قدمت بطولة محترمة في النسخة الأخيرة بقطر.

    تعد هولندا مرشحة لتصدر مجموعتها لفارق الإمكانيات والخبرات، ومن هنا الفريق مرشح على الأقل لبلوغ ربع النهائي، المحطة التي توقف عندها مشواره ضد الأرجنتين في قطر.

