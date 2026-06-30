"شعرت بالغثيان" .. نجم هولندا السابق ينتقد تصرفات ثلاثي البرتقالي خلال ركلات الترجيح أمام المغرب

في حديثه إلى قناة NOS الهولندية، أعرب فان هويدونك عن رعبه الشديد من الطريقة التي انهار بها منتخب «البرتقالي» من مسافة 12 ياردة في مونتيري. بعد تعادل مرهق بنتيجة 1-1، سدد كليفيرت الكرة في القائم، وأخطأ تيمبر المرمى، وتصدى بونو لتسديدة سامرفيل الضعيفة ليحسم «أسود الأطلس» الفوز بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح.

وانضم زميله المحلل إبراهيم أفلاي إلى موجة الانتقادات، مدعياً أن نجوم المنتخبين الدوليين المعاصرين ببساطة لا يستطيعون تحمل الضغط النفسي الهائل الذي تفرضه ركلات الترجيح في البطولات الكبرى. وتعد هذه الهزيمة المخيبة للآمال أسرع خروج لهولندا من كأس العالم في العصر الحديث، مما ترك المشجعين في حالة من الحزن الشديد بعد أن تبخرت أحلامهم بالفوز باللقب العالمي بطريقة مذهلة.